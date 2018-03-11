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Курохтин: российские керлингисты на Паралимпиаде являются командой сильных личностей

Спорт
11 марта, 13:00 UTC+3 ПХЁНЧХАН /Корр. ТАСС, Вероника Советова

В воскресенье россияне обыграли команду Финляндии со счетом 12:5

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Константин Курохтин, Александр Шевченко и Дарья Щукина (слева направо)

Константин Курохтин, Александр Шевченко и Дарья Щукина (слева направо)

© Владимир Смирнов/ТАСС

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 11 марта. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Российские керлингисты, выступающие на Паралимпийских играх в южнокорейском Пхёнчхане, - это команда людей, переживших тяжелые времена, потери, но не пропавшие в этой жизни. Об этом ТАСС рассказал скип команды Константин Курохтин.

Команда нейтральных паралимпийских атлетов, в которую входят Курохтин (скип), Марат Романов (вице-скип), Дарья Щукина, Александр Шевченко и Андрей Мещеряков воскресенье выиграли у сборной Финляндии со счетом 12:5 в матче предварительного раунда соревнований по керлингу на колясках среди смешанных команд.

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"В нашей команде по характеру все лидеры, каждый в зеркале видит личность, - сказал Курохтин. - Но керлинг такая игра, где существует субординация. Внутри человека должна быть особая химия, чтобы получился хороший коллектив. А у нас именно хороший коллектив, это я точно говорю".

"Это люди с сильным характером - каждый прошел тяжелую жизнь, каждый что-то потерял после травмы, но никто не пропал в этой жизни - пришел в спорт и доказал, что достоин этого общества. Я просто горжусь этими ребятами, знаю их с 2010 года, когда был запасным в сборной, - мы знаем семьи друг друга, знаем проблемы друг друга. Мы близкие друг другу люди, радости и неприятности переживаем вместе", - подчеркнул скип команды.

"Участие в Паралимпиаде - уже достижение"

Курохтин рассказал, что керлингисты старались не думать о возможном недопуске на Паралимпиаду из-за приостановления членства Паралимпийского комитета России в Международном паралимпийском комитете.

"Мы старались не думать - допустят нас или нет, готовились так, как будто Игры все-таки будут, но все равно информация просачивалась, от этого было не уйти. Мы приняли правила, приехали сюда и довольны, что оказались на этом льду. Само участие в таком форуме - большое достижение для любого спортсмена", - считает керлингист.

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"Мой первый выход на лед здесь, в Пхёнчхане, стал для меня радостью - страха не было, только легкий мандраж. В этот день мне хотелось всех обнять - мы тут, мы здесь, ура! Вот за этим мы все сюда приехали, а победы - это уже второй вопрос", - уверен Курохтин.

Первую встречу на турнире против команды Германии нейтральные паралимпийцы проиграли со счетом 4:9.

"Да, проиграли, да, расстроились, потому что на любом турнире первую игру надо выигрывать. Мы не справились с собой, плюс лед стал меняться, становиться более мягким. Но это были ошибки нашей психологии, которые мы поправили в игре с командой Южной Кореи - там нам концовочки не хватило, но отыграли хорошо (5:6 - прим. ТАСС). С финнами тоже - мне понравилось", - рассказал спортсмен.

"Учиться нужно каждый день"

"Это мой дебют как скипа на таком крупном турнире и моя первая победа в этом качестве, - отметил Курохтин. - Сейчас нам надо немного отдохнуть, так что займемся теорией. Учиться надо постоянно, мы смотрим диафильмы, презентации, тактические схемы для начала и середины игры. Проходит полгода - год, и с ними появляются тысячи комбинаций. Даже от настроения соперника зависит, какой ход нужно выбрать".

В матче со сборной Финляндии команде пришлось непросто. "Новичкам не всегда везет - волнение иногда мешает. Сегодня мы ближе к середине игры залезли в психологическую яму, но благодаря тренеру Антону Батугину и его замене все получилось, игра пошла. Когда у нас все хорошо - сопернику ловить нечего", - подчеркнул Курохтин.

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Теперь команде нейтральных паралимпийцев предстоит встреча со сборными Норвегии и США.

"Мы с норвежцами уже встречались, это одна из самых близких нам команд. Мы дружим с ними, как и со швейцарцами или американцами. Они нас подкалывают иногда, мы их тоже - это и соперники, и друзья", - рассказал керлингист.

Синие кепки - привет 90-м

Нейтральные паралимпийцы из России смогли удивить болельщиков - на турнире керлингисты выступают в синих кепках, которые уже стали их визитной карточкой.

"Хорошая тема, ее Антон Батугин придумал. Были в Японии на сборе, увидели ее в магазине - померили на меня, вроде нормально. Да, это нестандартно, но нужно же как-то позитивные эмоции людям нести. У Марата отец в кепке ходил, мой тоже носил, сестра меня теперь дразнит - команда из 90-х всех порвет, - рассказал Курохтин.

"Сборы в Японии - это вообще отдельная тема, нас очень трогательно провожали оттуда на Игры. Местные школьники нарисовали нам плакаты, сделали журавликов, обнимали, дарили конфеты, пели нам песни. К нам было такое теплое отношение, они нас полюбили, мы для них - герои. Они нас зарядили своей любовью перед Играми, мы их тоже полюбили, ведь как ты к людям повернешься, так и они к тебе", - уверен керлингист-колясочник.

В понедельник россияне встретятся с командами Норвегии (3:35 мск) и США (13:35 мск). Российские спортсмены на Играх в Пхёнчхане выступают в усеченном составе и под паралимпийским флагом из-за отстранения Паралимпийского комитета России. В Пхёнчхане выступают 30 российских спортсменов и шесть спортсменов-ведущих, помогающих атлетам с нарушением зрения.

Паралимпийские игры завершатся в Пхёнчхане 18 марта.

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