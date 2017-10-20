Всеобщие выборы в Японии пройдут на фоне военных страхов

В последние две недели фокус активности японской политической жизни прочно переместился из парламента, партийных штаб-квартир и государственных кабинетов к железнодорожным станциям и торговым кварталам. В подобных местах особого скопления людей в предыдущие дни, например, можно было запросто встретить премьер-министра страны Синдзо Абэ и даже при желании пожать ему руку. Там же с крыш агитационных автобусов произносят зажигательные речи представители партий всех направлений, которые 22 октября сразятся за голоса избирателей на всеобщих выборах в ключевую нижнюю палату парламента страны.

Премьер Абэ имел возможность не проводить выборы до декабря будущего года, но пошел ва-банк: его позиции были сильно ослаблены скандалами, связанными с покровительством, которое глава правительства якобы оказывал своим друзьям в их коммерческих начинаниях. Коррупции в этих действиях не нашли, но неприятное ощущение некоторого нарушения морали оставалось. Тянуть до декабря будущего года было чревато серьезным падением уровня народной поддержки, и премьер решил резко сменить политическую картину в стране.

Страхи не оправдались

Расчет Абэ на слабость и непопулярность главной силы оппозиции, Демократической партии Японии, поначалу показался катастрофической ошибкой. После решения о досрочных выборах эта группировка фактически распалась, а на переднем крае соперников нынешнего премьера неожиданно оказались две новые, энергичные силы. В первую очередь, созданная прямо накануне объявления выборов Партия надежды во главе с крайне амбициозной, наступательной и по-женски привлекательной Юрико Коикэ, занимающей сейчас пост губернатора Токио. В ее группировку влилось правое крыло погибшей Демократической партии Японии, а сама Партия надежды повела агрессивную агитационную кампанию, обещая осуществить в стране решительные реформы с консервативных позиций.

Леволиберальное крыло расколовшейся Демократической партии Японии образовало Конституционно-демократическую партию, способную стать опасным "магнитом", притягивающим голоса всех, кто хотел бы проведения в Японии более левой, пацифистской, социально ориентированной политики. Поначалу социологи были едины в том, что на фоне бурного наступления новых напористых партий сторонники нынешнего премьера понесут потери — споры шли только о том, будут они приемлемыми или же катастрофическими.

Но страхи оказались напрасными: сейчас опросы общественного мнения, а они в Японии обычно отличаются точностью, показывают, что Либерально-демократическая партия во главе с Синдзо Абэ может завоевать больше половины из 465 мест в нижней палате. А вместе со своим младшим союзником по правящей коалиции, центристской партий "Комэйто", опирающейся на сторонников реформированного буддизма, Либерально-демократическая партия, по некоторым расчетам, способна захватить даже конституционное большинство — то есть более двух третей имеющихся мандатов. Иными словами, коалиция в результате выборов, похоже, уверенно сохранит преобладающие позиции в нижней палате, которая имеет решающее слово при избрании главы правительства и принятии госбюджета.

Хорошо стартовавшая Партия надежды токийского губернатора Коикэ, по мнению социологов, потерпит унизительное поражение. Некоторые даже считают, что она не сможет захватить место второй силы в парламенте, а уступит его конституционным демократам, которые сумели выдвинуть внятную леволиберальную программу. Однако Конституционно-демократическая партия даже в случае такого успеха ни в коей мере не сможет стать даже подобием сильного конкурента правящей коалиции.

Убедительность "абэномики"

Синдзо Абэ сумел за считанные дни переиграть своих противников. В первую очередь он смог убедительно напомнить избирателям о своих достижениях: после пяти лет пребывания у власти нынешнего премьера совокупные доходы частного бизнеса в Японии, например, вышли на самый высокий в истории уровень в 75 трлн иен (почти $664 млрд). Потребность в рабочих руках в стране поднялась до наивысшей отметки за последние 43 года на фоне умеренного, но постоянного роста экономики. Повысились зарплаты — правда, пока в основном в крупных компаниях. Прямо накануне выборов ключевой индекс Токийской фондовой биржи подскочил до наивысшей отметки за последний 21 год.

Конечно, получилось далеко не все из того, что обещал премьер: не удалось, например, окончательно порвать с дефляцией, сковывающей экономический рост. Не слишком заметно повышается потребительский спрос, а именно он формирует 60% валового внутреннего продукта страны. Однако большая часть японских избирателей все же соглашается с тем, что у команды Абэ, несмотря на ошибки, имеется работающая программа развития экономики, так называемая политика "абэномики", основанная на почти нулевой учетной ставке, поощрении инвестиций за счет доступности кредитов. Нравится публике и то, что премьер неустанно просит, а то и прямо требует от частного бизнеса повышать зарплаты, ссылаясь на то, что более богатое население будет охотнее делать покупки, подхлестывая конъюнктуру ко всеобщей выгоде.

Оппозиция, со своей стороны, не смогла показать себя убедительной альтернативой правящим либерал-демократам. Консервативная Партия надежды губернатора Токио фактически предлагает то же, что уже пять лет претворяет в жизнь премьер Абэ, а ее громкое обещание полностью отказаться от атомной энергетики многим кажется лишь популистской попыткой сыграть на травме от аварии на АЭС "Фукусима-1". Ну, а призывы левых и леволиберальных сил к большим поборам с крупных корпораций в пользу небогатых слоев населения находят отклик лишь у ограниченной части избирателей.

Не вызвали особого отклика и обещания оппозиции сорвать планы Абэ повысить в 2019 году потребительский налог с 8 до 10%. При этом значительная часть избирателей соглашается — без повышения налога трудно финансировать обширные социальные программы и снижать гигантский государственный долг страны. Помимо экономики у премьера на нынешних выборах оказался еще один важнейший козырь — угроза вооруженного конфликта в регионе.

Если завтра война

Японцы крайне озабочены действиями Пхеньяна, который в последнее время не раз угрожал уничтожить их страну как главного пособника Вашингтона на Востоке Азии. Такую возможность КНДР имеет — в сентябре ее вооруженные силы дважды запускали ракеты средней дальности, которые демонстративно перелетали через японскую территорию и падали в Тихом океане.

Инфографика Напряженность вокруг Корейского полуострова Ситуация на Корейском полуострове остается крайне напряженной. В июле КНДР дважды провела испытания баллистических ракет. В свою очередь США с союзниками постоянно проводят в регионе широкомасштабные морские учения. Стороны обмениваются жесткими заявлениями, не исключая ни одного варианта развития ситуации, в том числе военного.

В том же месяце Пхеньян провел шестое и самое мощное ядерное испытание — власти уверяют, что успешно испытали водородную боеголовку. Затем глава МИД КНДР высказал мнение, что его страна в ответ на враждебную политику США может взорвать такой заряд над Тихим океаном, что вызвало ужас в Токио.

В ответ на ракетно-ядерные упражнения КНДР в регионе в последнее время практически непрерывно проводятся американо- японские и американо-южнокорейские военные учения с привлечением авианосных групп и стратегических бомбардировщиков США. Нарастание реальной угрозы конфликта, воинственные заявления представителей Пхеньяна и Вашингтона - это постоянная тема газет, телепередач.

Как рассказал ТАСС ветеран японской политологии профессор Университета Хосэй Рэй Сиратори, "в зависимости от развития ситуации администрация президента Дональда Трампа вполне может в декабре предпринять некие решительные действия" в отношении Пхеньяна. Япония в таком случае окажется вместе с Южной Кореей на первой линии удара со стороны КНДР.

Абэ в полной мере использовал такие страхи избирателей: главный лозунг его предвыборной кампании - "Мы защитим Японию". Эти слова написаны практически на всех рекламных материалах либерал-демократов. В своих выступлениях Синдзо Абэ особо подчеркивает личные доверительные отношения с Трампом, который, по словам премьера, пообещал ему в любой ситуации не дать дальневосточного союзника в обиду и прикрыть от ракет Пхеньяна.

Избиратели оценивают и собственные усилия Токио, который намерен решительно укреплять и наращивать уже имеющийся потенциал ПРО. Оппозиция, опять же, мало что может сказать по этой проблеме: правая Партия надежды и тут повторяет позицию правительства, а левые и леволиберальные силы ограничиваются пацифистскими призывами разрешить конфликт исключительно мирными средствами.

Победа правящей коалиции не вызывает у экспертов сомнения, и многие теперь больше склонны обсуждать вопрос о ситуации после выборов.

На российском направлении

Профессор Сиратори считает, что при получении более двух третей мест в нижней палате премьер Абэ немедленно возьмется за выполнение своей давней стратегической задачи — за пересмотр конституции, особенно ее пацифистской 9-й статьи, запрещающей Японии иметь военный потенциал. Это положение давно не соблюдается, но глава правительства хочет окончательно снять двусмысленность ситуации и внести в основной закон четкое упоминание о легальности нынешних Сил самообороны страны.

"Даже если правящая коалиция не получит более двух третей мандатов, она все равно займется пересмотром конституции в союзе, например, с Партией надежды, которая в этом вопросе очень близка к либерал-демократам",- считает Сиратори. Победа на выборах, по его мнению, даст Абэ возможность достичь своей давней цели — победить на выборах лидера правящей Либерально-демократической партии в будущем сентябре и остаться главой правительства еще на три года — до 2021 года. В этом случае он автоматически войдет в учебники истории как политик, который дольше всех находился на посту премьера в послевоенной истории страны.

На других направлениях, как полагают эксперты, в действиях Токио особых перемен не ожидается.

"Во внешнюю политику Японии изменения вноситься не будут, какими бы ни были результаты голосования 22 октября, - сказал ТАСС политолог Масамити Ида, профессор Университета Мэйдзи. - Правительство Абэ при любых раскладах станет основывать свою дипломатию в первую очередь на всестороннем военно-политическом союзе с США". По мнению профессора Сиратори, Токио, в частности, скорее всего поддержит действия администрации Трампа, если она решится на некую "жесткую акцию" в отношении КНДР.

Оба эксперта полагают, что политика Токио, направленная на сотрудничество с Россией и активизацию переговоров о заключении мирного договора, также останется прежней.

По мнению специалистов, Абэ сохранит курс на поддержание тесных личных отношений с президентом РФ Владимиром Путиным, что в Японии считают важнейшим рычагом развития диалога, в том числе о судьбе Южных Курил. "В своей политике сотрудничества с Москвой премьер Абэ несколько отходит от жесткой линии Вашингтона — в частности, в вопросе о санкциях в отношении России, которые в японском случае носят символический характер", - напоминает профессор Сиратори.

Василий Головнин