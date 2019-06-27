Россияне завоевали девять медалей в шестой день Европейских игр

МИНСК, 27 июня. /ТАСС/. Российские спортсмены продолжают удерживать лидерство в общекомандном зачете Европейских игр после шестого соревновательного дня. В четверг сборная России завоевала девять наград.
Всего было разыграно 24 комплекта медалей. Российские спортсмены завоевали четыре золотые, одну серебряную и четыре бронзовые награды.
Золото завоевали Юлия Зыкова в стрельбе из малокалиберной винтовки с 50 м из трех положений, велогонщицы Дарья Шмелева и Анастасия Войнова на треке в командном спринте, борец Абдулрашид Садулаев (весовая категория до 97 кг), а также Артем Кузахметов, Александр Сергеев, Олег Гусев и Виталий Ершов в состязаниях байдарок-четверок на дистанции 500 м. Серебряная медаль в активе Анастасии Братчиковой в соревнованиях по женской борьбе в весовой категории до 68 кг. Бронзовыми призерами стали Полина Хорошева в стрельбе из малокалиберной винтовки с 50 м из трех положений, борцы Стальвира Оршуш (до 53 кг) и Ахмед Чакаев (до 65 кг), а также каноистки Ксения Курач и Олеся Ромасенко в двойках на дистанции 500 м.
В спортивной гимнастике у женщин в финал Европейских игр в многоборье квалифицировались Ангелина Мельникова и Александра Щеколдина. Кроме того, Мельникова прошла в финалы в опорном прыжке и упражнениях на бревне, в упражнениях на брусьях выступит россиянка Анастасия Ильянкова, заменившая двукратную олимпийскую чемпионку по спортивной гимнастике Алию Мустафину. В мужском многоборье в финал квалифицировались Давид Белявский и Владислав Поляшов. В вольных упражнениях, опорном прыжке и упражнениях на кольцах выступит Дмитрий Ланкин, Белявский прошел в финалы упражнений на перекладине, коне и параллельных брусьях.
Также в среду мужская сборная России по пляжному футболу победила команду Украины (5:1) в заключительном матче групповой стадии.
Всего на счету сборной России 32 золотые, 16 серебряных и 24 бронзовые награды. Второе место в общекомандном зачете занимает сборная Белоруссии (19-13-23). На третьей строчке идет команда Италии (8-6-5). Европейские игры в Минске завершатся 30 июня.
|№
|Команды
|Золото
|Серебро
|Бронза
|Сумма
|1
|Россия
|32
|16
|24
|72
|2
|Белоруссия
|19
|13
|23
|55
|3
|Италия
|8
|6
|5
|19
|4
|Украина
|7
|11
|9
|27
|5
|Грузия
|6
|7
|11
|24
|6
|Франция
|6
|3
|9
|17
|7
|Венгрия
|4
|5
|3
|12
|8
|Германия
|4
|4
|7
|15
|9
|Нидерланды
|3
|7
|4
|14
|10
|Израиль
|3
|3
|0
|6
|11
|Бельгия
|3
|1
|1
|5
|12
|Словения
|3
|0
|1
|4
|12
|Швеция
|3
|0
|1
|3
|14
|Португалия
|2
|6
|4
|12
|15
|Азербайджан
|2
|5
|9
|16
|16
|Румыния
|2
|2
|4
|8
|17
|Швейцария
|2
|2
|0
|4
|18
|Греция
|2
|2
|3
|7
|19
|Польша
|2
|1
|3
|6
|20
|Болгария
|1
|5
|6
|12
|21
|Чехия
|1
|4
|5
|10
|21
|Латвия
|1
|3
|2
|6
|23
|Великобритания
|1
|2
|4
|7
|24
|Сербия
|1
|2
|2
|5
|25
|Испания
|1
|1
|6
|8
|26
|Турция
|1
|1
|3
|5
|27
|Дания
|1
|1
|2
|4
|28
|Армения
|1
|1
|1
|3
|28
|Косово
|1
|1
|1
|3
|30
|Хорватия
|1
|0
|3
|4
|31
|Австрия
|0
|2
|3
|5
|32
|Эстония
|0
|2
|0
|2
|33
|Молдавия
|0
|1
|2
|3
|34
|Словакия
|0
|1
|1
|2
|35
|Люксембург
|0
|1
|1
|2
|36
|Босния и Герцеговина
|0
|1
|0
|1
|37
|Сан-Марино
|0
|0
|1
|1