США не верят в переговоры, Киев создает гибридную систему ПВО. Ситуация вокруг Украины

Перспективы переговоров об установлении долгосрочного перемирия на Украине отсутствуют, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) впервые применили так называемую гибридную систему ПВО, собранную из компонентов советского и западного производства, заявил украинский министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин. "Скрещивать" советские и западные компоненты систем ПВО украинцам посоветовали американцы.

ТАСС собрал основную информацию о событиях на Украине и вокруг нее.

Ход операции

Вооруженные силы России за сутки отразили шесть атак ВСУ на донецком направлении, три атаки на краснолиманском направлении и одну атаку на купянском направлении, сообщили в Минобороны РФ. За сутки на всех направлениях противник потерял до 655 бойцов.

Российские средства ПВО за минувшие сутки сбили 11 снарядов реактивных систем залпового огня (РСЗО) "Ольха", а также Vampire чешского производства. Кроме того, уничтожен 21 украинский беспилотник, отметили в российском военном ведомстве.

Ракетчики, артиллеристы и дроны группировок войск ВС РФ поразили три склада боеприпасов ВСУ, а также радиолокационные станции обнаружения и сопровождения воздушных целей П-18 и "Небо-СВ". Были также поражены пункт временной дислокации иностранных наемников, 103 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живая сила и военная техника в 119 районах, сообщили в Минобороны РФ.

Перемирия не просматривается

Перспективы переговоров об установлении долгосрочного перемирия на Украине отсутствуют, заявил госсекретарь США на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Он считает, что "необходимо желание" со стороны России для переговоров "в духе доброжелательности", которые, по мнению Блинкена, должны быть основаны "на базовых принципах", включающих "территориальную целостность, суверенитет, независимость". "Если и когда Россия согласится говорить на этих условиях, она найдет украинцев, которые хотят этого, и определенно увидит поддержку со стороны США", - сказал госсекретарь.

Блинкен подчеркнул, что Россия обладает большими ресурсами для продолжения специальной военной операции. Он также признал, что ближе к концу 2023 года Киев оказался в сложном положении.

Президентские выборы в США

Президентские выборы в США в 2024 году могут привести к дальнейшему обострению внутриполитической борьбы, в Киеве это вызывает беспокойство, заявил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба, выступая в Давосе. Министр добавил, что предпочел бы, чтобы Вашингтон после выборов сосредоточился на глобальных проблемах, в том числе на боевых действиях на Украине, а не на внутренних противоречиях.

Бельгия не против

Бельгия не возражает против конфискации €280 млрд замороженных российских активов, однако для этого необходимо создание четкого механизма, заявил премьер-министр страны Александер Де Кроо. "Мы не говорим нет конфискации активов. Но нам необходимо работать над механизмом. Например, активы могут быть использованы как залог для привлечения финансовых средств в Украину", - сказал политик.

Он отметил, что Бельгия открыта для дальнейшего обсуждения и поиска законных оснований передачи конфискованных средств Киеву, которые не будут "дестабилизировать мировую финансовую систему".

ЕС проверяет законы

Европейский союз начал формировать программу переговоров с Киевом о вступлении Украины в сообщество, заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Так, в частности, начинается процесс проверки украинского законодательства. При этом она отметила, что ЕС сам нуждается в реформах для "расширения до 30 с лишним государств - членов".

Борьба с усталостью

Существующая в странах Запада усталость от конфликта на Украине стала опасным феноменом, с которым нужно бороться, заявил президент Польши Анджей Дуда. Он указал на то, что западные СМИ перестали в должной мере освещать конфликт.

Ранее представители ведущих политических сил Европарламента предостерегли европейские столицы от синдрома "усталости [от конфликта] на Украине" и рекомендовали оказывать "эффективную и стабильную долгосрочную военную поддержку" Киеву.

Гибридная система ПВО

ВСУ впервые применили так называемую гибридную систему ПВО, собранную из компонентов советского и западного производства, заявил в Давосе украинский министр по вопросам стратегических отраслей промышленности. Он отметил, что у Киева уже "примерно пять таких проектов" и "все эти системы уже развернуты на поле битвы". Камышин пояснил, что создание таких гибридных систем позволяет сэкономить многие годы, необходимые для разработки собственных систем ПВО.

Ранее газета The New York Times сообщила, что из-за исчерпания Киевом запаса советских зенитных ракет американские военные чиновники предложили Украине приспособить имеющиеся у нее комплексы ПВО советского производства к использованию зенитных ракет, произведенных в странах НАТО, прежде всего в США. Эта программа получила название FrankenSAM. В частности, предлагалось использовать пусковые установки комплексов "Бук" для запуска американских ракет Sea Sparrow, а советские радары - для управления ракетами Sidewinder.