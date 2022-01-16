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Максимум случаев в Петербурге и поливалентная вакцина.
Максимум случаев в Петербурге и поливалентная вакцина.
Максимум случаев в Петербурге и поливалентная вакцина.
Максимум случаев в Петербурге и поливалентная вакцина.
Максимум случаев в Петербурге и поливалентная вакцина.
Пандемия COVID-19

Максимум случаев в Петербурге и поливалентная вакцина. Главное о коронавирусе за 16 января

© Петр Ковалев/ТАСС
Коротко об основных новостях в Москве, России и мире

Россия

  • Всего зафиксировано 10 803 534 случаев заражения, из них новых — 29 230. За сутки умерли 686 человек (минимум с 5 июля 2021 года), за весь период — 321 320. 
  • Число подтвержденных за семь дней случаев заражения коронавирусом в России (152 685 случаев)  на треть превысило показатель предыдущего аналогичного периода после девяти недель снижения.
  • Ученые Центра им. Н. Ф. Гамалеи рассматривают вариант создания поливалентной вакцины против коронавирусной инфекции на основе сразу нескольких штаммов вируса, например "дельты" и "омикрона".
  • Приемная кампания в МГУ пройдет в этом году в основном удаленно.
  • Новая тест-система, выявляющая штамм "омикрон", разработанная учеными из Новосибирска и Санкт-Петербурга, будет на 20-30% дороже используемых сегодня тестов. Но ее применение в итоге может оказаться выгоднее: пациенту не потребуется делать два теста - на "омикрон" и другие варианты коронавируса.
  • В Петербурге за сутки выявили 3 958 случаев COVID-19. Это максимум с начала эпидемии. Общее число заразившихся в городе возросло до 880 506 человек.

Москва

  • Всего зафиксировано2 088 704 случая заражения, из них новых — 6 480 (данные Оперштаба Москвы).

Мир

  • Всего зафиксировано 326,2 млн случаев заражения (данные Университета Джонса Хопкинса).
  • Сотрудники Нагойского университета в центральной части Японии обнаружили возможную связь между наличием в организме кишечной бактерии рода Collinsella и низкой смертностью при заражении новым коронавирусом.
  • Британские ведомства, занимающиеся борьбой с терроризмом, опасаются, что противники вакцинации в стране могут перейти к насильственным действиям.
  • Мексиканские специалисты за последние сутки выявили 47 113 случаев заражения коронавирусом, что стало максимальным показателем за все время пандемии.
Теги
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