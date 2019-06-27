Россияне завоевали девять медалей в шестой день Европейских игр

МИНСК, 27 июня. /ТАСС/. Российские спортсмены продолжают удерживать лидерство в общекомандном зачете Европейских игр после шестого соревновательного дня. В четверг сборная России завоевала девять наград.

Всего было разыграно 24 комплекта медалей. Российские спортсмены завоевали четыре золотые, одну серебряную и четыре бронзовые награды.

Золото завоевали Юлия Зыкова в стрельбе из малокалиберной винтовки с 50 м из трех положений, велогонщицы Дарья Шмелева и Анастасия Войнова на треке в командном спринте, борец Абдулрашид Садулаев (весовая категория до 97 кг), а также Артем Кузахметов, Александр Сергеев, Олег Гусев и Виталий Ершов в состязаниях байдарок-четверок на дистанции 500 м. Серебряная медаль в активе Анастасии Братчиковой в соревнованиях по женской борьбе в весовой категории до 68 кг. Бронзовыми призерами стали Полина Хорошева в стрельбе из малокалиберной винтовки с 50 м из трех положений, борцы Стальвира Оршуш (до 53 кг) и Ахмед Чакаев (до 65 кг), а также каноистки Ксения Курач и Олеся Ромасенко в двойках на дистанции 500 м.

В спортивной гимнастике у женщин в финал Европейских игр в многоборье квалифицировались Ангелина Мельникова и Александра Щеколдина. Кроме того, Мельникова прошла в финалы в опорном прыжке и упражнениях на бревне, в упражнениях на брусьях выступит россиянка Анастасия Ильянкова, заменившая двукратную олимпийскую чемпионку по спортивной гимнастике Алию Мустафину. В мужском многоборье в финал квалифицировались Давид Белявский и Владислав Поляшов. В вольных упражнениях, опорном прыжке и упражнениях на кольцах выступит Дмитрий Ланкин, Белявский прошел в финалы упражнений на перекладине, коне и параллельных брусьях.

Также в среду мужская сборная России по пляжному футболу победила команду Украины (5:1) в заключительном матче групповой стадии.

Всего на счету сборной России 32 золотые, 16 серебряных и 24 бронзовые награды. Второе место в общекомандном зачете занимает сборная Белоруссии (19-13-23). На третьей строчке идет команда Италии (8-6-5). Европейские игры в Минске завершатся 30 июня.