Можно ли предотвратить появление ложных сообщений о минировании школ?

С 2019 года в разных регионах России то и дело случаются лжеминирования различных социальных объектов. Неизвестные отправляют письма по электронной почте и другими способами с информацией об угрозах взрывов в детских садах, школах и других учебных заведениях, больницах, магазинах и торговых центрах, рынках, судах, вокзалах и аэропортах. Проведенные проверки показывают, что реальной опасности для жизни и здоровья граждан не было, а все предупреждения — фейковые.

"В течение последних полутора-двух лет периодически возникают подобные сообщения о минировании социальных объектов, в том числе школ. Все они оказываются ложными, — комментирует руководитель пресс-службы мэрии Дербента Тельман Раджабов. — В каждом подобном случае отрабатывается установленный алгоритм действий: моментально производится эвакуация, на место приезжают специалисты, в том числе кинологи, которые проверяют объект. После того как подтверждается отсутствие угроз безопасности, на объекте возвращаются к рабочему процессу. Сообщения о минировании, как правило, поступают на электронную почту, и установить их источник не удается".

Доктор юридических наук, доцент, исполняющий обязанности заведующего кафедрой уголовного права и криминологии МГУ Павел Филиппов разъясняет, что подобные вбросы о "минировании" представляют собой заведомо ложные сообщения об акте терроризма. За них по статье 207 Уголовного кодекса Российской Федерации предусмотрена ответственность. В зависимости от обстоятельств это может быть штраф от 200 тыс. до 2,8 млн рублей либо лишение свободы на срок от 3 до 10 лет. Кроме того, для этого преступления понижен возраст уголовной ответственности — с 14 лет. "Понятно, что если это в первый раз, то несовершеннолетним суды не назначают реального лишения свободы. Но штраф вполне реален, так же, как и условное лишение свободы, если есть какие-то отягчающие обстоятельства. Правоохранительные органы могут предъявить иск к родителям об ущербе и возмещении затрат на работу оперативных служб и из-за приостановления работы школы", — добавляет Филиппов.

Кандидат юридических наук, доцент кафедры уголовного права МГЮУ им. О.Е. Кутафина Анастасия Рагулина отмечает, что зачастую авторами террористических угроз становятся подростки, которые не понимают всей ответственности и последствий своих поступков. "К сожалению, у нас большая проблема с правовым просвещением, в том числе детей. Если бы подростки знали, что их привлекут к уголовной ответственности, причем достаточно серьезной, пусть даже будет не реальное лишение свободы, но сама судимость, то им бы не захотелось так "шутить", — подчеркивает эксперт. — Но, кроме того, есть и злоумышленники, которые хотят создать беспокойство в обществе, дестабилизировать социально-политическую обстановку, дать людям понять, будто власть не способна нас защитить, обеспечить безопасность. Это может делаться специально для расшатывания социальных основ, потому что, естественно, люди боятся за себя, за детей, за свое имущество".

В начале 2023 года в МВД России сообщали о росте количества ложных сообщений об угрозе взрыва в российских учреждениях. Ранее в 2022 году российские правоохранительные органы отмечали, что этот рост произошел после начала специальной военной операции на территории Украины, и предупреждали, что Вооруженные силы Украины и украинские спецслужбы целенаправленно распространяют ложные сообщения с угрозами взрывов, чтобы дестабилизировать ситуацию в России.