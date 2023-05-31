Возможность военного положения, Косово и компьютерные игры. Темы брифинга Пескова

AP Photo/ Bojan Slavkovic
© AP Photo/ Bojan Slavkovic

Возможность введения военного положения, обострение в Косове, а также отношение главы государства к видеоиграм стали в среду основными темами брифинга пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.

ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.

О планах президента

  • В течение часа-полутора президент РФ Владимир Путин проведет совещание с членами правительства в режиме видеоконференции. Оно будет посвящено инвестиционной политике в регионах. Профильный докладчик - первый вице-премьер Андрей Белоусов. Ожидается слово главы профильной комиссии Госсовета, сахалинского губернатора Валерия Лимаренко.
  • Далее - после 15:00 мск - начнется встреча с президентом Эритреи Исайясом Афеворки. Сначала переговоры проведут две делегации, затем ожидается рабочий завтрак.
  • "Когда Путин звонил и поздравлял господина [президента Турции РеджепаТайипа] Эрдогана с победой на выборах, <...> президенты подтвердили свое намерение в обозримой же перспективе провести двустороннюю встречу". Где и когда пройдет конкретно - предстоит еще определить.
  • Формат участия Путина в саммите Шанхайской организации сотрудничества, намеченном на 4 июля, прорабатывается.

О военном положении

  • Предложенное главой Чечни Рамзаном Кадыровым введение военного положения - "это целиком и полностью прерогатива высшей федеральной власти".
  • "Никаких решений на этот счет не принималось, никаких обсуждений на этот счет не ведется".

Об украинских атаках

  • В вопросе о числе беспилотников, атаковавших Москву, "СМИ не могут являться первоисточником". "Нужно ориентироваться на те данные, которые дало министерство обороны".
  • Говоря о том, что ПВО сработала эффективно, но есть над чем работать, Путин "имел в виду, что система сработала эффективно, но есть пространство для повышения эффективности".
  • "Мы действительно обеспокоены [атаками украинских боевиков на Белгородскую область]". "Там продолжаются обстрелы гражданских объектов" - "слов осуждения ни от одной страны, которая относится к коллективному Западу, мы не услышали". "Принимаются меры".

Об обострении в Косове

  • "Мы следим за этим". "Очень внимательно наблюдаем за тем, как развивается ситуация, очень обеспокоены".
  • "Мы абсолютно безусловно поддерживаем Сербию, поддерживаем сербов". "Все законные права и интересы косовских сербов должны соблюдаться, должны обеспечиваться".
  • "На высшем уровне [переговоров Москвы и Белграда пока] нет, но по дипломатическим каналам у нас и так идет общение".
  • "Любая активность и любые меры, которые принимаются для вывода ситуации из острой фазы <...>, любая деятельность может приветствоваться". "Так безоговорочно доверять [заявлениям ЕС, что договоренности об урегулировании в Косове будут работать, в отличие от Минских соглашений] <...> мы бы не стали, <...> ибо в прошлом неоднократно были случаи, когда, скажем так, обязательства не выполнялись".

О саммите в Кишиневе

  • Намеченный на 1 июня саммит новой структуры - Европейского политического сообщества - "это известная инициатива господина [президента Франции Эмманюэля] Макрона". "Мы, безусловно, будем следить за новостями, которые будут идти из Кишинева".
  • "Это неполноценный политический процесс в Европе, и он не может быть полноценным", поскольку в нем не участвует Россия.

О звании города-героя для Донецка и Луганска

  • "Безусловно, особенно жители Донецка и Луганска проявляют абсолютно геройство последние годы". "Именно с тем, чтобы обеспечить их безопасность, а также новых двух регионов, ведется специальная военная операция".
  • "Мужество этих городов нужно отмечать, но каким образом - давайте подождем, пока поработают наши законодатели".

О Путине и компьютерных играх

"Мне не известно, чтобы президент играл в компьютерные игры. Никогда не видел этого и не слышал этого от него". 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичКадыров, Рамзан АхматовичЭритреяУкраинаРоссияАфеворки, ИсайясПесков, Дмитрий СергеевичБелоусов, Андрей РэмовичЛимаренко, Валерий ИгоревичВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация