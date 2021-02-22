Использование разных вакцин и блокировки в Facebook. Главное о коронавирусе за 22 февраля

Россия
- Всего зафиксировано 4 177 330 случаев заражения, из них новых — 12 604. За сутки умерли 337 человек (минимум с 16 ноября), за весь период — 83 630.
- Исследование по оценке эффективности и безопасности новой российской вакцины от коронавируса "Спутник лайт" началось в Калининграде на базе клинико-диагностического центра Балтийского федерального университета имени Иммануила Канта.
- Использование человеком разных вакцин от коронавируса возможно, но для этого необходимы соответствующие указания от Минздрава РФ и Роспотренадзора, заявил профессор Центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн.
- Власти Оренбургской области продлили режим самоизоляции для пожилых людей и запрет на работу развлекательных заведений до 8 марта.
Москва
- Всего зафиксировано 969 557 случаев заражения, из них новых — 1 723 (данные Оперштаба Москвы).
Мир
- Всего зафиксировано более 111,5 млн случаев заражения (данные Университета Джонса Хопкинса).
- Отсутствие или задержка вакцинации от коронавируса где-либо в мире может привести к распространению новых разновидностей инфекции на планете и свести на нет эффективность имеющихся вакцин, заявил генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус.
- Facebook начал блокировать рекламные сообщения о пользе вакцинации из-за фильтров, ограничивающих размещение рекламы политического характера.
- Первые партии вакцины от коронавируса на Украину прибудут 23 февраля утром, это будет препарат компании AstraZeneca. Кроме того, Киев завершил переговоры об увеличении на 5 млн доз поставок американской вакцины от коронавируса Novavax. Всего будет получено 15 млн доз этого препарата. Поставки начнутся в июле.
- Российская вакцина от коронавируса "Спутник V" зарегистрировали в Сирии, ее применение разрешено на территории республики.
- Власти Финляндии планируют начать выдачу электронных сертификатов о вакцинации от коронавируса в мае.
- Власти Польши готовятся на текущей неделе ввести требование о предъявлении отрицательного результата на коронавирус при въезде в страну на всех границах.