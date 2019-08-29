Что изменится в жизни россиян с сентября 2019 года

Для визы в Финляндию понадобится больше документов, станет проще получить нотариальную помощь жителям удаленных районов и сложнее снять наличные с анонимного онлайн-кошелька

Рассказываем вместе с Госдумой, какие важные законы и нормы заработают в сентябре 2019 года и коснутся многих россиян. Финляндия меняет правила выдачи виз С 1 сентября финские власти начнут запрашивать у россиян, подающих заявку на шенгенскую визу, все документы, которых требуют директивы Евросоюза.

До этого требовались: визовая анкета, загранпаспорт, цветная фотография, копия внутреннего паспорта, квитанция за оплату визового сбора, страховка и согласие на обработку персональных данных. Теперь добавятся: бронь гостиницы и билетов (или маршрут поездки, если турист собирается ездить по разным городам), а также подтверждение наличия денег для путешествия — выписка с банковского счета, справка с места работы или свидетельство о собственности на территории России. По сути, турист должен подтвердить, что он не собирается оставаться в стране и ему есть для чего возвращаться (работа, недвижимость, семья и т.п.). То есть теперь выезжающие в Финляндию россияне должны готовить тот же пакет документов, что и в другие страны Шенгенского соглашения. В России шенгенскую визу в Финляндию можно получить в посольстве в Москве, в генеральном консульстве в Санкт-Петербурге, а также в его отделениях в Петрозаводске и Мурманске. Еще заявления на визу принимают 40 визовых центров в разных российских городах. А вот список стран, куда поехать отдохнуть, если нет ни визы, ни времени ее оформлять, можно посмотреть в нашем спецпроекте. Билеты в театр или на концерт запретят продавать дороже их изначальной стоимости

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С 1 сентября вступает в силу закон, который запрещает продавать билеты в театры, цирки, музеи, на концерты и т.д. по цене выше, чем на них указано. Заниматься продажей будут только организации культуры или уполномоченные ими компании. При этом посредники могут взимать комиссию за оказание услуг, но не более 10% от стоимости билета. Любая перепродажа тоже запрещена, исключение — только для граждан, которые один раз по номиналу продают купленный для себя билет. Поменялись и правила возврата — теперь сумма возмещения зависит от того, когда покупатель возвращает билет: если он сделал это за десять дней до события, то получит всю стоимость;

если не позднее, чем за пять дней, то половину цены;

за три-пять дней — вернут 30%;

меньше, чем за три дня (72 часа), организатор имеет право отказаться возвращать деньги. Если организация сама отменяет мероприятие, то зрителям компенсируют полную стоимость. Кроме того, организации культуры теперь обязаны размещать у себя на сайтах всю информацию о билетах: стоимость; компании, которые могут их продавать; требования к оформлению и допуску на мероприятия; порядок возврата и кто отвечает за возмещение денег. О том, как сэкономить на билете в театр, читайте в нашем материале. Нотариальные услуги станут доступнее в отдаленных районах С 1 сентября должностные лица администраций поселений, муниципальных или городских округов получат право выполнять функции нотариуса, если его нет в границах этих территорий. Но они смогут оказывать только часть нотариальных услуг: заверять доверенности, за исключением на распоряжение недвижимым имуществом;

производить опись наследственного имущества;

заверять копии документов и выписок из них и подлинность подписи на документах. А вот удостоверять завещания, доверенности на движимое имущество, управлять наследным имуществом и принимать меры по его охране за исключением описи должностные лица муниципалитетов не смогут. Вообще у нотариусов большой список услуг — например, мы писали, как с их помощью грамотно составить завещание. В Москве повысят минимальную пенсию С 1 сентября столичные власти повышают минимальную пенсию для неработающих граждан — с 17,5 тыс. до 19,5 тыс. рублей. Те, кому сейчас начисляют меньше, получат доплаты. Таких, по подсчетам мэра Москвы Сергея Собянина, будет 1,6 млн человек, причем 44 тыс. из них получат доплаты первый раз. При этом прожиточный минимум для пенсионеров в Москве составляет 12 115 рублей.

С сентября повышаем городской стандарт минимального дохода неработающих пенсионеров до 19,5 тысяч рублей. Доплаты к пенсиям получат 1,6 млн московских пенсионеров, причем 44 тысячи из них - впервые. Перерасчет пройдет по обычному графику в первой декаде сентября. — Сергей Собянин (@MosSobyanin) 27 августа 2019 г.

Призывники смогут отказаться от отсрочки от армии С 1 сентября граждане, имеющие право на освобождение или отсрочку от службы в армии, смогут от этого права отказаться и пойти служить. Для этого достаточно подать заявление в призывную комиссию. Правило распространяется на родных братьев или сыновей военнослужащих, погибших на службе, студентов или тех, у кого есть ученая степень. Полный список указан в пунктах 2 статей 22 и 23 закона "О воинской обязанности и военной службе". Также с 1 сентября у военнослужащих, призванных на службу, появилась возможность уволиться досрочно, если основания для этого возникли во время службы. Например, родился второй ребенок. Меняются правила переселения из закрытых военных городков С 1 сентября вступает в силу Указ президента, который меняет правила переселения из закрытых военных городков людей, потерявших связь с Вооруженными силами. Речь идет о семьях бывших кадровых военнослужащих, которые уволились, но остались жить в ведомственных квартирах в ожидании, когда им выдадут собственную жилплощадь.

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До сих пор людей переселяли через программу государственных жилищных сертификатов (ГСЖ) на покупку квартиры. Теперь власти смогут не только выдавать жилищный сертификат, но и предлагать просто другую квартиру. Именно предлагать — переселить человека по такой схеме можно только с его согласия. То есть если у Минобороны освобождается жилье в каком-нибудь регионе и переселенцы готовы туда переехать, то все в порядке. Новое жилье предоставляется по договору социального найма или в собственность, причем бесплатно. Но в порядке очереди, как и жилищный сертификат. Причем если человек воспользовался ГСЖ, то претендовать на предложение жилья "натурой" он уже не может, и наоборот. Указ также определил и нормы жилой площади, на которую может претендовать заявитель: 33 кв. м — для одного человека;

42 кв. м — для двух человек;

по 18 кв. м — на каждого члена семьи из трех и более человек. Ограничение выдачи наличных с анонимных карт и онлайн-кошельков С 15 сентября клиент сможет снимать наличные с анонимных электронных средств платежа, только если он прошел процедуру упрощенной идентификации. Речь в данном случае идет о предоплаченных неименных картах и анонимных онлайн-кошельках. То есть, по сути, обналичивание денег с них перестанет быть анонимным.