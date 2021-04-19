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Эффективность "Спутника V" и безработица в пандемию.
Эффективность "Спутника V" и безработица в пандемию.
Эффективность "Спутника V" и безработица в пандемию.
Эффективность "Спутника V" и безработица в пандемию.
Эффективность "Спутника V" и безработица в пандемию.
Пандемия COVID-19

Эффективность "Спутника V" и безработица в пандемию. Главное о коронавирусе за 19 апреля

© EPA-EFE/GEORGI LICOVSKI
Коротко об основных новостях в Москве, России и мире

Россия

  • Всего зафиксировано 4 710 690 случаев заражения, из них новых — 8589. За сутки умерли 346 человек, за весь период — 105 928.
  • Эффективность "Спутника V" достигла 97,6%.
  • Почти 6 млн россиян зарегистрировались как безработные в пандемию. До этого количество официально зарегистрированных безработных в России составляло 735 тысяч.
  • Иммунитет к коронавирусу имеют от 25 до 87% россиян в разных регионах страны, сообщили в Роспотребнадзоре.
  • Свыше 9 млн россиян получили как минимум одну дозу вакцины от коронавируса.
  • В России разработали экспресс-тест на иммунитет к коронавирусу.
  • Россияне могут беспрепятственно посещать Таджикистан. Они должны предъявлять отрицательный тест на коронавирус или сертификат о вакцинации, если они прошли процедуру за месяц до поездки.
  • Третью фазу клинических испытаний российской вакцины "Ковивак" планируют начать в ближайшее время.

Москва

  • Всего зафиксировано 1 066 052 случаев заражения, из них новых — 2279.

Мир

  • Всего зафиксировано более 141,5 млн случаев заражения (данные Университета Джона Хопкинса).
  • ВОЗ продлила на три месяца режим ЧС в мировом здравоохранении в связи с COVID-19.
  • ВОЗ: заболеваемость COVID-19 достигла максимума с начала пандемии.
  • Байден призвал американцев не медлить с вакцинацией от коронавируса.
  • Грета Тунберг пожертвует €100 тыс. на обеспечение равного доступа к вакцинам.
  • Кошек и собак заподозрили в причастности к появлению британских штаммов коронавируса. Но гипотезу об их человеческом происхождении ученые не исключают.
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