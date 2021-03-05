Отмена обязательной самоизоляции для москвичей 65+. Главное о коронавирусе за 5 марта

СПЧ приветствует разблокировку социальных карт пожилых москвичей

Власти Москвы заблокировали социальные карты москвичей старше 65 лет и граждан, страдающих хроническими заболеваниями, которые обязаны оставаться дома, 9 октября 2020 года

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