Топливо, самолет, птица: случаи благополучной посадки аварийных авиалайнеров

Вечером 3 декабря 2025 года после взлета в московском аэропорту Домодедово загорелся двигатель пассажирского самолета Boeing-777-200 авиакомпании Red Wings, направлявшегося в Пхукет. Спустя полтора часа авиалайнер благополучно приземлился в той же воздушной гавани. ТАСС вспомнил случаи, когда серьезные инциденты с крупными пассажирскими самолетами заканчивались без жертв

Airbus A321 после аварийного приземления, 2019 год © Сергей Бобылев/ ТАСС

Никто из 425 находящихся на борту Boeing-777-200 пассажиров и членов экипажа не пострадал. После инцидента их разместили в гостинице за счет авиаперевозчика, а рейс перенесли на 5 декабря.

304 человека: 120 км без топлива

24 августа 2001 года Airbus A330 канадской авиакомпании Air Transat совершал рейс из Торонто в Лиссабон. На борту были 291 пассажир и 13 членов экипажа. Согласно публикации газеты The New York Times, над Атлантическим океаном пилоты внезапно получили от бортовых систем самолета предупреждение о серьезной нехватке топлива. Экипаж развернул авиалайнер в сторону ближайшей взлетно-посадочной полосы на американской авиабазе Лажеш (Азорские острова), которая на тот момент была в 320 км. Затем у авиалайнера остановился один двигатель, однако самолет продолжил полет со снижением. Через 13 минут замолк и второй двигатель. Для поддержания минимально необходимого давления в гидросистеме автоматика выпустила миниатюрную турбину, работающую от набегающего потока воздуха.

На высоте 10,6 км экипаж перевел самолет в режим планирования. Поддерживая необходимую скорость и следя за высотой, пилоты провели машину около 120 км, подойдя к авиабазе Лажеш с запасом высоты. Airbus A330 приземлился со значительным превышением рекомендованной посадочной скорости, из-за чего шины шасси получили повреждения.

Журнал Flight Global приводил результаты предварительного расследования, согласно которому у авиалайнера лопнул топливопровод и образовалась утечка. Однако экипаж не заметил повышенный расход топлива вовремя, а затем не локализовал место утечки. Тем не менее никто из пассажиров при этом не пострадал, за исключением нескольких человек во время экстренной эвакуации. Расстояние, которое самолет преодолел в безмоторном полете после отказа силовой установки, стало рекордным в истории авиации.

226 пассажиров: "на солнце вдоль рядов кукурузы"

15 августа 2019 года Airbus A321 компании "Уральские авиалинии", выполнявший рейс в Симферополь, совершал взлет из подмосковного аэропорта Жуковский с 226 пассажирами на борту. Сразу после отрыва от полосы на высоте около 1 м самолет столкнулся со стаей чаек. Птицы попали в оба двигателя, нарушив их работу. Командир воздушного судна Дамир Юсупов и второй пилот Георгий Мурзин приняли решение сажать самолет на грунт, не убирая шасси. Самолет с полными баками благополучно приземлился в кукурузном поле через 90 секунд после взлета, пожара и жертв удалось избежать. При этом самолет получил повреждения и не подлежал восстановлению. Фраза "идем правее, на солнце, вдоль рядов кукурузы", хладнокровно произнесенная старшим бортпроводником Дмитрием Ивлицким в адрес покинувших воздушное судно пассажиров, стала мемом и названием фильма, рассказывающего о тех событиях. В ноябре 2019 года президент России Владимир Путин указом присвоил пилотам звание Героев России.

В 2023 году Межгосударственный авиационный комитет (МАК) закончил расследование происшествия с A321. Согласно отчету, после столкновения с чайками двигатели продолжали работать, но их общая тяга была меньше необходимой для взлета. Экипаж перевел силовую установку во взлетный режим, тяга почти достигла взлетной, однако затем один из двигателей был переведен в режим малого газа. МАК сообщил, что действия пилотов имели "явные признаки дезорганизации, непоследовательности и хаотичности" из-за психологических нагрузок, однако экипаж не впал в ступор. При этом фактором появления птиц на взлетной полосе назывались расположенные неподалеку свалки и водоемы.

Airbus A320 после аварийной посадки в Новосибирской области, 2023 год © ТАСС

167 человек в пшенице

Похожим образом приземлился другой авиалайнер "Уральских авиалиний" 12 сентября 2023 года. Тогда Airbus A320, летевший из Сочи в Омск, запросил посадку в аэропорту Новосибирска из-за отказа одной из гидросистем. Приземление в Омске экипаж посчитал опасным из-за более короткой взлетно-посадочной полосы и возможного отказа тормозов. Однако по пути в Новосибирск из-за сильного ветра и иных причин возникла угроза нехватки топлива, и пилоты приняли решение экстренно садиться на грунт. В итоге самолет успешно приземлился на большое пшеничное поле в районе села Убинского Новосибирской области. Возгорания не случилось, пассажиры самостоятельно покинули авиалайнер по аварийным надувным трапам.

Предварительное расследование предположило вину экипажа в инциденте, однако центральный аппарат Росавиации нашел в выводах следствия ошибки и несоответствия. Тем не менее следствие считает, что экипажу хватило бы длины полосы в Омске. После завершения расследования первый пилот Сергей Белов уволился из авиакомпании по собственному желанию, второй пилот Эдуард Семенов был признан негодным к летной работе решением Центральной врачебно-летной экспертной комиссии.

Пассажиры рейса, севшего на пшеничном поле, считают героем пилота Сергея Белова, обвиняемого в нарушении правил безопасности эксплуатации воздушного транспорта. Всего пять человек из 167, присутствовавших на борту в момент посадки, обратились за медицинской помощью.

164 пассажира: ночь, неосвещенная полоса

12 апреля 1979 года пассажирский самолет Ту-154Б "Аэрофлота", совершавший рейс из Ташкента в Красноярск, приземлился в режиме планирования в аэропорту Чимкента (Казахская ССР; ныне — Шымкент, Казахстан). Посадка прошла в ночное время на неосвещенную полосу, при этом самолет выкатился за пределы бетонки. Никто из 164 пассажиров и членов экипажа не пострадал. Причиной стал отказ двигателей в полете. Один из моторов пилотам удалось запустить перед посадкой.

Airbus A320 после приводнения на Гудзон, 2009 год © AP Photo/ Alexandre Valerio

155 человек: "чудо на Гудзоне"

15 января 2009 года приводнением на реку Гудзон закончился полет Airbus A320 американской авиакомпании US Airways, направлявшегося из Нью-Йорка в город Шарлотт (штат Северная Каролина). При наборе высоты самолет столкнулся со стаей птиц, что привело к выходу из строя обоих двигателей. Первый пилот Чесли Салленбергер запросил аварийную посадку в нескольких аэропортах, однако из-за интенсивного трафика и метеоусловий получил отказ. В итоге пилот, имеющий большой опыт управления различными летательными аппаратами, включая планеры, успешно посадил самолет на речную поверхность и остался на плаву. Все 150 пассажиров и пять членов экипажа были сняты речными судами и остались живы.

Случай, который окрестили в прессе "чудом на Гудзоне", имел большой общественный резонанс. Салленбергер сделался национальным героем, самолет, мастерски посаженный им, был выставлен в авиационном музее авиации Шарлотта. Длительное расследование, участники которого предполагали, что экипаж смог бы благополучно вернуться в аэропорт вылета, подтвердило правильность действия пилотов. В 2016 году по мотивам событий режиссер Клинт Иствуд снял фильм Sully (в российском прокате — "Чудо на Гудзоне") со знаменитым актером Томом Хэнксом в главной роли.

Виктор Бодров