Тесты для пациентов с признаками ОРВИ. Главное о коронавирусе за 17 ноября

Коротко об основных новостях в Москве, России и мире
Россия
- Всего зафиксировано 9 182 538 случаев заражения, из них новых — 36 626. За сутки умерли 1 247 человек (новый максимум), за весь период — 259 084.
- Ведущая программы "АБВГДейка" Кристина Асмаловская умерла из-за осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией. Ей был 41 год.
- Всех пациентов с признаками ОРВИ будут проверять на COVID-19.
- В России повторно заболевают 0,25–0,3% переболевших, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Она также считает необходимым привить от гриппа всех, кто переболел ковидом, так как они входят в группу риска.
- Еще две вакцины, созданные на различных платформах, проходят сегодня доклинические исследования в России, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко.
- Исследование "Спутника V" в Белоруссии продемонстрировало высокую безопасность и эффективность препарата на уровне 96,3% после вакцинации 1,2 млн человек, сообщает РФПИ.
Москва
- Всего зафиксировано 1 904 523 случая заражения, из них новых — 2 966. Госпитализированы 940 человек.
- Заболеваемость в столице снизилась почти на 23%, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
- Загрузка коронавирусных госпиталей в городе за три дня уменьшилась на 1 тыс. мест.
Мир
- Всего зафиксировано более 254,6 млн случаев заражения, умерли 5 119 239 человек (данные Университета Джонса Хопкинса).
- Новый год на Таймс-сквер в Нью-Йорке смогут встретить только привитые или с медотводом.