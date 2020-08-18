Как рубль заканчивает лето

В августе все вспоминают, что это непростой месяц для российской валюты, но лето в принципе часто не самый удачный для нее сезон

За последние десять лет курс рубля относительно доллара в июне — августе всего дважды укреплялся и один раз сумел удержаться примерно на одном уровне. Причины здесь разные: от традиционных — сезоны отпусков у населения (но не в 2020 году) и выплаты дивидендов крупных российских компаний, до специфичных — например, очередные западные санкции.

В этом году с июня российская валюта подешевела к доллару примерно на 5,5%. И все это на сравнительно позитивном внешнем фоне. Так, нефть марки Brent, привычно оказывающая поддержку рублю, подорожала с начала лета больше чем на 26%. Стабилизироваться после весеннего падения ей помогли усилия ОПЕК+ по сокращению добычи. Угроза второй волны распространения коронавируса нового типа, хотя еще и не забыта, без явных признаков не так сильно беспокоит рынки.

Кроме того, пока мимо военного бюджета США прошли возможные антироссийские санкции за предполагаемый подкуп талибов (движение "Талибан" запрещенно в России). Хотя американская сторона и не отказывается от обвинений. А вот санкционное давление США на проект "Северного потока — 2" не ослабевает — документ требует от вашингтонской администрации ужесточить рестрикции, действующие против российских газопроводов СП-2 и "Турецкий поток". Тем не менее главным образом факторы, спровоцировавшие снижение рубля, — внутренние, пришли к выводу рыночные эксперты. Какие? Во-первых, этому способствовала кредитно-денежная политика ЦБ, который понизил ключевую ставку до исторического минимума. Это решение призвано стимулировать потребительский спрос и, как следствие, экономический рост, а также вернуть инфляцию к целевым 4% в 2021 году. Дешевый рубль выгоден экспортерам, продающим товары за рубеж. А правительству он позволяет наполнить разбалансированный из-за пандемии бюджет.

На эту тему Главная цифра в экономике. Что нужно знать о ключевой ставке Центробанка

Но снижение ставки привело к сокращению доходности облигаций федерального займа (ОФЗ), из-за чего российские и иностранные инвесторы потеряли интерес к данному инструменту, отметил аналитик "Финам" Сергей Дроздов. Причем настолько, что в среду, 12 августа, Минфину пришлось признать аукцион по размещению ОФЗ несостоявшимся, так как ведомство не получило заявок на покупку по приемлемым для него ценам. Свою лепту внесло и завершение дивидендного периода. Крупные российские нефтегазовые компании выплатили существенные дивиденды в рублях, которые нерезиденты затем конвертировали в валюту, объяснил инвестиционный стратег "БКС Премьер" Александр Бахтин. А дополнительным фактором давления в июле, по его словам, могло выступить сокращение продажи валюты Минфином. Тем не менее в первой половине нынешнего августа курс закрепился в районе 73 рублей за $1. Это произошло на фоне повсеместного сворачивания карантинных мер и появляющихся позитивных макроэкономических показателей. При этом некоторые эксперты считают нынешний курс рубля недооцененным, мол, отечественной валюте есть куда расти. Покупать ли валюту? Если этот вопрос пришел в голову только сейчас, то точно не стоит. Неопытным инвесторам лучше не пытаться угнаться за колебаниями валюты — одного из самых волатильных активов на рынке.

На эту тему Почему "разбрасывание денег с вертолета" в США не приведет к обесцениванию доллара

Мы неоднократно собирали советы, как управлять личными финансами. И один из них — если вы хотите покупать валюту, то делайте это регулярно на сумму, которая не повредит бюджету. С начала лета доллар подешевел к евро больше чем на 6%. Такая динамика продиктована в первую очередь действиями ФРС США, которая снизила процентную ставку до нуля, а так же наращивает денежную массу и вливает деньги в пострадавшую от пандемии экономику. Эксперты международного банка Goldman Sachs обратили внимание на растущее беспокойство по поводу выбранной властями стратегии. Мол, она грозит вызвать обесценивание доллара вплоть до потери им статуса мировой резервной валюты. В такой сценарий, впрочем, мало кто верит, даже сами Goldman Sachs. Это, скорее, свидетельство нервозности на рынках. А популярные слухи о скорой "смерти" доллара преувеличены. Но в ближайшее время экономисты ждут еще его глобального ослабления. И что дальше? По оценкам "БКС Премьер", справедливая стоимость рубля при текущем уровне цен на нефть около $45 составляет, скорее, 70 рублей за $1. То, что нынешняя позиция отечественной валюты слабее, может быть вызвано как уже перечисленными факторами, так и настороженностью инвесторов. Они опасаются, что чем ближе выборы президента США, тем выше риск возобновления санкционной риторики.

На эту тему Что ждет рубль? Верить или нет валютным прогнозам?

Кроме того, к концу лета — началу осени рискует ослабнуть поддержка рубля со стороны нефтяного рынка, который может снизится до $40 за баррель и ниже. Этому могут способствовать возвращение к наращиванию нефтедобычи странами ОПЕК+, ее восстановление в США и не такое уж быстрое, как бы хотелось, оживление мирового спроса. А вот в долгосрочной перспективе, несмотря на все еще сложную ситуацию с пандемией, рынки, поддерживаемые деньгами мировых центробанков, продолжают делать ставку на восстановление глобальной экономики, списав 2020 год со счетов, считает Сергей Дроздов. Кроме того, в большинстве стран и, в частности, в Китае — одном из крупнейших импортеров нефти — начинает расти потребление нефтепродуктов, что при сохранении данной тенденции до конца текущего года может способствовать росту цены Brent к уровням $50–55 за баррель, соответственно и курс рубля при реализации данного сценария сместится в диапазон 65–68 по отношению к доллару.