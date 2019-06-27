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Европейские игры-2019

Россияне завоевали девять медалей в шестой день Европейских игр

На их счету четыре золотые, одна серебряная и четыре бронзовые награды
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© Сергей Бобылев/ТАСС

МИНСК, 27 июня. /ТАСС/. Российские спортсмены продолжают удерживать лидерство в общекомандном зачете Европейских игр после шестого соревновательного дня. В четверг сборная России завоевала девять наград.

Всего было разыграно 24 комплекта медалей. Российские спортсмены завоевали четыре золотые, одну серебряную и четыре бронзовые награды.

Золото завоевали Юлия Зыкова в стрельбе из малокалиберной винтовки с 50 м из трех положений, велогонщицы Дарья Шмелева и Анастасия Войнова на треке в командном спринте, борец Абдулрашид Садулаев (весовая категория до 97 кг), а также Артем Кузахметов, Александр Сергеев, Олег Гусев и Виталий Ершов в состязаниях байдарок-четверок на дистанции 500 м. Серебряная медаль в активе Анастасии Братчиковой в соревнованиях по женской борьбе в весовой категории до 68 кг. Бронзовыми призерами стали Полина Хорошева в стрельбе из малокалиберной винтовки с 50 м из трех положений, борцы Стальвира Оршуш (до 53 кг) и Ахмед Чакаев (до 65 кг), а также каноистки Ксения Курач и Олеся Ромасенко в двойках на дистанции 500 м.

В спортивной гимнастике у женщин в финал Европейских игр в многоборье квалифицировались Ангелина Мельникова и Александра Щеколдина. Кроме того, Мельникова прошла в финалы в опорном прыжке и упражнениях на бревне, в упражнениях на брусьях выступит россиянка Анастасия Ильянкова, заменившая двукратную олимпийскую чемпионку по спортивной гимнастике Алию Мустафину. В мужском многоборье в финал квалифицировались Давид Белявский и Владислав Поляшов. В вольных упражнениях, опорном прыжке и упражнениях на кольцах выступит Дмитрий Ланкин, Белявский прошел в финалы упражнений на перекладине, коне и параллельных брусьях.

Также в среду мужская сборная России по пляжному футболу победила команду Украины (5:1) в заключительном матче групповой стадии.

Всего на счету сборной России 32 золотые, 16 серебряных и 24 бронзовые награды. Второе место в общекомандном зачете занимает сборная Белоруссии (19-13-23). На третьей строчке идет команда Италии (8-6-5). Европейские игры в Минске завершатся 30 июня.

Таблица медалей Европейских игр в Минске
КомандыЗолотоСереброБронзаСумма
1Россия32162472
2Белоруссия19132355
3Италия86519
4Украина711927
5Грузия671124
6Франция63917
7Венгрия45312
8Германия44715
9Нидерланды37414
10Израиль3306
11Бельгия3115
12Словения3014
12Швеция3013
14Португалия26412
15Азербайджан25916
16Румыния2248
17Швейцария2204
18Греция2237
19Польша2136
20Болгария15612
21Чехия14510
21Латвия1326
23Великобритания1247
24Сербия1225
25Испания1168
26Турция1135
27Дания1124
28Армения1113
28Косово1113
30Хорватия1034
31Австрия0235
32Эстония0202
33Молдавия0123
34Словакия0112
35Люксембург0112
36Босния и Герцеговина0101
37Сан-Марино0011
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