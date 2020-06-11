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Пандемия коронавируса нового типа

Более 500 тыс. заражений в РФ и аттестаты без экзаменов. Главное о коронавирусе за 11 июня

© Сергей Бобылев/ТАСС
Коротко об основных новостях в Москве, России и мире

Россия

  • Всего зафиксировано 502 436 случаев заражения, из них новых — 8779. За сутки умерли 174 человека, за весь период — 6532.
  • Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил выдачу в 2020 году школьных аттестатов без сдачи экзаменов. Желающие поступить в вузы должны сдать ЕГЭ, а в средние профессиональные образовательные организации выпускников могут зачислить по результатам аттестатов. Большинство школьников получат аттестаты 11 июня, остальные смогут забрать их 15 июня.
  • Российским туристам в Крыму не придется сдавать тесты на коронавирус, но на вокзалах и в аэропортах у всех приезжающих будут замерять температуру.
  • Первую партию препарата "Авифавир" поставили в российские клиники.
  • Анализ на коронавирус стал обязательным при плановой госпитализации за счет средств ОМС.
  • Режим полной самоизоляции Камчатки продлят до 30 июня.
  • Роспотребнадзор и Минкультуры подготовили рекомендации по возобновлению работы музеев. 

Москва

Мир

  • Всего зафиксировано около 7,2 млн случаев заражения, умерли около 410 тыс. человек (данные Университета Джонса Хопкинса).
  • Число случаев заражения в США превысило 2 млн, умерли 112 908 пациентов. 
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