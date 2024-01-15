Разрыв Науру дипотношений с Тайванем и гибель горняка в Воркуте. Главные события 15 января

Разрыв Науру дипотношений с Тайванем

Правительство Республики Науру объявило, что разрывает дипломатические отношения с Тайванем и считает его неотъемлемой частью Китая. В ответ заместитель главы внешнеполитического ведомства Тайваня Тянь Чжунгуан заявил об оказании давления на Науру со стороны КНР. По его словам, Пекин использовал экономическую помощь, чтобы склонить эту страну к принятию такого решения. В свою очередь в МИД Китая сообщили о готовности открыть "новую главу" в отношениях с Науру.

Гибель горняка в Воркуте

В результате прорыва грунтовых вод в шахте "Заполярная" погиб человек, двое пострадали. Один из горняков находится реанимации в тяжелом состоянии. Работы на предприятии приостанавливали после ЧП. Позже шахта возобновила деятельность. Причины произошедшего установит специальная комиссия.

Признание главы института РАНХиГС Барцица виновным по делу о растрате

Таганский суд Москвы признал директора Института госслужбы и управления Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС) Игоря Барцица виновным по делу о растрате в особо крупном размере. Его приговорили к пяти годам лишения свободы условно со штрафом в размере 1 млн рублей. Суд также изменил Барцицу меру пресечения с домашнего ареста на подписку о невыезде.

Причина пожара на складе Wildberries

В оперативных службах сообщили, что в момент возгорания на складе Wildberries в Санкт-Петербурге не сработала система пожаротушения. Однако онлайн-ретейлер опроверг эту информацию. Также в Wildberries заявили, что продолжают устанавливать связь еще с 12 сотрудниками склада. По информации пресс-службы компании, товар в Шушарах застрахован на период хранения и перевозки, а продавцы уже сегодня начнут получать компенсации.

Срок завербованному украинскими спецслужбами курганскому студенту

В УФСБ России по Курганской области сообщили, что завербованный спецслужбами Украины студент получил пять лет лишения свободы в колонии общего режима и один год ограничения свободы. В ведомстве добавили, что, получая указания от представителей иностранной организации, он планировал совершать диверсии на объектах военной и социальной инфраструктуры, а также распространять проукраинские пропагандистские материалы в интернете, собирать и передавать данные о расположении подразделений силовых ведомств и воинских частей.