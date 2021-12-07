Психологи МЧС приступили к работе в МФЦ в Москве, где произошла стрельба

Два психолога МЧС зашли в здание МФЦ, где еще, вероятно, находится часть его сотрудников и работников ГБУ "Жилищник". Полицейские сняли оцепление вокруг главного входа в здание, оставив по периметру красно-белые ленты. Проход на территорию МФЦ по-прежнему закрыт. Около главного входа находится машина для перевозки тел, у здания стоит несколько автомобилей полиции и СК.

Во вторник в результате стрельбы в МФЦ "Рязанский" на юго-востоке Москвы погибли два человека: сотрудница и охранник, еще четыре человека пострадали, в том числе 10-летняя девочка. По предварительным данным, мужчина стрелял из травматического пистолета, переделанного в боевой. Оружие на него не было зарегистрировано. СК возбудил уголовное дело о незаконном обороте оружия и убийстве. Прокуратура Москвы взяла ход расследования дела под контроль.