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Сертификаты вакцинации в ЕС.
Сертификаты вакцинации в ЕС.
Сертификаты вакцинации в ЕС.
Сертификаты вакцинации в ЕС.
Сертификаты вакцинации в ЕС.
Пандемия COVID-19

Сертификаты вакцинации в ЕС. Главное о коронавирусе за 21 мая

© Jonas Güttler/picture alliance via Getty Images
Коротко об основных новостях в Москве, России и мире

Россия

  • Всего зафиксировано 4 983 845 случаев заражения, из них новых — 8 937. За сутки умерли 389 человек, за весь период — 117 739.
  • Вакцинация в России должна быть добровольной, каждый гражданин сам принимает решение, заявили в Минздраве. В ведомстве также считают, что сертификат вакцинации может уберечь от лишних проверок в странах Европы.

Москва

  • Всего зафиксировано 1 151 462 случая заражения, из них новых — 2 954. Госпитализированы 1 125 человек.
  • Привившиеся в регионах смогут получить второй компонент вакцины в столице. 
  • Процент вакцинированных в Москве меньше, чем в любом европейском городе, заявил мэр столицы Сергей Собянин. "Мы либо привьемся, либо заболеем. И третьего варианта практически нет. <...> Выбор между "буду болеть" или "не буду болеть". <...> Давайте сами себя пожалеем", — призвал он.

Мир

  • Всего зафиксировано более 165 млн случаев заражения, умерли 3 420 173 человека (данные Университета Джонса Хопкинса). 
  • В мире за неделю выявили почти на 15% меньше заболевших, чем неделей ранее.
  • Сертификаты о вакцинации будут действовать на территории всего Евросоюза с 1 июля
  • Избыточная смертность в мире в 2020 году превысила смертность от COVID-19 (данные ВОЗ).
  • В Венгрии снимут большинство санитарных ограничений, в том числе масочный режим и комендантский час.
  • Испанию с 7 июня смогут посетить туристы, вакцинированные одобренными ВОЗ препаратами. Привитые "Спутником V" россияне пока не попадают в эту категорию
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