Часть ограничений в Москве скоро могут снять. Главное о коронавирусе за 25 февраля

Россия
- Всего зафиксировано 4 212 100 случаев заражения, из них новых — 11 198 (минимум с 7 октября). За сутки умерли 446 человек, за весь период — 84 876.
- Кабмин снизил предельную отпускную цену "Спутника V" до 866 рублей.
- В Петербурге продлили выплаты медикам, пострадавшим при борьбе с коронавирусом.
- Подъем заболеваемости весной не ожидается, но сезонные колебания числа заразившихся возможны, сообщил замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов.
Москва
- Всего зафиксировано 973 578 случаев заражения, из них новых — 1406. Госпитализированы 734 человека.
- Власти столицы могут в течение одного-двух месяцев снять еще ряд ограничений, если сохранится тенденция к снижению числа госпитализируемых, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в эфире телеканала "Россия-1".
- К лету ограничения могут минимизировать, заявил заммэра по вопросам экономической политики и земельно-имущественных отношений Владимир Ефимов в эфире телеканала "Россия-24".
- Начались медосмотры потенциальных участников исследования вакцины "Спутник лайт". Принять участие в исследовании может любой совершеннолетний житель при отсутствии противопоказаний, подробности и запись — на портале mos.ru.
Мир
- Всего зафиксировано более 112,67 млн случаев заражения, умерли 2 501 678 человек (подсчеты ТАСС).
- Вакцина Pfizer показала эффективность 94% при массовом применении.
- Финляндия введет жесткие ограничения с 8 марта.
- Гватемала зарегистрировала "Спутник V".