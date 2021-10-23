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Новые максимумы и стоимость путешествий по России.
Новые максимумы и стоимость путешествий по России.
Новые максимумы и стоимость путешествий по России.
Новые максимумы и стоимость путешествий по России.
Новые максимумы и стоимость путешествий по России.
Пандемия COVID-19

Новые максимумы и стоимость путешествий по России. Главное о коронавирусе за 23 октября

© Сергей Бобылев/ТАСС
Коротко об основных новостях в Москве, России и мире

Россия

  • Всего зафиксировано 37 678 случаев заражения (максимум с начала пандемии), из них новых — 8 205 983. За сутки умерли 1 075 человек (наибольшее количество за пандемию), за весь период — 229 528. Максимум по числу летальных исходов из-за коронавируса обновляется в России пятый день подряд.
  • Стоимость авиабилетов по внутрироссийским направлениям не изменилась после объявления в стране нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября.
  • Пенсионеры смогут получить пенсии в обычные сроки с 30 октября по 7 ноября. Тем, кто получает пенсии 4-го и 5-го числа каждого месяца, деньги будут заранее переведены на карту или доставлены почтальонами.
  • Сотрудники экономической полиции Петербурга установили и пресекли деятельность преступной группы, организовавшей схему фиктивной вакцинации от COVID-19.
  • Людям с онкологическими заболеваниями следует вакцинироваться от коронавируса либо за три месяца до начала агрессивной терапии или же спустя три месяца после ее проведения, заявил директор НМИЦ радиологии, главный внештатный специалист — онколог Минздрава России, академик РАН Андрей Каприн.
  • Минпромторг опроверг официальный выход рекомендаций регионам по режиму работы ретейла и общепита в нерабочие дни.
  • Умерла журналист "Эха Москвы" Майя Пешкова. Она болела ковидом.

Москва

  • Всего зафиксировано 1 761 650 случаев заражения, из них новых — 7 803 (данные Оперштаба Москвы).
  • Согласованные с Роспотребнадзором массовые спортивные мероприятия в Подмосковье будут проводиться без зрителей с 28 октября по 7 ноября.

Мир

  • Всего зафиксировано более 243,1 млн случаев заражения (данные Университета Джонса Хопкинса).
  • В США медрегулятор признал возможную пользу вакцины Pfizer от ковида для детей 5-11 лет. По оценкам СМИ, предварительные выводы специалистов свидетельствуют в пользу того, что вакцина для детей получит одобрение регулятора.
  • Президент Туниса Каис Саид в пятницу подписал указ о введении паспортов вакцинации для граждан и иностранцев.
Теги
Пандемия COVID-19
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