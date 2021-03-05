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Пандемия COVID-19

Отмена обязательной самоизоляции для москвичей 65+. Главное о коронавирусе за 5 марта

© Михаил Метцель/ТАСС
Коротко об основных новостях в Москве, России и мире

Россия

  • Всего зафиксировано 4 301 159 случаев заражения, из них новых — 11 024. За сутки умерли 462 человека, за весь период — 88 285 (данные Оперштаба).
  • В январе коронавирус стал основной причиной смерти 26 292 человек, еще в 2388 случаях вирус оказал существенное влияние на летальный исход, но не стал прямой его причиной (данные Росстата). По данным Оперштаба, в январе из-за COVID-2019 умерли 16 064 человека. Штаб учитывает только те случаи, когда вирус стал основной причиной смерти, и это удалось оперативно подтвердить. Из сведений Росстата за апрель 2020 — январь 2021 года следует, что в стране умерли в общей сложности 200 432 человека с коронавирусом, причем в 131 118 случаях он стал основной причиной смерти.
  • Летальность коронавируса в январе составила от 3,9% до 5,4% (подсчеты ТАСС на основе данных Росстата).
  • "Эпиваккорона" получила разрешение на применение среди людей старше 60 лет. Массовая вакцинация препаратом начнется во второй половине марта.
  • Основной объем массовой вакцинации должен быть завершен до осени, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
  • Действующие в Санкт-Петербурге ограничения на проведение публичных мероприятий и на работу ночных клубов и дискотек продлены по 28 марта.
  • Покрытые коронавирусом поверхности становятся безопасными через два — шесть часов, считают российские ученые.

Москва

  • Всего зафиксирован 987 041 случай заражения, из них новых — 1757. Госпитализированы 761 человек (данные Оперштаба).
  • Домашний режим для пожилых москвичей и горожан из групп риска с 8 марта станет рекомендательным, их социальные карты разблокируют.

Мир

  • Всего зафиксировано более 115,6 млн случаев заражения, умерли 2 569 285 человек (данные Университета Джонса Хопкинса). 
  • В феврале заболеваемость COVID-19 в мире упала вдвое, смертность снизилась в полтора раза (подсчеты ТАСС).
  • Представитель ВОЗ предположил, что пандемия закончится в начале 2022 года.
  • У пациентов, привитых вакциной от Moderna, спустя несколько дней могут проявиться побочные эффекты в виде сыпи и воспалений, выяснили американские ученые.
  • Сейшелы с 25 марта будут принимать туристов с отрицательным ПЦР-тестом.
Теги
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