Сертификаты вакцинации в ЕС. Главное о коронавирусе за 21 мая

Коротко об основных новостях в Москве, России и мире
Россия
- Всего зафиксировано 4 983 845 случаев заражения, из них новых — 8 937. За сутки умерли 389 человек, за весь период — 117 739.
- Вакцинация в России должна быть добровольной, каждый гражданин сам принимает решение, заявили в Минздраве. В ведомстве также считают, что сертификат вакцинации может уберечь от лишних проверок в странах Европы.
Москва
- Всего зафиксировано 1 151 462 случая заражения, из них новых — 2 954. Госпитализированы 1 125 человек.
- Привившиеся в регионах смогут получить второй компонент вакцины в столице.
- Процент вакцинированных в Москве меньше, чем в любом европейском городе, заявил мэр столицы Сергей Собянин. "Мы либо привьемся, либо заболеем. И третьего варианта практически нет. <...> Выбор между "буду болеть" или "не буду болеть". <...> Давайте сами себя пожалеем", — призвал он.
Мир
- Всего зафиксировано более 165 млн случаев заражения, умерли 3 420 173 человека (данные Университета Джонса Хопкинса).
- В мире за неделю выявили почти на 15% меньше заболевших, чем неделей ранее.
- Сертификаты о вакцинации будут действовать на территории всего Евросоюза с 1 июля.
- Избыточная смертность в мире в 2020 году превысила смертность от COVID-19 (данные ВОЗ).
- В Венгрии снимут большинство санитарных ограничений, в том числе масочный режим и комендантский час.
- Испанию с 7 июня смогут посетить туристы, вакцинированные одобренными ВОЗ препаратами. Привитые "Спутником V" россияне пока не попадают в эту категорию.