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Стрельба в МФЦ в Москве

Психологи МЧС приступили к работе в МФЦ в Москве, где произошла стрельба

Часть сотрудников и работников ГБУ "Жилищник" все еще находятся внутри

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Психологи МЧС зашли в здание МФЦ на юго-востоке столицы, где днем произошла стрельба, передает корреспондент ТАСС.

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Что известно о стрельбе в МФЦ в Москве
Что известно о стрельбе в МФЦ в Москве

Два психолога МЧС зашли в здание МФЦ, где еще, вероятно, находится часть его сотрудников и работников ГБУ "Жилищник". Полицейские сняли оцепление вокруг главного входа в здание, оставив по периметру красно-белые ленты. Проход на территорию МФЦ по-прежнему закрыт. Около главного входа находится машина для перевозки тел, у здания стоит несколько автомобилей полиции и СК.

Во вторник в результате стрельбы в МФЦ "Рязанский" на юго-востоке Москвы погибли два человека: сотрудница и охранник, еще четыре человека пострадали, в том числе 10-летняя девочка. По предварительным данным, мужчина стрелял из травматического пистолета, переделанного в боевой. Оружие на него не было зарегистрировано. СК возбудил уголовное дело о незаконном обороте оружия и убийстве. Прокуратура Москвы взяла ход расследования дела под контроль.

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РоссияСтрельба в МФЦ в Москве
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