В России могут одобрить иностранную вакцину. Главное о коронавирусе за 28 января

Коротко об основных новостях в Москве, России и мире
Россия
- Всего зафиксировано 11 502 657 случаев заражения, из них новых — 98 040. За сутки умерли 673 человека, за весь период — 329 443. Госпитализированы 14 046 человек, что на 9,7% выше показателя предыдущего дня.
- В России могут одобрить вакцины против ковида от двух иностранных производителей, в том числе заявку подала AstraZeneca.
- Мировой опыт показывает, что вводить избыточные ограничения из-за "омикрона" не имеет смысла, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он также сообщил о большом числе заболевших в администрации президента.
- Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев считает бессмысленным объявлять в России локдаун в нынешних условиях.
- "Омикрон" менее летален только по относительным показателям, поэтому считать его "живой вакциной" будет ошибкой, заявил заслуженный врач России, врач-эпидемиолог Геннадий Онищенко.
- Заразился актер Иван Охлобыстин.
- В Петербурге вакцинировали от COVID-19 первых подростков.
Москва
- Всего зафиксировано 2 283 416 случаев заражения, из них новых — 23 994. Госпитализированы 1 383 человека — 5,8% от числа выявленных случаев заболевания.
- Пять ресторанов в центре столицы могут закрыть на 90 суток из-за нарушения антиковидных мер (это Pino, Pinch, Loro, Koji, Lucky Izakaya Bar).
Мир
- Всего зафиксировано более 366,9 млн случаев заражения, умерли 5 639 818 человек (данные Университета Джонса Хопкинса).
- Израиль смягчил правила въезда для привитых "Спутником V" россиян — анализ на наличие антител можно будет делать на территории РФ.