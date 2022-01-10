Бои на улицах и перестановки во власти. В Казахстане завершается неделя беспорядков

НУР-СУЛТАН, 10 января. /ТАСС/. Массовые беспорядки и вооруженные столкновения, охватившие многие регионы Казахстана в первую неделю нового года, к выходным начали постепенно стихать. На данный момент не названо точное число погибших и пострадавших. 7 января казахстанский президент Касым-Жомарт Токаев заявил о сотнях пострадавших гражданских и военнослужащих только в Алма-Ате, официально подтверждена гибель 16 силовиков. 10 января объявлен в стране днем общенационального траура.
Начавшиеся 2 января в городах Жанаозен и Актау на западе Казахстана акции протеста против повышения цен на сжиженный газ через несколько дней, несмотря на уступки властей, начали перерастать в нападения на административные здания во многих городах республики.
4 января Токаев в связи со сложившейся ситуацией призвал соотечественников проявить благоразумие и не поддаваться на провокации. "Призывы атаковать служебные помещения гражданских и военных ведомств являются абсолютно незаконными. Это преступление, за которым может последовать наказание. Власть не падет", - заявил он.
Токаев подписал указ о введении на две недели чрезвычайного положения и комендантского часа в Мангистауской области и Алма-Ате с 5 января по 19 января и постановил временно изъять у местных жителей оружие и боеприпасы, ограничить въезд и выезд в Алма-Ату.
Отставка правительства
5 января Токаев принял отставку правительства. Оно продолжает исполнять обязанности до назначения нового состава кабинета министров. И.о. председателя стал первый вице-премьер Алихан Смаилов. Токаев также освободил Крымбека Кушербаева от должности государственного секретаря и назначил на этот пост своего бывшего помощника Ерлана Карина.
Кроме того, поста лишился председатель Комитета национальной безопасности (КНБ) Карим Масимов. Новым руководителем комитета был назначен бывший начальник Службы государственной охраны Ермек Сагимбаев. Через несколько дней Токаев сменил двух заместителей председателя КНБ. В субботу утром власти объявили о задержании Масимова и ряда других лиц по подозрению в госизмене. Ожидается, что Токаев объявит о новых кадровых перестановках 11 января, выступая в парламенте.
Токаев поручил провести расследование на предмет ценового сговора в сфере реализации сжиженного газа. Президент также распорядился ввести временное госрегулирование цен на сжиженный газ, бензин и дизель сроком на 180 дней и ввести государственное регулирование цен на социально значимые продовольственные товары.
В соцсетях к тому времени начали появляться видеоролики, на которых были запечатлены столкновения участников беспорядков с сотрудниками правоохранительных органов в Алма-Ате, взрывы светошумовых гранат. Комендатура города призвала его жителей воздержаться от посещения общественных мест. Чрезвычайное положение с 5 января было введено Токаевым и в Алма-Атинской области, после этого - в столице республики Нур-Султане.
По всей стране стали фиксироваться временные сбои в работе банковских приложений и платежных терминалов в связи с общими перебоями с подключением к интернету. Перед АЗС и банкоматами начали выстраиваться очереди.
Глава Совета безопасности
В обращении к нации 5 января Токаев заявил, что вступает в должность председателя Совета безопасности Казахстана, которую ранее занимал Нурсултан Назарбаев. Казахстанский президент пообещал действовать максимально жестко на этом посту. Он заявил, что за беспорядками в Казахстане стоят "финансово мотивированные заговорщики".
Позже пресс-секретарь Назарбаева Айдос Укибай сообщил, что первый президент Казахстана находится в столице республики и поддерживает прямую связь с главой государства. По его словам, Назарбаев сам передал пост председателя Совета безопасности и находится с президентом "по одну сторону баррикад".
В столице, Алма-Ате и других регионах Казахстана 5 января начались серьезные перебои в работе интернета. К вечеру этого дня режим чрезвычайного положения был введен на всей территории Казахстана. "Аэрофлот" и другие зарубежные компании начали отменять рейсы в Алма-Ату и Нур-Султан. Ряд внутренних казахстанских авиарейсов также был отменен.
6 января правительство республики ввело сроком на полгода предельные цены на сжиженный газ и бензин, а также мораторий на повышение коммунальных тарифов. Токаев поручил усилить защиту диппредставительств, а также субъектов иностранных инвестиций в стране. В тот же день была приостановлена работа фондовой биржи и всех банков, кроме национального. Временно закрылись аэропорты Алма-Аты, Актобе и Актау.
Токаев сделал эти заявления и принял упомянутые меры на фоне ухудшающейся ситуации в Алма-Ате: участники беспорядков захватили местную резиденцию президента, подожгли здание мэрии, возле которого в ход пошло огнестрельное оружие. Также они заняли здание управления КНБ, позже - аэропорт, другие административные объекты. Пожар произошел в филиале правящей партии "Нур Отан", атаке подвергся офис представительства телеканала "Мир" и других СМИ. Участники беспорядков поджигали автомобили, грабили магазины и банки.
Поддержка ОДКБ
В среду, 5 января, председатель Совета коллективной безопасности ОДКБ - премьер-министр Армении Никол Пашинян - разместил в Facebook сообщение о начале консультаций в ОДКБ о помощи Казахстану в связи с полученным обращением Токаева.
В ночь на четверг сайт Кремля опубликовал заявление Пашиняна: "Совет коллективной безопасности ОДКБ в соответствии со статьей 4 Договора о коллективной безопасности принял решение направить Коллективные миротворческие силы ОДКБ в Республику Казахстан на ограниченный по времени период с целью стабилизации и нормализации обстановки в этой стране".
В состав миротворческих сил вошли подразделения вооруженных сил России, Белоруссии, Армении, Таджикистана и Киргизии. Их основные задачи - охрана важных государственных и военных объектов, оказание содействия силам правопорядка Казахстана. Руководить действиями миротворцев назначен командующий ВДВ РФ генерал-полковник Андрей Сердюков.
К 9 января коллективные миротворческие силы завершили развертывание в Казахстане и приступили к выполнению задач. Для миротворцев ОДКБ эта операция стала первой в истории - до этого их задействовали только в учениях. Токаев подчеркнул, что миротворцы прибыли в страну "на краткосрочный период времени".
10 января лидеры стран ОДКБ примут участие во внеочередной сессии Совета коллективной безопасности организации, которая пройдет формате видеоконференции.
Антитеррористическая операция
5 января правоохранители Казахстана приступили к антитеррористической спецоперации в Алма-Ате. Комендатура города заявила, что "высокая организованность бандитов свидетельствует о серьезной подготовке за рубежом". Утром 6 января перед мэрией началась интенсивная стрельба, которая продолжилась и вечером после призыва военных покинуть площадь Республики.
Силовики полностью зачистили площадь. Как передал корреспондент ТАСС с места событий, многие зачинщики беспорядков разбежались вскоре после того, как произошли первые выстрелы. Очевидцы сообщили о раненых и убитых. Правоохранители освободили акимат (здание местной администрации), резиденцию главы государства, аэропорт.
7 января власти Казахстана ввели критический - красный - уровень террористической опасности на всей территории страны. Токаев заявил, что дал приказ правоохранительным органам и армии открывать огонь на поражение по боевикам без предупреждения. Он написал в Twitter, что Алма-Ата подверглась шести волнам нападений террористов, общая численность которых достигала 20 тыс. человек. Однако это сообщение позже было удалено.
Зачинщики беспорядков продолжали передвигаться по городу, в том числе на автомобилях без номеров. Стрельба значительно утихла лишь к вечеру пятницы. Военные закрепились на площади Республики.
В связи с массовыми беспорядками прокуратура Казахстана возбудила уголовные дела, началось досудебное расследование актов терроризма. По последним данным, правоохранительные органы задержали в Алма-Ате 852 участника беспорядков, по всей стране - около 6 тыс., среди которых, по информации властей, много иностранцев.
К 8 января Алма-Ата была полностью окружена блокпостами. На них дежурят десятки военных, БТР. На выезде из города тщательнейшим образом досматривают автомобили и проверяют документы. С утра воскресенья стрельба в городе практически не слышна.
Возвращение к нормальной жизни
В воскресенье и.о. министра внутренних дел Казахстана Ерлан Тургумбаев сообщил, что ситуация во всех регионах, где произошли беспорядки, стабилизирована. По его словам, силы правопорядка освободили все ранее захваченные здания местных администраций, восстанавливается работа коммунальных объектов и систем жизнеобеспечения.
Однако контртеррористическая операция в стране продолжается. Посол Казахстана в России Ермек Кошербаев отметил, что в республике пока сохраняются отдельные очаги террористической деятельности.
Власти сообщили, что к 9 января все дороги республиканского значения в Казахстане открыты, движение автомобилей обеспечено. Работу международного аэропорта Алма-Аты планируется возобновить после стабилизации ситуации в городе. В столице и других городах снова можно расплатиться в магазине банковской картой. Сбербанк информировал о восстановлении своей работы в республике. Министерство энергетики сообщило о постепенном возобновлении в регионах и городах страны работы автозаправочных станций.
На протяжении нескольких дней интернет был доступен большинству граждан Казахстана лишь несколько часов в сутки. В Алма-Ате на данный момент снова можно подключиться к ранее полностью отключенному здесь мобильному и проводному интернету.
По данным Национальной палаты предпринимателей Казахстана, ущерб, нанесенный бизнесу в ходе беспорядков, уже превысил 93,7 млрд тенге (более $213 млн).