Статья

"У противника ничего не получилось": о чем говорил Путин на неделе

Редакция сайта ТАСС

© Гавриил Григоров/ пресс-служба президента РФ/ ТАСС

Президент России Владимир Путин на этой неделе рассказал о предстоящей индексации пенсий в России и появлении новой семейной выплаты, а среди основных приоритетов назвал демографию и снижение бедности. Освобождение Северска и другие успехи на фронте Путин назвал подарками стране от военных, которые "сказали — и сделали". В плотном декабрьском графике нашлось также время общению с правозащитниками, визиту в Туркмению и международным переговорам.

ТАСС собрал главное из заявлений Путина за последние семь дней.

Пенсии и льготы

На отдельном экономическом совещании в четверг фокус был сделан на повышении пенсий и зарплат бюджетников. "С 1 января следующего года страховые пенсии по старости будут проиндексированы на 7,6%, то есть выше той инфляции, которая ожидается по итогам текущего, 2025 года. Социальные пенсии будут проиндексированы с 1 апреля, причем тем же темпом, как вырастет со следующего года прожиточный минимум пенсионера", — перечислил президент.

© Гавриил Григоров/ пресс-служба президента РФ/ ТАСС

С 2026 года предусмотрена новая мера поддержки — семейная выплата малообеспеченным семьям с двумя и более детьми, которая позволит вернуть 7 из 13% уплаченного НДФЛ за год. "Семейная выплата вводится в дополнение к действующим механизмам поддержки. Право на получение других выплат и льгот у семей также сохраняется", — подчеркнул Путин. По его словам, все эти меры направлены на дальнейший рост доходов граждан и снижение уровня бедности, который в 2023 году составил 7,2% против 29% в 2000 году.

Историческая задача

На заседании Совета по нацпроектам Путин констатировал, что россияне стали лучше оценивать состояние дорог и качество образования. Но сохраняются проблемы в жилищно-коммунальном хозяйстве и создании безбарьерной среды. Ключевой и наиболее проблемной темой была обозначена демографическая ситуация.

© Кристина Кормилицына/ POOL/ ТАСС

"К сожалению, негативная тенденция сохраняется: рождаемость продолжает снижаться", — сказал Путин, указав среди причин ряд объективных факторов и "внешние вызовы". "Вместе с тем вновь подчеркну: наша долгосрочная историческая задача заключается в сбережении и приумножении нашего народа. И, несмотря на текущую обстановку, на объективные трудности, мы должны выдерживать этот ориентир", — сказал глава государства. В экономической сфере президент отметил замедление роста ВВП вслед за снижением инфляции и поручил правительству ускорить структурные изменения в экономике и продолжить ее "обеление" — вывод бизнеса из тени.

Герои в Кремле

На День Героев 9 декабря Путин уже традиционно провел церемонию награждения бойцов СВО в Большом Кремлевском дворце. По его словам, на передовой из-за дронов сейчас "просто головы не поднять, а ребята воюют". "Вот они и есть настоящие герои", — подчеркнул президент.

© Гавриил Григоров/ пресс-служба президента РФ/ ТАСС

"За каждым героическим поступком — прочная ценностная основа, благородство помыслов, неукротимая воля, верность своему долгу и принципам", — сказал Путин. Здесь же снова возникла тема семьи как основы всего. "Общий вектор развития складывается вокруг семьи — и вокруг Родины, потому что Родина и есть наша большая, огромная, сплоченная семья", — заметил глава государства.

Освобождение Северска

Позднее на неделе Путин провел в Кремле совещание по ситуации в зоне СВО. Командующие были на связи по ВКС, а за столом с президентом сидел командир 123-й мотострелковой бригады Денис Пирогов. Верховному главнокомандующему доложили о продвижении на разных участках фронта и об освобождении Северска в ДНР.

Президент РФ Владимир Путин и командир 123-й мотострелковой бригады Денис Пирогов © Гавриил Григоров/ пресс-служба президента РФ/ ТАСС

Путин вспомнил, что командующий Южной группировкой Сергей Медведев ранее заверял, что этот город будет в руках ВС РФ к середине декабря. "Сказал и сделал. Мужчина", — отметил Путин, адресовав эти слова и генералу, и всем его бойцам. "Создав этот укрепрайон, противник рассчитывал на то, что мы увязнем в штурме этого города, и тем самым он сможет сдержать наше наступление. У противника ничего не получилось", — сказал президент.

Путин даже связался по видеосвязи с одним из командиров штурмовиков в Северске, но доклад прерывался из-за воздействия РЭБ противника. Не с первой попытки, но президенту удалось пообщаться с бойцами, после чего он скомандовал им "поменять точку нахождения" после сеанса связи.

Подарки от военных

Путин в целом заявил, что освобождение Донбасса и Новороссии идет ритмично, а стратегическая инициатива находится полностью в руках российской армии.

© Гавриил Григоров/ пресс-служба президента РФ/ ТАСС

"Вся страна готовится к этому Новому году. Кто-то печет сладкие пирожки, кто-то блины. Кто-то варит сталь, — сказал президент. — А кто-то в ходе специальной военной операции, прямо на фронте выполняет свои задачи и готовит свои подарки Родине".

Общение с правозащитниками

Тема СВО затрагивалась и на традиционной декабрьской встрече Путина с Советом по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ). Президент заверил, что Россия доведет спецоперацию "до логического завершения", тем более что возвращенные от Украины территории "всегда были частью России".

Правозащитники поднимали вопросы помощи военным и их семьям, восстановления инфраструктуры и так далее. Среди других обсуждавшихся проблем — экзамены для русскоязычных соотечественников, переезжающих в Россию на ПМЖ, избыточные штрафы на предприятиях, опасности искусственного интеллекта, интернет-мошенничество и другие.

© Михаил Терещенко/ ТАСС

Режиссер Александр Сокуров затронул вопрос об иноагентах, а также упомянул запрет на прокат своих фильмов. Путин в ответ заметил, что закон об иностранных агентах в России мягче, чем в США, но согласился с Сокуровым: "Не нужно этим "мечом" размахивать налево и направо, все должно быть очень взвешенно, аккуратно и без всяких нарушений".

А вот по поводу фильмов Путин удивился. "Я позвоню, поговорим, как, каким образом, что там запрещают из ваших произведений, это странно. Но обращаю ваше внимание на то, что вы являетесь членом Совета по правам человека при президенте, так что очевидно, что никакой дискриминации в отношении вас не допускается, во всяком случае, на таком уровне", — заметил глава государства.

Внешняя политика и многосторонняя дипломатия

Внешнеполитическая часть повестки президента на этой неделе состояла из встречи с парламентариями ОДКБ, собравшимися в Москве, переговоров в Кремле с президентом Индонезии Прабово Субианто и визита в Туркмению для участия в Форуме мира и доверия. В Ашхабаде Путин также провел ряд двусторонних встреч, включая переговоры с президентом Ирана Масудом Пезешкианом и лидером Турции Тайипом Эрдоганом. С последним Путин говорил, в том числе об Украине и о попытках европейцев изъять российские активы.

Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган © Кристина Кормилицына/ POOL/ ТАСС

Как сообщили в Кремле, "стороны сошлись, что подобные необдуманные действия со стороны европейцев фактически приведут к слому Бреттон-Вудской системы и принципов международной финансовой системы". Чуть ранее Путин по телефону пообщался с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро и подтвердил поддержку Москвой его курса "на защиту национальных интересов и суверенитета в условиях растущего внешнего давления".

Венерианский климат и здоровье

В плотном графике нашлось время и для ряда других мероприятий. Во вторник Путин успел встретиться с президентом РАН Геннадием Красниковым. Открытая часть беседы была короткой, но познавательной. Например, Путин обратил внимание на исследования, посвященные истории климата Венеры. Также президента заинтересовали оптические часы на атомах тулия, которые могут повысить точность навигации в космосе, и вопросы финансирования науки по госзаказу.

Президент РАН Геннадий Красников и президент РФ Владимир Путин © Гавриил Григоров/ пресс-служба президента РФ/ ТАСС

В четверг, в преддверии Дня Конституции, Путин принял в Кремле главу Конституционного суда РФ Валерия Зорькина. "Приоритет Основного закона нашей страны является безусловным, и мы из этого будем исходить и внутри страны, проводя внутреннюю политику, и на внешнем контуре", — сказал Путин.

А самым юным, но совсем не растерявшимся в интерьерах Кремля собеседником Путина на этой неделе стал мальчик Антон, сын погибшего сержанта Никиты Афанасьева, семье которого была вручена звезда Героя. Услышав кашель президента во время совместного фотографирования, он громко пожелал Путину: "Будь здоров!"