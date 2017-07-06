Давление на Пхеньян: США продолжили угрозы в адрес КНДР на площадке Совбеза

ООН, 6 июля. /ТАСС/. США в среду продолжили воинственную риторику, адресованную КНДР, выбрав для этого площадку Совета Безопасности ООН. Состоявшаяся в открытом режиме дискуссия подтвердила, что между ключевыми членами СБ имеются расхождения в том, как реагировать на ракетно-ядерную программу Пхеньяна. В то время как Вашингтон и его союзники выступили за наращивание давления на КНДР, Россия и Китай изложили Совбезу собственную инициативу, которая нацелена на деэскалацию напряженности на Корейском полуострове.

С запросом о проведении экстренного заседания Совета Безопасности обратились США, которые в день запуска КНДР баллистической ракеты 4 июня отмечали День независимости, и их союзники в регионе - Южная Корея и Япония. С начала года Пхеньян провел серию ракетных испытаний, но все они обсуждались СБ ООН за закрытыми дверями.

В апреле СБ ООН провел открытые дебаты по ситуации на Корейском полуострове под председательством госсекретаря США Рекса Тиллерсона, однако его выступление не идет ни в какое сравнение с речью, которую произнесла в среду американский постпред Никки Хейли. Дипломат не скупилась на угрозы в адрес КНДР, а также фактически выдвинула ультиматум Китаю, сохраняющему торговые отношения с соседней страной.

При этом Хейли вообще не упомянула российско-китайскую инициативу, подчеркнув, что Соединенные Штаты твердо намерены добиваться ужесточения санкций в отношении КНДР. По ее словам, США в ближайшие дни представят соответствующий проект резолюции Совета Безопасности ООН.

Новые рестрикции

Дипломат не стала вдаваться в подробности о тексте, который готовит Вашингтон, однако перечислила меры, которые, по ее мнению, следует принять в отношении КНДР. По ее словам, международное сообщество "может отрезать основные источники твердой валюты" КНДР, в том числе ввести новые ограничения на поставки нефти, "ужесточить воздушные и морские ограничения", а также ввести адресные санкции в отношении "высокопоставленных официальных лиц", которые имеют отношение к ракетно-ядерной программе Пхеньяна.

Идею ужесточения санкционного режима поддержали Великобритания и Франция, являющиеся постоянными членами Совбеза. Британский постпред Мэттью Райкрофт высказался за то, чтобы "немедленно начать работу над новой резолюцией". Его коллега Франсуа Делаттр также подчеркнул, что Совбезу "нельзя терять время" и Париж приложит все усилия для того, чтобы текст документа был согласован как можно скорее.

В свою очередь заместитель постпреда РФ Владимир Сафронков весьма холодно отозвался об инициативе Вашингтона. По его словам, санкции "загоняют в тупик" процесс политико-дипломатического урегулирования ситуации вокруг КНДР.

В общей сложности за последние 10 лет СБ ООН принял семь резолюций с санкциями в отношении КНДР. Введенные меры включают адресные санкции против лиц, связанных с ядерной программой Пхеньяна, оружейное эмбарго, запрет на поставки в страну оборудования и материалов двойного назначения, а также предметов роскоши.

США готовы применить военную силу

По мнению Хейли, беспрецедентно суровых санкций ООН "оказалось недостаточно" для того, чтобы заставить Пхеньян изменить политику. "Чтобы добиться этого, чтобы сбить Северную Корею с курса на военную эскалацию, нужно сделать больше", - заключила дипломат. Отвечая на выступление представителя РФ, она предупредила, что если Москва не позволит ужесточить санкции против Пхеньяна, то США "поступят по-своему".

Как заявила Хейли, Соединенные Штаты "готовы задействовать весь спектр возможностей для защиты себя и своих союзников" от угрозы, исходящей от ракетной и ядерной программ КНДР. "Одна из наших возможностей - это существенные вооруженные силы. Мы задействуем их, если потребуется, но мы предпочли бы не идти в этом направлении", - отметила дипломат.

По ее словам, у США "есть другие способы" реагирования на угрозы в свой адрес. "У нас есть большие возможности в сфере торговли", - отметила Хейли. Она ясно дала понять, что Вашингтон готов разорвать торговые отношения со странами, которые сотрудничают с КНДР в нарушение резолюций Совета Безопасности.

Предостережение Китаю

Постпред США утверждала, что основная ответственность за выполнение решений Совбеза лежит на Китае, торговля с которым составляет 90% внешнего товарооборота КНДР. При этом Хейли подчеркнула, что в Вашингтоне будут внимательно следить не только за действиями Пекина. "Мы будем смотреть на любую страну, которая решит вести дела с этим режимом-изгоем", - сказала она.

По ее словам, "есть страны, которые позволяют себе торговать с Северной Кореей и даже воодушевляют на это других в нарушение резолюций Совета Безопасности ООН". "Эти страны также хотят сохранить торговые соглашения с Соединенными Штатами. Этого не произойдет. Наш настрой на ведение торговли меняется, когда страны несерьезно относятся к угрозам в сфере безопасности", - заявила дипломат.

Предложение Москвы и Пекина

Россия и Китай на заседании Совбеза, как и ожидалось, представили совместную инициативу по снижению напряженности на Корейском полуострове, которая предполагает замораживание ракетно-ядерной программы КНДР в ответ на приостановку совместных военных учений США и Южной Кореи.

"Параллельно с этим противостоящие стороны могли бы приступить к переговорам и утвердить общие принципы взаимоотношений, включающих неприменение силы, отказ от агрессии, мирное сосуществование, намерение прилагать усилия по денуклеаризации Корейского полуострова в целях комплексного урегулирования всех проблем, включая ракетно-ядерную", - заявил зампостпреда РФ.

По его словам, участники будущих переговоров "могли бы заняться формированием на полуострове и в Северо-Восточной Азии механизма мира и безопасности и в итоге нормализовать отношения". Сафронков призвал все государства поддержать российско-китайскую инициативу, "открывающую реальный путь к урегулированию проблем Корейского полуострова".

Система THAAD

Делегации РФ и Китая на заседании СБ в очередной раз резко негативно отозвались о развертывании в регионе американских комплексов противоракетной обороны THAAD под предлогом защиты от угрозы со стороны КНДР. Как заявил Сафронков, размещение системы ПРО наносит ущерб стратегической безопасности России и Китая, а также "не содействует достижению целей денуклеаризации Корейского полуострова, равно как и обеспечению мира и стабильности в регионе на основе неделимой безопасности".

Постпред КНР Лю Цзеи, повторивший позицию России, призвал США и их союзников "немедленно приостановить и отменить" развертывание комплексов THAAD. Он также подчеркнул, что силовые меры, о которых говорят США, не должны рассматриваться в качестве возможного варианта реагирования на ситуацию, сложившуюся на Корейском полуострове.

Спор о типе ракеты

Во вторник Центральное телевидение КНДР объявило о проведении первого успешного запуска межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) "Хвасон-14". В заявлении отмечалось, что максимальная высота полета ракеты составила 2802 км, она пролетела 933 км. Однако, по данным Минобороны РФ, ракета КНДР поднялась на высоту 535 км и пролетела около 510 км. Как уточнили в ведомстве, такие показатели соответствуют характеристикам ракеты средней дальности.

Разногласия в оценках типа ракеты, запущенной КНДР, прозвучали и на заседании Совета Безопасности ООН. Как заявил Сафронков, проанализированные Минобороны РФ данные полета баллистической цели "соответствуют тактико-техническим характеристикам баллистической ракеты средней дальности".

Оценки российской стороны вызвали негодование у постпреда США, которая заявила о готовности предоставить Москве данные американской разведки, подтверждающие, что КНДР на самом деле запустила межконтинентальную баллистическую ракету. "Не только генеральный секретарь [ООН] сказал, что это была МБР. США сказали, что это была МБР, Северная Корея сказала, что это была МБР. Так что если вам нужны какие-либо разведывательные данные, которые позволят вам понять, что весь остальной мир видит, что это была МБР, я буду рада предоставить их", - сказала Хейли.

Россия за объединение усилий

Заключительное слово на встрече Совбеза осталось за Сафронковым, который предложил США и другим странам совместно искать выход из сложившейся вокруг КНДР ситуации. "Выход из ситуации на Корейском полуострове мы видим только исключительно через объединение региональных и международных усилий", - заявил дипломат.

По его словам, "история доказала, что санкции не могут быть панацеей". "Поэтому нужно искать политический выход, идти по пути креативной дипломатии", - указал зампостпреда РФ.