Возможность военного положения, Косово и компьютерные игры. Темы брифинга Пескова

Возможность введения военного положения, обострение в Косове, а также отношение главы государства к видеоиграм стали в среду основными темами брифинга пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.

ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.

О планах президента

В течение часа-полутора президент РФ Владимир Путин проведет совещание с членами правительства в режиме видеоконференции. Оно будет посвящено инвестиционной политике в регионах. Профильный докладчик - первый вице-премьер Андрей Белоусов. Ожидается слово главы профильной комиссии Госсовета, сахалинского губернатора Валерия Лимаренко.

Далее - после 15:00 мск - начнется встреча с президентом Эритреи Исайясом Афеворки. Сначала переговоры проведут две делегации, затем ожидается рабочий завтрак.

"Когда Путин звонил и поздравлял господина [президента Турции РеджепаТайипа] Эрдогана с победой на выборах, <...> президенты подтвердили свое намерение в обозримой же перспективе провести двустороннюю встречу". Где и когда пройдет конкретно - предстоит еще определить.

Формат участия Путина в саммите Шанхайской организации сотрудничества, намеченном на 4 июля, прорабатывается.

О военном положении

Предложенное главой Чечни Рамзаном Кадыровым введение военного положения - "это целиком и полностью прерогатива высшей федеральной власти".

"Никаких решений на этот счет не принималось, никаких обсуждений на этот счет не ведется".

Об украинских атаках

В вопросе о числе беспилотников, атаковавших Москву, "СМИ не могут являться первоисточником". "Нужно ориентироваться на те данные, которые дало министерство обороны".

Говоря о том, что ПВО сработала эффективно, но есть над чем работать, Путин "имел в виду, что система сработала эффективно, но есть пространство для повышения эффективности".

"Мы действительно обеспокоены [атаками украинских боевиков на Белгородскую область]". "Там продолжаются обстрелы гражданских объектов" - "слов осуждения ни от одной страны, которая относится к коллективному Западу, мы не услышали". "Принимаются меры".

Об обострении в Косове

"Мы следим за этим". "Очень внимательно наблюдаем за тем, как развивается ситуация, очень обеспокоены".

"Мы абсолютно безусловно поддерживаем Сербию, поддерживаем сербов". "Все законные права и интересы косовских сербов должны соблюдаться, должны обеспечиваться".

"На высшем уровне [переговоров Москвы и Белграда пока] нет, но по дипломатическим каналам у нас и так идет общение".

"Любая активность и любые меры, которые принимаются для вывода ситуации из острой фазы <...>, любая деятельность может приветствоваться". "Так безоговорочно доверять [заявлениям ЕС, что договоренности об урегулировании в Косове будут работать, в отличие от Минских соглашений] <...> мы бы не стали, <...> ибо в прошлом неоднократно были случаи, когда, скажем так, обязательства не выполнялись".

О саммите в Кишиневе

Намеченный на 1 июня саммит новой структуры - Европейского политического сообщества - "это известная инициатива господина [президента Франции Эмманюэля] Макрона". "Мы, безусловно, будем следить за новостями, которые будут идти из Кишинева".

"Это неполноценный политический процесс в Европе, и он не может быть полноценным", поскольку в нем не участвует Россия.

О звании города-героя для Донецка и Луганска

"Безусловно, особенно жители Донецка и Луганска проявляют абсолютно геройство последние годы". "Именно с тем, чтобы обеспечить их безопасность, а также новых двух регионов, ведется специальная военная операция".

"Мужество этих городов нужно отмечать, но каким образом - давайте подождем, пока поработают наши законодатели".

О Путине и компьютерных играх

"Мне не известно, чтобы президент играл в компьютерные игры. Никогда не видел этого и не слышал этого от него".