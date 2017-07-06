Давление на Пхеньян: США продолжили угрозы в адрес КНДР на площадке Совбеза

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ООН, 6 июля. /ТАСС/. США в среду продолжили воинственную риторику, адресованную КНДР, выбрав для этого площадку Совета Безопасности ООН. Состоявшаяся в открытом режиме дискуссия подтвердила, что между ключевыми членами СБ имеются расхождения в том, как реагировать на ракетно-ядерную программу Пхеньяна. В то время как Вашингтон и его союзники выступили за наращивание давления на КНДР, Россия и Китай изложили Совбезу собственную инициативу, которая нацелена на деэскалацию напряженности на Корейском полуострове.
С запросом о проведении экстренного заседания Совета Безопасности обратились США, которые в день запуска КНДР баллистической ракеты 4 июня отмечали День независимости, и их союзники в регионе - Южная Корея и Япония. С начала года Пхеньян провел серию ракетных испытаний, но все они обсуждались СБ ООН за закрытыми дверями.
В апреле СБ ООН провел открытые дебаты по ситуации на Корейском полуострове под председательством госсекретаря США Рекса Тиллерсона, однако его выступление не идет ни в какое сравнение с речью, которую произнесла в среду американский постпред Никки Хейли. Дипломат не скупилась на угрозы в адрес КНДР, а также фактически выдвинула ультиматум Китаю, сохраняющему торговые отношения с соседней страной.
При этом Хейли вообще не упомянула российско-китайскую инициативу, подчеркнув, что Соединенные Штаты твердо намерены добиваться ужесточения санкций в отношении КНДР. По ее словам, США в ближайшие дни представят соответствующий проект резолюции Совета Безопасности ООН.
Дипломат не стала вдаваться в подробности о тексте, который готовит Вашингтон, однако перечислила меры, которые, по ее мнению, следует принять в отношении КНДР. По ее словам, международное сообщество "может отрезать основные источники твердой валюты" КНДР, в том числе ввести новые ограничения на поставки нефти, "ужесточить воздушные и морские ограничения", а также ввести адресные санкции в отношении "высокопоставленных официальных лиц", которые имеют отношение к ракетно-ядерной программе Пхеньяна.
Идею ужесточения санкционного режима поддержали Великобритания и Франция, являющиеся постоянными членами Совбеза. Британский постпред Мэттью Райкрофт высказался за то, чтобы "немедленно начать работу над новой резолюцией". Его коллега Франсуа Делаттр также подчеркнул, что Совбезу "нельзя терять время" и Париж приложит все усилия для того, чтобы текст документа был согласован как можно скорее.
В свою очередь заместитель постпреда РФ Владимир Сафронков весьма холодно отозвался об инициативе Вашингтона. По его словам, санкции "загоняют в тупик" процесс политико-дипломатического урегулирования ситуации вокруг КНДР.
В общей сложности за последние 10 лет СБ ООН принял семь резолюций с санкциями в отношении КНДР. Введенные меры включают адресные санкции против лиц, связанных с ядерной программой Пхеньяна, оружейное эмбарго, запрет на поставки в страну оборудования и материалов двойного назначения, а также предметов роскоши.
По мнению Хейли, беспрецедентно суровых санкций ООН "оказалось недостаточно" для того, чтобы заставить Пхеньян изменить политику. "Чтобы добиться этого, чтобы сбить Северную Корею с курса на военную эскалацию, нужно сделать больше", - заключила дипломат. Отвечая на выступление представителя РФ, она предупредила, что если Москва не позволит ужесточить санкции против Пхеньяна, то США "поступят по-своему".
Как заявила Хейли, Соединенные Штаты "готовы задействовать весь спектр возможностей для защиты себя и своих союзников" от угрозы, исходящей от ракетной и ядерной программ КНДР. "Одна из наших возможностей - это существенные вооруженные силы. Мы задействуем их, если потребуется, но мы предпочли бы не идти в этом направлении", - отметила дипломат.
По ее словам, у США "есть другие способы" реагирования на угрозы в свой адрес. "У нас есть большие возможности в сфере торговли", - отметила Хейли. Она ясно дала понять, что Вашингтон готов разорвать торговые отношения со странами, которые сотрудничают с КНДР в нарушение резолюций Совета Безопасности.
Постпред США утверждала, что основная ответственность за выполнение решений Совбеза лежит на Китае, торговля с которым составляет 90% внешнего товарооборота КНДР. При этом Хейли подчеркнула, что в Вашингтоне будут внимательно следить не только за действиями Пекина. "Мы будем смотреть на любую страну, которая решит вести дела с этим режимом-изгоем", - сказала она.
По ее словам, "есть страны, которые позволяют себе торговать с Северной Кореей и даже воодушевляют на это других в нарушение резолюций Совета Безопасности ООН". "Эти страны также хотят сохранить торговые соглашения с Соединенными Штатами. Этого не произойдет. Наш настрой на ведение торговли меняется, когда страны несерьезно относятся к угрозам в сфере безопасности", - заявила дипломат.
Россия и Китай на заседании Совбеза, как и ожидалось, представили совместную инициативу по снижению напряженности на Корейском полуострове, которая предполагает замораживание ракетно-ядерной программы КНДР в ответ на приостановку совместных военных учений США и Южной Кореи.
"Параллельно с этим противостоящие стороны могли бы приступить к переговорам и утвердить общие принципы взаимоотношений, включающих неприменение силы, отказ от агрессии, мирное сосуществование, намерение прилагать усилия по денуклеаризации Корейского полуострова в целях комплексного урегулирования всех проблем, включая ракетно-ядерную", - заявил зампостпреда РФ.
По его словам, участники будущих переговоров "могли бы заняться формированием на полуострове и в Северо-Восточной Азии механизма мира и безопасности и в итоге нормализовать отношения". Сафронков призвал все государства поддержать российско-китайскую инициативу, "открывающую реальный путь к урегулированию проблем Корейского полуострова".
Делегации РФ и Китая на заседании СБ в очередной раз резко негативно отозвались о развертывании в регионе американских комплексов противоракетной обороны THAAD под предлогом защиты от угрозы со стороны КНДР. Как заявил Сафронков, размещение системы ПРО наносит ущерб стратегической безопасности России и Китая, а также "не содействует достижению целей денуклеаризации Корейского полуострова, равно как и обеспечению мира и стабильности в регионе на основе неделимой безопасности".
Постпред КНР Лю Цзеи, повторивший позицию России, призвал США и их союзников "немедленно приостановить и отменить" развертывание комплексов THAAD. Он также подчеркнул, что силовые меры, о которых говорят США, не должны рассматриваться в качестве возможного варианта реагирования на ситуацию, сложившуюся на Корейском полуострове.
Во вторник Центральное телевидение КНДР объявило о проведении первого успешного запуска межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) "Хвасон-14". В заявлении отмечалось, что максимальная высота полета ракеты составила 2802 км, она пролетела 933 км. Однако, по данным Минобороны РФ, ракета КНДР поднялась на высоту 535 км и пролетела около 510 км. Как уточнили в ведомстве, такие показатели соответствуют характеристикам ракеты средней дальности.
Разногласия в оценках типа ракеты, запущенной КНДР, прозвучали и на заседании Совета Безопасности ООН. Как заявил Сафронков, проанализированные Минобороны РФ данные полета баллистической цели "соответствуют тактико-техническим характеристикам баллистической ракеты средней дальности".
Оценки российской стороны вызвали негодование у постпреда США, которая заявила о готовности предоставить Москве данные американской разведки, подтверждающие, что КНДР на самом деле запустила межконтинентальную баллистическую ракету. "Не только генеральный секретарь [ООН] сказал, что это была МБР. США сказали, что это была МБР, Северная Корея сказала, что это была МБР. Так что если вам нужны какие-либо разведывательные данные, которые позволят вам понять, что весь остальной мир видит, что это была МБР, я буду рада предоставить их", - сказала Хейли.
Заключительное слово на встрече Совбеза осталось за Сафронковым, который предложил США и другим странам совместно искать выход из сложившейся вокруг КНДР ситуации. "Выход из ситуации на Корейском полуострове мы видим только исключительно через объединение региональных и международных усилий", - заявил дипломат.
По его словам, "история доказала, что санкции не могут быть панацеей". "Поэтому нужно искать политический выход, идти по пути креативной дипломатии", - указал зампостпреда РФ.