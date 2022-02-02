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На Бали со "Спутником V" и больничный онлайн.
Пандемия COVID-19

На Бали со "Спутником V" и больничный онлайн. Главное о коронавирусе за 2 февраля

Международный аэропорт Нгурах-Рай, Бали, Индонезия
© AP Photo/Firdia Lisnawati
Коротко об основных новостях в Москве, России и мире

Россия

  • Всего зафиксировано 12 128 796 случаев заражения, из них новых — 141 883. За сутки умерли 678 человек, за весь период — 332 690. Госпитализирован 17 201 человек, что на 1,6% ниже показателя предыдущего дня. 
  • Заболеваемость выросла вдвое за последнюю неделю, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.  
  • В Петербурге вступают в силу дополнительные ограничения для школьников (дистанционное обучение для 7–11-х классов и колледжей, временный запрет на допуск детей в непродовольственные магазины и заведения общепита).
  • Вакцинированные люди после заражения "омикроном" болеют не более недели и без остающихся симптомов, заявила замдиректора по клинической работе Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Г.Н. Габричевского Роспотребнадзора Татьяна Руженцова.
  • Вакцина "Конвасэл", разработанная Санкт-Петербургским НИИ вакцин и сывороток Федерального медико-биологического агентства России, не вызывает аллергию и хорошо переносится, сообщила руководитель агентства Вероника Скворцова.
  • Минздрав разрешил проведение пострегистрационных испытаний препарата от ковида "Мир-19".
  • Туристы из России, вакцинированные "Спутником V", смогут с 4 февраля посещать Бали, сообщил источник в Джакарте.

Москва

  • Всего зафиксировано 2 402 668 случаев заражения, из них новых — 23 784. Госпитализированы 1 617 человек — 6,8% от числа выявленных случаев заболевания. 
  • Москвичи могут получить онлайн больничный после контакта с заболевшим ковидом.
  • Число госпитализаций пациентов с коронавирусом за неделю выросло на 40%, а число новых случаев заражения — на 70%.

Мир

  • Всего зафиксировано более 382,5 млн случаев заражения, умерли 5 691 279 человек (данные Университета Джонса Хопкинса).
  • Почти 60 тыс. человек в мире умерли от последствий COVID-19 за неделю (данные ВОЗ).
  • Франция отменяет ношение масок на улицах.
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