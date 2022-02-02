На Бали со "Спутником V" и больничный онлайн. Главное о коронавирусе за 2 февраля

Коротко об основных новостях в Москве, России и мире
Россия
- Всего зафиксировано 12 128 796 случаев заражения, из них новых — 141 883. За сутки умерли 678 человек, за весь период — 332 690. Госпитализирован 17 201 человек, что на 1,6% ниже показателя предыдущего дня.
- Заболеваемость выросла вдвое за последнюю неделю, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
- В Петербурге вступают в силу дополнительные ограничения для школьников (дистанционное обучение для 7–11-х классов и колледжей, временный запрет на допуск детей в непродовольственные магазины и заведения общепита).
- Вакцинированные люди после заражения "омикроном" болеют не более недели и без остающихся симптомов, заявила замдиректора по клинической работе Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Г.Н. Габричевского Роспотребнадзора Татьяна Руженцова.
- Вакцина "Конвасэл", разработанная Санкт-Петербургским НИИ вакцин и сывороток Федерального медико-биологического агентства России, не вызывает аллергию и хорошо переносится, сообщила руководитель агентства Вероника Скворцова.
- Минздрав разрешил проведение пострегистрационных испытаний препарата от ковида "Мир-19".
- Туристы из России, вакцинированные "Спутником V", смогут с 4 февраля посещать Бали, сообщил источник в Джакарте.
Москва
- Всего зафиксировано 2 402 668 случаев заражения, из них новых — 23 784. Госпитализированы 1 617 человек — 6,8% от числа выявленных случаев заболевания.
- Москвичи могут получить онлайн больничный после контакта с заболевшим ковидом.
- Число госпитализаций пациентов с коронавирусом за неделю выросло на 40%, а число новых случаев заражения — на 70%.
Мир
- Всего зафиксировано более 382,5 млн случаев заражения, умерли 5 691 279 человек (данные Университета Джонса Хопкинса).
- Почти 60 тыс. человек в мире умерли от последствий COVID-19 за неделю (данные ВОЗ).
- Франция отменяет ношение масок на улицах.