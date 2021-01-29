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Пандемия COVID-19
Обновлено 

Грузия будет пускать привитых иностранцев. Главное о коронавирусе за 29 января

© Давид Мдзинаришвили/ТАСС
Коротко об основных новостях в Москве, России и мире

Россия

  • Всего зафиксировано 3 813 048 случаев заражения, из них новых — 19 238. За сутки умерли 534 человека, за весь период — 72 185.
  • Февраль и март могут стать переломными месяцами, после которых пандемия может начать отступать, сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко.
  • Вузы страны смогут вернуться к очным занятиям с 7 февраля.
  • Однокомпонентная вакцина "Спутник Лайт" появится в феврале. 
  • В Санкт-Петербурге ослабили ограничения, связанные с работой ресторанов и заполняемостью концертных залов; масочный режим в городе продлен до 15 мая.

Москва

  • Всего зафиксировано 925 358 случаев заражения, из них новых — 2 799. Госпитализированы 1 042 человека.
  • Власти столицы планируют провести после завершения пандемии массовую диспансеризацию.

Мир

  • Всего зафиксировано более 101,4 млн случаев заражения, умерли 2 191 078 человек (данные Университета Джонса Хопкинса). 
  • Все вакцинированные от коронавируса иностранцы с 1 февраля смогут въезжать в Грузию, в том числе россияне, привитые отечественной вакциной.
  • Заболеваемость в мире за последние семь дней резко снизилась, однако смертность оказалась максимальной с начала пандемии — впервые от ковида на планете умерли более 100 тыс. человек.
  • Ситуация с коронавирусом улучшается в большинстве стран ближнего зарубежья.
  • В Бразилии выявили случаи одновременного заражения двумя штаммами коронавируса.
  • Европейский регулятор одобрил вакцину компании AstraZeneca.
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