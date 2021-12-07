Минимум заражений с 14 октября в России. Главное о коронавирусе за 7 декабря

Россия
- Всего зафиксировано 9 864 845 случаев заражения, из них новых — 31 096 (впервые с 14 октября этот показатель меньше 32 тыс.). За сутки умерли 1 182 человека, за весь период — 283 644.
- Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что спад заболеваемости ковидом в России замедляется, а также отметила, что омикрон-штамм заразнее предыдущих.
- МИД России рассчитывает, что ВОЗ одобрит "Спутник V" в первой половине 2022 года.
- Володин считает необходимым изучить комментарии под его постом о QR-кодах.
- Власти Оренбуржья запретили хороводы вокруг новогодней елки на детских праздниках.
- Министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что число россиян, находящихся под наблюдением врачей, снизилось на 11% за неделю.
- Премьер-министр Мишустин сообщил о росте заболеваемости ковидом в 11 регионах на прошлой неделе.
- Новогодние утренники в детских садах Кировской области пройдут без родителей.
Москва
- Всего зафиксировано 1 968 947 случаев заражения, из них новых — 2 573. Госпитализированы 896 человек.
Мир
- Всего зафиксировано 266 660 144 случая заражения, умерли 5 266 960 человек (данные Университета Джонса Хопкинса).
- Омикрон-штамм вызывает у большинства заразившихся легкие симптомы болезни, считает председатель Медицинской ассоциации ЮАР Анжелик Кутзе.
- ВОЗ заявила, что каждый десятый житель Европы будет инфицирован ковидом к концу недели.