Более 500 тыс. заражений в РФ и аттестаты без экзаменов. Главное о коронавирусе за 11 июня

Россия
- Всего зафиксировано 502 436 случаев заражения, из них новых — 8779. За сутки умерли 174 человека, за весь период — 6532.
- Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил выдачу в 2020 году школьных аттестатов без сдачи экзаменов. Желающие поступить в вузы должны сдать ЕГЭ, а в средние профессиональные образовательные организации выпускников могут зачислить по результатам аттестатов. Большинство школьников получат аттестаты 11 июня, остальные смогут забрать их 15 июня.
- Российским туристам в Крыму не придется сдавать тесты на коронавирус, но на вокзалах и в аэропортах у всех приезжающих будут замерять температуру.
- Первую партию препарата "Авифавир" поставили в российские клиники.
- Анализ на коронавирус стал обязательным при плановой госпитализации за счет средств ОМС.
- Режим полной самоизоляции Камчатки продлят до 30 июня.
- Роспотребнадзор и Минкультуры подготовили рекомендации по возобновлению работы музеев.
Москва
- Всего зафиксирован 201 221 случай заражения, из них новых — 1436. Число выздоровевших превысило 115 тыс.
- Антитела к коронавирусу выявили у 17,4% жителей Москвы, прошедших тестирование.
Мир
- Всего зафиксировано около 7,2 млн случаев заражения, умерли около 410 тыс. человек (данные Университета Джонса Хопкинса).
- Число случаев заражения в США превысило 2 млн, умерли 112 908 пациентов.