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Пандемия COVID-19

Часть ограничений в Москве скоро могут снять. Главное о коронавирусе за 25 февраля

© Александр Щербак/ТАСС
Коротко об основных новостях в Москве, России и мире

Россия

  • Всего зафиксировано 4 212 100 случаев заражения, из них новых — 11 198 (минимум с 7 октября). За сутки умерли 446 человек, за весь период — 84 876.
  • Кабмин снизил предельную отпускную цену "Спутника V" до 866 рублей.
  • В Петербурге продлили выплаты медикам, пострадавшим при борьбе с коронавирусом.
  • Подъем заболеваемости весной не ожидается, но сезонные колебания числа заразившихся возможны, сообщил замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов.

Москва

  • Всего зафиксировано 973 578 случаев заражения, из них новых — 1406. Госпитализированы 734 человека.  
  • Власти столицы могут в течение одного-двух месяцев снять еще ряд ограничений, если сохранится тенденция к снижению числа госпитализируемых, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в эфире телеканала "Россия-1".
  • К лету ограничения могут минимизировать, заявил заммэра по вопросам экономической политики и земельно-имущественных отношений Владимир Ефимов в эфире телеканала "Россия-24".
  • Начались медосмотры потенциальных участников исследования вакцины "Спутник лайт". Принять участие в исследовании может любой совершеннолетний житель при отсутствии противопоказаний, подробности и запись — на портале mos.ru.

Мир

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