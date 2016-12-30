Перемирие в Сирии вступает в силу с 01:00 мск 30 декабря

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Режим прекращения боевых действий на всей территории в Сирии вступает в силу 30 декабря в 00:00 по местному времени (01:00 мск). К соглашению присоединились правительственные войска и семь группировок вооруженной оппозиции, насчитывающие более 60 тысяч человек. Гарантами перемирия выступают Россия и Турция.

При поддержке России, Турции и Ирана был достигнут целый ряд соглашений. Первый документ устанавливает перемирие между сирийским правительством и вооруженной оппозицией, второй предусматривает комплекс мер по контролю за режимом прекращения огня, третий представляет собой заявление о готовности сторон к началу мирных переговоров.

Основное ядро оппозиции

Президент России Владимир Путин 29 декабря на встрече с главами МИД и Минобороны Сергеем Лавровым и Сергеем Шойгу подтвердил готовность России обеспечить соблюдение режима прекращения огня.

По словам Шойгу, созданы все предпосылки для налаживания прямого диалога между сирийскими властями и оппозицией, заинтересованной в сохранении территориальной целостности и суверенитета Сирии. При этом перемирие не распространяется на террористов. "Организации, которые не прекращают боевых действий, переходят в разряд террористических. Против них начинают действовать так же, как против ИГИЛ (прежнее название "Исламского государства" - прим. ТАСС) и "Джебхат ан-Нусры" (обе организации запрещены в РФ - прим. ТАСС) на всей остальной территории", - отметил глава Минобороны.

Шойгу сообщил, что к перемирию присоединятся отряды, насчитывающие в общей сложности более 60 тысяч боевиков в центральной и северной частях Сирии, имеющие на вооружении танки и артиллерию. Согласно списку, опубликованному Минобороны России, в число этих группировок входят "Ахрар аш-Шам" (более 80 отрядов общей численностью около 16 тысяч человек), "Джейш иль-Ислам" (64 отряда численностью 12 тысяч человек), "Джейш аль-Муджахидин" (13 отрядов и 8 тысяч), "Джейш Идлиб" (три отряда общей численностью более 6 тысяч человек), "Фейлак аш-Шам" (19 отрядов и более 4 тысяч), "Аль-Джабхат аль-Шамия" (пять отрядов, около 3 тысяч), "Сувар аги-Шам" (восемь батальонов численностью около 2,5 тыс. человек), ,

Как отметил Путин, "эти группировки составляют, по сути, ядро, это основные силы вооруженной оппозиции".

Основные группы сирийской оппозиции. Досье

Сокращение военного присутствия

Вступление в силу перемирия создает предпосылки для сокращения российского военного присутствия в Сирии, сообщил Шойгу.

Путин согласился с соответствующим предложением Минобороны, отметив, что Россия будет продолжать борьбу с международным терроризмом и поддерживать в этой борьбе законные власти Сирии.

"Безусловно, будем исполнять договоренности, которые были достигнуты, в том числе по развитию пункта базирования российских вооруженных сил в Тартусе и на аэродроме Хмеймим", - добавил президент России.

Алеппо: в эпицентре гражданской войны

Международная поддержка

Для поддержания перемирия выступившие его гарантами Россия и Турция, сообщил Шойгу, наладят оперативные контакты. "Минобороны подготовило горячую линию для поддержания взаимодействия с турецкой стороной, вместе с Россией выступающей гарантом соблюдения режима прекращения огня и соблюдения достигнутых договоренностей", - сказал он.

Лавров на встрече с Путиным сообщил, что число стран, обеспечивающих выполнение договоренностей, будет увеличиваться. "Мы имеем в виду уже на этом этапе пригласить наших египетских коллег присоединиться к этим договоренностям", - сказал глава МИД, отметив, что сегодня этот вопрос обсуждался во время телефонного разговора Путина с президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси. В дальнейшем, продолжил он, нужно привлекать и других ведущих региональных игроков - Саудовскую Аравию, Катар, Ирак, Иорданию.

"Хотел бы выразить надежду, что когда администрация Дональда Трампа приступит к своим обязанностям, они тоже смогут присоединиться к этим усилиям (по мирному урегулированию в Сирии) с тем, чтобы мы работали в одном направлении дружно и коллективно", - добавил глава МИД РФ.

Следующим важным шагом на пути реализации договоренностей и достижения урегулирования в Сирии станут переговоры между правительством и вооруженной оппозицией в Астане, подготовка к которым уже ведется. "С учетом всех этих консультаций мы сейчас приступаем вместе с турками, иранцами к подготовке встречи в Астане", - сказал глава МИД РФ.

Вопросы реализации договоренностей о перемирии и дальнейшей работе по сирийскому урегулированию 29 декабря обсудили в ходе телефонных разговоров президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган. Лидеры двух стран выразили удовлетворение достигнутыми соглашениями и выступили за дальнейшие усилия по организации переговоров между правительством и оппозицией Сирии в Астане. Работу в этом направлении обсудил также глава МИД РФ Сергей Лавров с турецким и иранским коллегами Мевлютом Чавушоглу и Джавадом Зарифом.

Террористическая организация "Исламское государство". Досье

Дамаск подтвердил прекращение огня

Командование сирийской армии подтвердило приверженность соглашению о перемирии. В переданном информационном агентством SANA коммюнике говорится, что боевые действия прекратятся на всей территории страны с 30 декабря, начиная с 00:00 по местному времени (01:00 мск), однако не будет распространяться на ИГИЛ и "Джебхат ан-Нусру", а также связанные с ними вооруженные формирования.

О поддержке перемирия, по информации агентства AFP, также сообщили в Национальной коалиции оппозиционных и революционных сил (НКОРС) Сирии, объединяющей основные оппозиционные группы за пределами страны. Как заявил представитель коалиции Ахмад Рамадан, НКОРС "поддерживает соглашение и призывает все стороны соблюдать его".

При этом позднее агентство Reuters сообщило, что группировка "Ахрар аш-Шам" заявила о неких замечаниях к соглашению о прекращении огня, из-за чего представители этой организации соглашение не подписывали.

Подготовка соглашений

Информация о том, что Россия и Турция ведут переговоры с представителями вооруженной оппозиции в Стамбуле, появилась в конце ноября. Позднее к работе по урегулированию был также подключен Иран.

Вопросы перемирия и достижения межсирийских договоренностей стали темой встречи 20 декабря в Москве министров иностранных дел и министров обороны России, Турции и Ирана.

Инфографика "Исламское государство" в Ираке и Сирии Территории под контролем боевиков, иностранные наемники в рядах террористической группировки и крупнейшие теракты ИГ - в инфографике ТАСС

ОБ "ИСЛАМСКОМ ГОСУДАРСТВЕ" "Исламское государство" (ИГ) - исламистская террористическая организация, действующая на территории Ирака и Сирии. Создана 15 октября 2006 года в результате слияния 11 радикальных суннитских формирований. "Костяк" группировки формируют боевики, сражавшиеся с американскими войсками в период их пребывания в Ираке и с силами правительства Башара Асада в Сирии. ИГ признано террористической организацией в США, Канаде, Великобритании, Австралии, Турции, Египте, ОАЭ, Индии, Индонезии, а также в России (с 29 декабря 2014 года). Деятельность группировки на территории РФ запрещена. Террористическая организация "Исламское государство". Досье