Вакцинация гiдности: что на Украине опять пошло не так

Описание Самолет доставивший вакцину против COVID-19 в Украину, аэропорт Борисполь, 23 февраля, 2021 год © EPA-EFE/Health Ministry of Ukraine

После "революции гiдности" многое на Украине идет наперекосяк. Вот и борьба с коронавирусом не слишком задалась. 24 февраля Украина одной из последних в Европе приступила к вакцинации против COVID-19. Началу кампании, сроки которой неоднократно сдвигались, предшествовал целый ряд скандалов. Немного статистики Согласно официальным данным, за период пандемии на Украине выявили более 1,32 млн случаев заражения коронавирусом, по этому показателю страна занимает 17-е место в мире. По охвату населения тестированием (около 160 тыс. тестов на 1 млн жителей) Украина заметно уступает большинству европейских стран и может быть сравнима разве что с Албанией и Молдавией. Выздоровели в стране почти 1,16 млн инфицированных, скончались 25,6 тыс. пациентов, у которых был диагностирован COVID-19 (это 19-е место в мире). На 100 тыс. жителей приходится 59 умерших, а этот показатель на Украине значительно лучше, чем в большинстве стран Европы.

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Начало вакцинации совпало с возобновлением резкого роста числа заразившихся. В стране до 30 апреля действуют режим чрезвычайной ситуации и общий карантин. С 24 февраля также возобновился так называемый адаптивный карантин — регионы поделены на зоны в зависимости от уровня эпидемической опасности. Из-за ухудшения ситуации с коронавирусом принято решение ужесточить ограничения в Ивано-Франковской и Черновицкой областях. "Нет вакцине от агрессора" Все эти статистические выкладки показывают, что Украина ничуть не менее, а, возможно, и более других европейских государств нуждается в поставках вакцины для иммунизации населения. Почему же так получилось, что к вакцинации приступили позже соседей по Европе, за исключением Молдавии и непризнанного Косова? Ответ можно найти в действиях украинских властей, поставивших политику выше интересов собственного населения. Еще осенью прошлого года Киев активно включился в развернутую на Западе информационную кампанию против российской вакцины "Спутник V". Политики, чиновники, блогеры на все лады твердили, что российская вакцина — миф и обман, поскольку "страна-агрессор" ничего толкового изобрести и произвести не может. На корню глушились редкие призывы предоставить слово настоящим, а не диванным экспертам. Усилия объяснить, что во время всплеска заболеваемости не до политиканства, потерпели крах.

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Публикация в авторитетном специализированном издании Lancet о высокой эффективности российского препарата стала для многих на Западе холодным душем и заставила с уважением заговорить о "Спутнике V". Но только не для украинских властей. Они не только отказались рассматривать документы о регистрации российской вакцины, поданные харьковской компанией "Биолек", но и приняли законодательную норму, согласно которой процедура ускоренной регистрации вакцин для экстренного применения может использоваться лишь для препаратов, ранее одобренных компетентными органами США, Великобритании, Швейцарии, Японии, Австралии, Канады, Евросоюза, Китая и Индии. Более того, 10 февраля кабинет министров Украины утвердил постановление, прямо запрещающее регистрировать вакцины и другие профилактические препараты, которые были разработаны и произведены "в государстве, признанном Верховной радой государством-агрессором". Объясняя принятые решения, президент Украины Владимир Зеленский пустился в привычные рассуждения об "информационной гибридной войне", элементом которой будто бы является российская вакцина. "Никакого подтверждения, что "Спутник" гарантированно дает результат, нет", — заявил он, добавив, что "граждане Украины не кролики" и у властей "нет права на них экспериментировать". Заграница не помогла В Киеве откровенно рассчитывали на то, что в знак благодарности за столь принципиальную позицию в вопросе о российской вакцине США и Европа поделятся препаратами против коронавируса. Но, как известно, дружба дружбой, а табачок врозь. Тем более когда этого "табачка", а вернее говоря, вакцин самим не хватает.

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Страны Евросоюза, бодро начавшие вакцинацию в конце прошлого — начале этого года, очень быстро столкнулись с тем, что американо-германский концерн Pfizer срывает намеченные сроки и объемы поставок. Руководству Евросоюза пришлось стучать кулаком по столу и требовать от производителей выполнения обязательств. Следом в Европу стали поступать препараты от американской компании Moderna и британско-шведской AstraZeneca, но и их хватает лишь для вакцинации приоритетных групп населения — пожилых, людей с хроническими заболеваниями и медперсонала. Тут уж не до дележки с Украиной. А администрация Джо Байдена, приходу которой так радовались в Киеве, и вовсе объявила, что не станет ни с кем делиться вакциной, пока препарат не получит бóльшая часть населения США. Так что украинским властям волей-неволей пришлось вспомнить еще одну мудрость: спасение утопающих — дело рук самих утопающих. Без коррупции никак Правда, вспомнили они о ней поздновато. Пока другие зарубежные страны вовсю договаривались с поставщиками и вносили предоплату, власти Украины продолжали по инерции ругать "Спутник V" и посматривать на Запад в ожидании щедрот. В результате время было упущено, и лишь в самом конце декабря Киеву удалось заключить контракт на поставку 1,9 млн доз китайской вакцины Sinovac Biotech. Первые партии препарата должны были поступить на Украину в феврале, но не поступили.

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Сделка, в рамках которой украинская сторона внесла аванс около 1 млрд гривен, была заключена 30 декабря. А в самом начале февраля стало известно, что Национальное антикоррупционное бюро расследований (НАБУ) проводит досудебное расследование по делу о "злоупотреблении властью и служебным положением, повлекшем тяжкие последствия". Согласно просочившимся в СМИ сведениям, следователи подозревают, что китайская вакцина приобреталась по "едва ли не самой высокой в мире" цене. Кроме того, утверждается, что Минздрав практически навязал госпредприятию "Медицинские закупки Украины" посредника в лице небольшой частной компании "Лекхим". Дополнительное негодование публики вызвала информация о том, что во время тестовых испытаний в Бразилии эффективность китайского препарата составила немногим более 50%, что существенно уступает и западным вакцинам, и российскому "Спутнику V". Эксперты рассматривают две основные версии того, что привело к началу расследования. По одной из них, за скандалом могут стоять американцы, которые через подконтрольное им НАБУ решили сорвать контракт на закупку препаратов у конкурента из Китая. Эта версия выглядит похожей на правду в свете других недавних событий, например срыва сделки по продаже Китаю контрольного пакета акций украинской компании "Мотор Сич". Правдивым выглядит и предположение о том, что мишенью является глава Минздрава Максим Степанов, поставленный на это место Зеленским. Хотя прежде министерство возглавляла гражданка США Ульяна Супрун.

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Не исключена, впрочем, и третья версия — насчет коррупционного умысла в действиях главы Минздрава, что, собственно, и пытается расследовать НАБУ. Сам министр с негодованием отверг все подозрения в свой адрес и заявил, что речь идет о попытке сорвать кампанию вакцинации. Добавив, что действия организаторов расследования играют на руку тем, кто хотел бы ввезти на Украину вакцину из России. Так или иначе, но поставка китайской вакцины была сдвинута в лучшем случае на апрель. Никто не может сказать, состоится ли она вообще. Не смогла… Немалые надежды связывали в Киеве с созданным под эгидой Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) механизмом COVAX, задача которого — в аккумулировании запасов вакцин и распределении их среди бедных и беднейших государств мира, к которым с недавних пор стала относиться и Украина. Особую заинтересованность в партнерстве с этим механизмом Киев стал проявлять после того, как стало ясно, что на вожделенную помощь со стороны США и Европы рассчитывать не приходится. Но надо понимать, что COVAX сталкивается с бóльшими проблемами, чем, например, страны ЕС, — его фонды формируются по остаточному принципу, соответственно, сроки и объемы обещанных поставок постоянно переносятся. Еще в начале февраля Зеленский обещал, что к середине месяца Украина получит от COVAX 200 тыс. доз вакцины Pfizer (правда, это капля в море), после чего в стране будет дан старт вакцинации. Всего же, по его словам, в феврале в страну должно было поступить порядка 1 млн доз различных препаратов.

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Глава государства даже гордо объявил, что готов в прямом эфире привиться вакциной Pfizer, чтобы на личном примере убедить сограждан в важности вакцинации. Правда, выполнить обещание ему пока не удалось: сперва стало известно, что обещанная партия американской вакцины ужимается почти вдвое — до 117 тыс. доз, а потом было объявлено о переносе поставки на март. "Вакцина для бедных" В итоге главе Минздрава Максиму Степанову пришлось срочно самому отправляться в Нью-Дели, чтобы договориться об ускорении поставки первой партии Covishield, разработанной компанией AstraZeneca совместно с Оксфордским университетом и произведенной Институтом сыворотки Индии (Serum Institute of India). По данным украинских СМИ, сделка на поставку в общей сложности 12 млн доз препарата обошлась украинской казне в 1,6 млрд гривен. Таким образом, стоимость одной дозы составляет почти $5 — в два с половиной раза больше цены "оксфордской вакцины" для европейских стран. Впрочем, эти данные приблизительны, поскольку британская компания-посредник, через которую оформлялась сделка, разглашать ее условия категорически отказалась. Власти постарались обставить с максимальной помпой ускоренную регистрацию вакцины, прибытие в Киев первой партии в полмиллиона доз и начало вакцинации. Минздрав торжественно сообщил, что в первый день прививку получили 159 человек — врачи и медицинские работники из пяти областей.

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