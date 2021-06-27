Вакцинация иностранных мигрантов и новые максимумы. Главное о коронавирусе за 27 июня

Россия
- Всего зафиксирован 5 451 291 случай заражения, из них новых — 20 538. За сутки умерли 599 человек, за весь период — 133 282.
- Число смертей из-за коронавирусной инфекции в России за последние семь дней оказалось максимальным с начала эпидемии (134 465).
- Путин поручил организовать вакцинацию иностранных мигрантов от коронавируса.
- Применять вакцину от коронавируса "Спутник V" при беременности стоит только в тех случаях, когда ожидаемая польза для матери превышает потенциальный риск для плода, следует из обновленной инструкции к препарату.
- Гинцбург заявил, что изменение вакцины при мутации коронавируса может занять неделю. Директор Центр им. Н.Ф. Гамалеи также отметил, что антитела у вакцинированных препаратом "Спутник V" активнее борются с вирусом, чем у переболевших граждан.
- В Алтае и Бурятии ввели обязательную вакцинацию для отдельных групп граждан
Москва
- Всего зафиксировано 1 338 937 случаев заражения, из них новых — 6 723 (новый максимум, данные Оперштаба Москвы).
- Число летальных исходов из-за коронавируса в Москве возросло за сутки на 114. Это максимум за все время пандемии
- Количество записей на вакцинацию от коронавируса за последние дни выросло в 10 раз в Подмосковье.
Мир
- Всего зафиксировано более 180,8 млн случаев заражения (данные Университета Джонса Хопкинса).
- Власти Гонконга отмечают активизацию темпов вакцинации от коронавирусной инфекции и рассчитывают, что в августе в городе может быть привита половина всего населения.
- Власти Швейцарии ставят целью вакцинировать от коронавируса не менее 80% населения в целях защиты от опасного штамма "Дельта", обладающего более высокой заразностью, чем первоначальный SARS-CoV-2.