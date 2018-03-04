Российские легкоатлеты стали пятыми в медальном зачете зимнего чемпионата мира

БИРМИНГЕМ /Великобритания/, 4 марта. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Российские легкоатлеты, выступающие в нейтральном статусе, заняли пятое место в неофициальном медальном зачете зимнего чемпионата мира, который завершился в воскресенье в Бирмингеме. На счету россиян две золотые и одна серебряная награды.

Первое место заняла сборная США (6-10-2), второй стала команда Эфиопии (4-1-0), на третьей строчке расположились представители Польши (2-2-1). Четвертое место заняли британцы (2-1-4), шестое - французы (2-0-1).

Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) приняла решение, как и летом прошлого года на мировом первенстве в Лондоне, не учитывать медали российских атлетов, выступающих в нейтральном статусе из-за отстранения Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА), поэтому в их версии Франция занимает пятое место.

На ЧМ-2018 приехали семь спортсменов из России. Прыгуны в высоту Мария Ласицкене и Данил Лысенко завоевали золотые награды, Анжелика Сидорова (прыжки с шестом) выиграла серебро. Ольга Муллина в прыжках с шестом заняла девятое место. Виктория Прокопенко и Анна Крылова, выступавшие в тройном прыжке, показали соответственно седьмой и 15-й результаты, толкатель ядра Максим Афонин занял 13-е место.

Пятерка от Борзаковского

"Если подводить итоги выступления наших спортсменов на этом чемпионате мира, то я могу сказать, что команда выступила на пятерку, - сказал ТАСС главный тренер сборной России Юрий Борзаковский. - Все, кто был в нашем представлении явным претендентом на медали, оправдали ожидания. Все остальные тоже прилагали силы, чтобы выступить достойно. Но кому-то помешали травмы, кто-то просто не сумел справиться с собой".

Перед началом турнира основным претендентом на победу в женских прыжках в высоту считалась россиянка Мария Ласицкене, не проигрывавшая 37 стартов подряд. Победительница двух летних чемпионатов мира и на зимнем мировом первенстве сумела доказать свой высокий класс, единственной из участниц прыгнув выше двух метров (2,01).

"Не могу сказать, что победа на этом чемпионате мира далась мне легко, все-таки это необычный старт, все к нему готовились, - призналась Ласицкене. - Я была уверена, что мои соперницы к нему тщательно подготовятся, и мы будем бороться на больших высотах. Все пошло не так, но я не давала себе возможности расслабиться, была готова к борьбе и ждала ее. Но в итоге мне пришлось бороться с собой, а это весьма сложно и отнимает нужные эмоции, требуемые при штурме больших высот".

"Лысенко - настоящий прорыв российской легкой атлетики"

В то время как в женском прыжковом секторе явной фавориткой была Ласицкене, у мужчин большинство специалистов отдавало предпочтение катарцу Мутазу Баршиму - чемпиону мира 2017 года и обладателю лучшего результата сезона в мире (2,38). Однако в итоге победу праздновал молодой россиянин Данил Лысенко, который в августе 2017 года на мировом первенстве в Лондоне уступил Баршиму и остался вторым.

"Золото Лысенко - это настоящий прорыв нашей российской легкой атлетики. Если его беречь, то он еще многого может достигнуть", - заявил ТАСС глава ВФЛА Дмитрий Шляхтин.

"Я не могу передать словами, как я счастлив своей победе на этом чемпионате мира, - признался Лысенко. - Ощущения просто нереальные. Я не думал заранее о победе, просто настраивался показать здесь тот результат, на который был способен".

Чемпион мира рассказал, что перед решающей попыткой на 2,36 м его подозвал личный тренер Евгений Загорулько и сумел как следует настроить на борьбу. "Он призвал меня забыть, что я на чемпионате мира, что нужно делать все так, как на тренировке. Я попросил тишины, прокрутил в голове все и прыгнул, очень приятно выигрывать последней попыткой", - добавил Лысенко. Баршим в итоге прыгнул на 2,33 м.

Прыжок на 4,90 вернул Сидорову в мировую элиту прыжков с шестом

Одним из главных украшений предпоследнего дня чемпионата мира стали женские прыжки с шестом, в которых победительница летнего чемпионата Европы - 2014 россиянка Анжелика Сидорова, по мнению зарубежных специалистов, не относилась к числу главных претенденток на награды. Эксперты руководствовались тем, что Сидорова, показывавшая этой зимой высокие прыжки, напрочь провалила два последних крупных турнира, в которых участвовала. Речь идет о летних чемпионатах мира (2015, 2017). Однако в Бирмингеме россиянке удалось прервать неудачную серию и стать второй с личным рекордом - 4,90.

"Здорово, что завершилась неудачная полоса, до этого у меня была куча сомнений. Я очень рада, что все получилось, до сих пор не верю, что сумела прыгнуть на 4,90", - сказала серебряная медалистка ЧМ-2018.

"Это достижение очень важно для Анжелики и с точки зрения психологии. Она сегодня победила два раза, саму себя и прошлый личный рекорд", - отметила личный тренер спортсменки Светлана Абрамова.

Российские легкоатлеты мечтают увидеть свой флаг уже в Берлине

Ласицкене и Сидорова, беседуя с российскими журналистами, выразили надежду, что на чемпионате Европы, который пройдет с 7 по 12 августа в Берлине, у них появится возможность выступить под флагом своей страны.

"Когда мои две соперницы - Сэнди Моррис и Екатерини Стефаниди - стали бегать с флагами по стадиону, я потихоньку собрала все вещи и ушла, решив не смотреть на все это. Мне обидно и горько от всего, что сейчас происходит. Надеюсь, что скоро у нас появится возможность выступать под своим знаменем. Я уже забыла, как бегать с флагом по стадиону, хочется поскорее обратно вернуть те времена", - сказала Сидорова.

Предыдущий зимний чемпионат мира, который проходил в 2016 году в американском Портленде, российские легкоатлеты пропустили из-за санкций, наложенных на ВФЛА.

На ЧМ-2014 в польском Сопоте россияне заняли второе место в медальном зачете вслед за сборной США, завоевав пять медалей. Золотыми призерами тогда стали Мария Ласицкене, выступавшая под девичьей фамилией Кучина, Екатерина Конева и Люкман Адамс в тройном прыжке. Серебро выиграли Анжелика Сидорова и прыгун в высоту Иван Ухов.

Следующий чемпионат мира в помещении пройдет в 2020 году в китайском Нанкине.