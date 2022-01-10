Бои на улицах и перестановки во власти. В Казахстане завершается неделя беспорядков

НУР-СУЛТАН, 10 января. /ТАСС/. Массовые беспорядки и вооруженные столкновения, охватившие многие регионы Казахстана в первую неделю нового года, к выходным начали постепенно стихать. На данный момент не названо точное число погибших и пострадавших. 7 января казахстанский президент Касым-Жомарт Токаев заявил о сотнях пострадавших гражданских и военнослужащих только в Алма-Ате, официально подтверждена гибель 16 силовиков. 10 января объявлен в стране днем общенационального траура.

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Начавшиеся 2 января в городах Жанаозен и Актау на западе Казахстана акции протеста против повышения цен на сжиженный газ через несколько дней, несмотря на уступки властей, начали перерастать в нападения на административные здания во многих городах республики. 4 января Токаев в связи со сложившейся ситуацией призвал соотечественников проявить благоразумие и не поддаваться на провокации. "Призывы атаковать служебные помещения гражданских и военных ведомств являются абсолютно незаконными. Это преступление, за которым может последовать наказание. Власть не падет", - заявил он. Токаев подписал указ о введении на две недели чрезвычайного положения и комендантского часа в Мангистауской области и Алма-Ате с 5 января по 19 января и постановил временно изъять у местных жителей оружие и боеприпасы, ограничить въезд и выезд в Алма-Ату. Отставка правительства 5 января Токаев принял отставку правительства. Оно продолжает исполнять обязанности до назначения нового состава кабинета министров. И.о. председателя стал первый вице-премьер Алихан Смаилов. Токаев также освободил Крымбека Кушербаева от должности государственного секретаря и назначил на этот пост своего бывшего помощника Ерлана Карина.

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Кроме того, поста лишился председатель Комитета национальной безопасности (КНБ) Карим Масимов. Новым руководителем комитета был назначен бывший начальник Службы государственной охраны Ермек Сагимбаев. Через несколько дней Токаев сменил двух заместителей председателя КНБ. В субботу утром власти объявили о задержании Масимова и ряда других лиц по подозрению в госизмене. Ожидается, что Токаев объявит о новых кадровых перестановках 11 января, выступая в парламенте. Токаев поручил провести расследование на предмет ценового сговора в сфере реализации сжиженного газа. Президент также распорядился ввести временное госрегулирование цен на сжиженный газ, бензин и дизель сроком на 180 дней и ввести государственное регулирование цен на социально значимые продовольственные товары. В соцсетях к тому времени начали появляться видеоролики, на которых были запечатлены столкновения участников беспорядков с сотрудниками правоохранительных органов в Алма-Ате, взрывы светошумовых гранат. Комендатура города призвала его жителей воздержаться от посещения общественных мест. Чрезвычайное положение с 5 января было введено Токаевым и в Алма-Атинской области, после этого - в столице республики Нур-Султане. По всей стране стали фиксироваться временные сбои в работе банковских приложений и платежных терминалов в связи с общими перебоями с подключением к интернету. Перед АЗС и банкоматами начали выстраиваться очереди. Глава Совета безопасности В обращении к нации 5 января Токаев заявил, что вступает в должность председателя Совета безопасности Казахстана, которую ранее занимал Нурсултан Назарбаев. Казахстанский президент пообещал действовать максимально жестко на этом посту. Он заявил, что за беспорядками в Казахстане стоят "финансово мотивированные заговорщики".

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Позже пресс-секретарь Назарбаева Айдос Укибай сообщил, что первый президент Казахстана находится в столице республики и поддерживает прямую связь с главой государства. По его словам, Назарбаев сам передал пост председателя Совета безопасности и находится с президентом "по одну сторону баррикад". В столице, Алма-Ате и других регионах Казахстана 5 января начались серьезные перебои в работе интернета. К вечеру этого дня режим чрезвычайного положения был введен на всей территории Казахстана. "Аэрофлот" и другие зарубежные компании начали отменять рейсы в Алма-Ату и Нур-Султан. Ряд внутренних казахстанских авиарейсов также был отменен. 6 января правительство республики ввело сроком на полгода предельные цены на сжиженный газ и бензин, а также мораторий на повышение коммунальных тарифов. Токаев поручил усилить защиту диппредставительств, а также субъектов иностранных инвестиций в стране. В тот же день была приостановлена работа фондовой биржи и всех банков, кроме национального. Временно закрылись аэропорты Алма-Аты, Актобе и Актау. Токаев сделал эти заявления и принял упомянутые меры на фоне ухудшающейся ситуации в Алма-Ате: участники беспорядков захватили местную резиденцию президента, подожгли здание мэрии, возле которого в ход пошло огнестрельное оружие. Также они заняли здание управления КНБ, позже - аэропорт, другие административные объекты. Пожар произошел в филиале правящей партии "Нур Отан", атаке подвергся офис представительства телеканала "Мир" и других СМИ. Участники беспорядков поджигали автомобили, грабили магазины и банки. Поддержка ОДКБ В среду, 5 января, председатель Совета коллективной безопасности ОДКБ - премьер-министр Армении Никол Пашинян - разместил в Facebook сообщение о начале консультаций в ОДКБ о помощи Казахстану в связи с полученным обращением Токаева.

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