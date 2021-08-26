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Максимум умерших за сутки в России.
Максимум умерших за сутки в России.
Максимум умерших за сутки в России.
Максимум умерших за сутки в России.
Максимум умерших за сутки в России.
Пандемия COVID-19

Максимум умерших за сутки в России. Главное о коронавирусе за 26 августа

© Владимир Гердо/ТАСС
Коротко об основных новостях в Москве, России и мире

Россия

  • Всего зафиксировано 6 824 540 случаев заражения, из них новых —  19 630. За сутки умерло 820 человек (максимум за пандемию), за весь период — 179 243.
  • Минздрав зарегистрировал пятую российскую вакцину от коронавируса "Эпиваккорона-Н".
  • Песков переадресовал в Минздрав и федеральный оперштаб вопрос о рекорде смертей от COVID.
  • Около 9 тыс. детей умерли в мире от COVID-19 за время пандемии, заявила специалист по детской профилактической медицине Минздрава Лейла Намазова-Баранова.
  • Оптимальным для вакцинации от COVID-19 является срок беременности после 22 недель, заявила главный внештатный специалист по репродуктивному здоровью женщин Минздрава Наталья Долгушина.
  • Режим повышенной готовности в связи с пандемией продлили в Вологодской области до октября.
  • Коэффициент распространения COVID-19 в России остался на минимальной с мая отметке 0,93.
  • В Подмосковье выявили 726 случаев заражения коронавирусом за сутки. Это минимум с 19 мая. 

Москва

  • Выявлено 1 712 новых случаев заражения коронавирусом. За сутки госпитализированы 494 человека, скончались 54 пациента.
  • Наборы "С заботой о здоровье" вручили почти 90 тыс. человек за два месяца.
  • С 1 сентября начнут прием заявок на антиковидную поддержку бизнеса.

Мир

  • Всего зафиксировано 214 185 805 случаев заражения, умерли 4 468 507 человек (данные Университета Джонса Хопкинса). 
  • В Японии приостановили использование вакцины Moderna из-за обнаружения примесей.
  • Исследование в Аргентине выявило, что нейтрализующая способность антител после "Спутника V" растет со временем.
  • В Швеции предложат третью дозу вакцины от ковида жителям с тяжелыми заболеваниями.
  • Ситуация с вакцинацией на Украине — худшая в Европе, считает соучредитель Украинского центра здравоохранения Павел Ковтонюк.
  • Минздрав Ирака разрешил вакцинировать от коронавируса беременных женщин.
Теги
Пандемия COVID-19
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