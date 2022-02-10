Диагноз на основе экспресс-теста. Главное о коронавирусе за 10 февраля

Коротко об основных новостях в Москве, России и мире
Россия
- Всего зафиксировано 13 527 845 случаев заражения, из них новых — 197 076. За сутки умер 701 человек, за весь период — 338 091. Госпитализированы 19 446 человек, что на 3,63% меньше показателя предыдущего дня.
- Для постановки диагноза COVID-19 теперь достаточно экспресс-теста. Люди с положительным результатом такого теста получат сертификаты переболевшего, но тестирование должен провести медицинский работник.
- Опубликованы результаты первых двух фаз клинических испытаний "Ковивака". У 87% участников исследования, в крови которых до вакцинации не было антител, на 42-й день после прививки они появились в значимом количестве.
- Минздрав разрешил клинические испытания вакцины "Эпиваккорона-Н" для лиц старше 60 лет.
- В ЛДПР заявили, что лидер партии Владимир Жириновский, госпитализированный с ковидом, чувствует себя нормально. В заявлении думской фракции либерал-демократов говорится, что информация источников СМИ о состоянии здоровья политика "значительно преувеличена, ориентирована на сенсационный эффект". В то же время источник ТАСС сообщает, что "Владимир Вольфович никаким ИВЛ не пользуется, в лечебных целях иногда дают подышать кислородом через маску".
- Иммунитет, полученный после "дельты", не защищает от заражения омикрон-штаммом, сообщил специалист по особо опасным инфекциям, врач-иммунолог Владислав Жемчугов.
- Telegram-канал Mash сообщил, что певец Дима Билан госпитализирован с ковидом в состоянии средней степени тяжести. Артист опроверг это в прямом эфире в Instagram: "Я не на ИВЛ, но у меня был ковид. Я его прожил достаточно тихо".
- Заразился лидер партии "Новые люди" Алексей Нечаев.
Москва
- Всего зафиксировано 2 558 503 случая заражения, из них новых — 22 747. Госпитализированы 1 374 человека.
Мир
- Всего зафиксировано более 404,1 млн случаев заражения, умерли 5 780 644 человека (данные Университета Джонса Хопкинса).
- Вьетнам разрешил въезд переболевшим ковидом россиянам без прививки.
- Принц Уэльский Чарльз заразился во второй раз.