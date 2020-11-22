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Пандемия COVID-19

Распределение вакцин, "ковидные паспорта" в Британии. Главное о коронавирусе за 22 ноября

© Михаил Солунин/ТАСС
Коротко об основных новостях в Москве, России и мире

Россия

  • Всего зафиксировано 2 089 329 случаев заражения, из них новых — 24 581. За сутки умер 401 человек, за весь период — 36 179.
  • В России за неделю из-за коронавируса умерли почти 3 тыс. человек. Это новый максимум с начала пандемии.
  • Российская вакцина от коронавируса "Спутник V" будет стоить меньше, чем вакцин Moderna (ее стоимость составляет от $25 до $37) и Pfizer. Цену российской вакцины объявят на следующей неделе.
  • Правительство РФ сняло ограничения на въезд в Россию членов семей иностранных спортсменов.
  • Главный врач медицинского центра "Лидер медицины" Евгений Тимаков считает, что в России не будет сильного всплеска заболеваемости новой коронавирусной инфекцией после Нового года.
  • Снижение числа госпитализированных в связи с коронавирусом на 5% в Санкт-Петербурге может свидетельствовать о стабилизации эпидемического процесса.

Москва

  • Всего зафиксировано 553 713 случаев заражения, из них новых — 6 575 (данные Оперштаба Москвы).
  • Московский метрополитен выпустил тематические билеты "Единый", посвященные донорам плазмы с антителами к коронавирусу.

Мир

  • Всего зафиксировано более 58,2 млн случаев заражения (данные Университета Джонса Хопкинса).
  • G20 намерена финансировать равное распределение вакцин от коронавируса.
  • Причиной второй волны коронавируса в Европе стало отсутствие должной подготовки к ней в летние месяцы, и если не создать вовремя необходимую инфраструктуру, то в начале 2021 придет третья волна, считает спецпосланник ВОЗ Дэвид Набарро.
  • Власти Великобритании обсуждают возможность введения "ковидных паспортов" для тех, кто вакцинировался от коронавируса. Предполагается, что обладатели документа смогут перемещаться по стране более свободно, чем люди, отказавшиеся от вакцинации. 
  • Частичный комендантский час вступил в силу на всей территории Турции. Он будет действовать в субботу и в воскресенье с 20 часов вечера до 10 утра.
  • В США разрешили в экстренных случаях использовать экспериментальную сыворотку на основе антител, произведенной американской фармацевтической компанией Regeneron Pharmaceuticals. Среди возможных побочных эффектов лечения — анафилактический шок, жар, озноб, сыпь, зуд и покраснения.
  • Власти Китая ввели карантин в городе Маньчжоули на границе с РФ из-за двух случаев COVID-19. Власти объявили о подготовке к проведению массового тестирования всех жителей.
  • Карантин, введенный в Англии для того, чтобы остановить вторую волну пандемии, не будет продлен после 2 декабря, однако на смену ему придет трехступенчатая система локальных ограничений.
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Пандемия COVID-19
Пандемия COVID-19
В мире за сутки зарегистрировано более 604 тыс. случаев заражения коронавирусом
По данным ВОЗ, умерли более 9 тыс. человек
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