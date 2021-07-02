Самоизоляция для москвичей с симптомами ОРВИ. Главное о коронавирусе за 2 июля

Коротко об основных новостях в Москве, России и мире
Россия
- Всего зафиксировано 5 561 360 случаев заражения, из них новых — 23 218. За сутки умерли 679 человек (максимум за пандемию), за весь период — 136 565.
- Основателя группы "Звуки Му" Петра Мамонова, госпитализированного с коронавирусом, подключили к аппарату ИВЛ.
- "Никто не хочет никаких локдаунов. И локдаун не обсуждается. Именно поэтому — чтобы это не обсуждалось — мы все должны привиться как можно скорее", — заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
- Намокание места инъекции вакцины может привести к его воспалению, сообщила главный внештатный специалист Минздрава по терапии и общей врачебной практике, директор ФГБУ "Национальный медицинский исследовательский центр профилактической медицины" Министерства здравоохранения России Оксана Драпкина.
- Ревакцинация в Петербурге начнется 5 июля.
- Текущая волна коронавируса может пойти на спад к середине июля, при этом новый подъем заболеваемости ожидается уже в сентябре, считает основатель и генеральный директор научного центра молекулярно-генетических исследований ДНКОМ Андрей Исаев.
Москва
- Всего зафиксировано 1 372 705 случаев заражения, из них новых — 6 893. Госпитализированы 1 719 человек.
- Пациенты с симптомами ОРВИ должны будут соблюдать режим самоизоляции до получения отрицательного результата ПЦР-теста.
- Власти заявили, что QR-код можно получить только после полной вакцинации.
- Уровень заболеваемости в столице в три раза превышает общий показатель по России, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
- Основная причина резкой вспышки заболеваемости — распространение нового штамма, сообщила заммэра Москвы Анастасия Ракова. Она отметила, что, по официальным данным, инфекцию перенесли свыше 10% жителей города, но переболевших без симптомов либо обращения к врачу больше в три-четыре раза. По ее словам, власти Москвы сделают все возможное, чтобы не вводить в городе локдаун.
Мир
- Всего зафиксировано более 182,7 млн случаев заражения, умерли 3 957 898 человек (данные Университета Джонса Хопкинса).