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Минимум заражений с 14 октября в России.
Минимум заражений с 14 октября в России.
Минимум заражений с 14 октября в России.
Минимум заражений с 14 октября в России.
Минимум заражений с 14 октября в России.
Пандемия COVID-19

Минимум заражений с 14 октября в России. Главное о коронавирусе за 7 декабря

© Гавриил Григоров/ТАСС
Коротко об основных новостях в Москве, России и мире

Россия

  • Всего зафиксировано 9 864 845 случаев заражения, из них новых — 31 096 (впервые с 14 октября этот показатель меньше 32 тыс.). За сутки умерли 1 182 человека, за весь период — 283 644.
  • Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что спад заболеваемости ковидом в России замедляется, а также отметила, что омикрон-штамм заразнее предыдущих. 
  • МИД России рассчитывает, что ВОЗ одобрит "Спутник V" в первой половине 2022 года.
  • Володин считает необходимым изучить комментарии под его постом о QR-кодах. 
  • Власти Оренбуржья запретили хороводы вокруг новогодней елки на детских праздниках.
  • Министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что число россиян, находящихся под наблюдением врачей, снизилось на 11% за неделю.
  • Премьер-министр Мишустин сообщил о росте заболеваемости ковидом в 11 регионах на прошлой неделе.
  • Новогодние утренники в детских садах Кировской области пройдут без родителей.

Москва

  • Всего зафиксировано 1 968 947 случаев заражения, из них новых — 2 573. Госпитализированы 896 человек.

Мир 

  • Всего зафиксировано 266 660 144 случая заражения, умерли 5 266 960 человек (данные Университета Джонса Хопкинса).
  • Омикрон-штамм вызывает у большинства заразившихся легкие симптомы болезни, считает председатель Медицинской ассоциации ЮАР Анжелик Кутзе.
  • ВОЗ заявила, что каждый десятый житель Европы будет инфицирован ковидом к концу недели.
Теги
Пандемия COVID-19
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