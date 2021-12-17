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Минимум умерших от COVID-19 c 25 октября в Москве.
Минимум умерших от COVID-19 c 25 октября в Москве.
Минимум умерших от COVID-19 c 25 октября в Москве.
Минимум умерших от COVID-19 c 25 октября в Москве.
Минимум умерших от COVID-19 c 25 октября в Москве.
Пандемия COVID-19

Минимум умерших от COVID-19 c 25 октября в Москве. Главное о коронавирусе за 17 декабря

© Сергей Бобылев/ТАСС
Коротко об основных новостях в Москве, России и мире

Россия

  • Всего зафиксировано 10 159 389 случаев заражения, из них новых — 27 743. За сутки умерли 1 080 человек, за весь период — 295 104. 
  • В Петербурге подтвердили два случая заражения штаммом "омикрон".
  • В Карелии открыли центр вакцинации от COVID-19 для кормящих матерей и беременных.
  • Курорт "Роза Хутор" в Краснодарском крае прогнозирует снижение турпотока на 10% из-за ковидных ограничений.
  • Глава РАН Александр Сергеев рассказал о российском препарате, который мешает SARS-CoV-2 попадать в клетки.
  • В Свердловской области ввели обязательную вакцинацию для студентов вузов.
  • Министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что "омикрон" распространяется быстрее предыдущих штаммов.
  • "Лукойл" не ожидает сильного шока от штамма "омикрон" для рынка нефти.
  • Компания "Нанолек" запустила производство "Ковивака" на своем заводе в Кирове.

Москва

  • Всего зафиксировано 1 997 784 случая заражения, из них новых — 2 755, скончались 83 человека — минимум с 25 октября (данные оперштаба Москвы).

Мир

  • Всего зафиксировано 273 102 635 случаев заражения. Умерли 5 340 120 человек (данные Университета Джонса Хопкинса).
  • Японские власти намерены продлить запрет на выдачу новых въездных виз.
  • В Польше подтвердили первый случай передачи штамма "омикрон".
  • Турция хочет наладить производство своей вакцины от коронавируса в Африке.
Теги
Пандемия COVID-19
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