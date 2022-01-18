Сокращение срока карантина и призыв к удаленке. Главное о коронавирусе за 18 января

Коротко об основных новостях в Москве, России и мире
Россия
- Всего зафиксировано 10 865 512 случаев заражения, из них новых — 31 252 (максимум с 6 декабря). За сутки умерли 688 человек, за весь период — 322 678.
- Сроки карантина из-за ковида сократили до семи дней.
- Локдаун на всей территории страны не обсуждается, но отдельные ограничения могут быть на уровне регионов, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
- Правительство подготовило новый план по борьбе с ковидом с учетом "омикрона". О чем говорили на заседании координационного совета при правительстве по борьбе с инфекцией, читайте здесь.
- Премьер-министр Михаил Мишустин призвал работодателей по возможности перевести персонал на дистанционную работу.
- Рост заболеваемости отмечается за прошедшую неделю в 67 регионах, заявила вице-премьер Татьяна Голикова.
- Научных предпосылок к тому, чтобы пандемия завершилась на омикрон-штамме, нет, заявил директор Центра им. Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург. По его словам, эффективность "Спутника V" против "омикрона" составляет около 75%.
- "Омикрон" более опасен для детей, чем дельта-штамм, особенно для детей старше 12 лет и до трех лет, заявил врач-вирусолог Евгений Тимаков.
Москва
- Всего зафиксировано 2 104 575 случаев заражения, из них новых — 8 342 (максимум с 28 октября). Госпитализирован 821 человек.
- Число заражений "омикроном" в столице удвоилось за неделю, при этом число госпитализаций практически не выросло.
- Режим самоизоляции для пожилых людей и требование о переводе на удаленку 30% работников продлеваются до 1 апреля. Какие еще антиковидные меры продлили в столице, читайте здесь.
Мир
- Всего зафиксировано более 331,3 млн случаев заражения, умерли 5 548 085 человек (данные Университета Джонса Хопкинса).
- В ВОЗ считают, что чрезвычайная ситуация из-за ковида может быть преодолена в 2022 году.
- Биологи из США выяснили, что после заражения омикрон-вариантом у пациента не формируется иммунитет от других разновидностей SARS-CoV-2 — если, конечно, он раньше не болел COVID-19 или не вакцинировался.