Вакцинация в регионах, мониторинг вечеринок в Питере. Главное о коронавирусе за 10 декабря

Россия
- Всего зафиксировано 2 569 126 случаев заражения, из них новых — 27 927. За сутки умерли 562 человека, за весь период — 45 280.
- Вакцинация от коронавируса начнется во всех регионах России до конца недели и не будет останавливаться во время новогодних праздников. Более 150 тыс. россиян уже привились вакциной "Спутник V" в рамках гражданского оборота.
- Оценку эффективности вакцины "Спутник V" после введения второй дозы повысили до 96,2%.
- Примерно 82% школ в России на сегодняшний день работают очно, остальные — в смешанном формате.
- Вакцина от коронавируса "Урал" вышла на доклинический этап исследований.
- 7,8 тыс. доз вакцины "Эпиваккорона" поступят в гражданский оборот на этой неделе.
- Коэффициенты распространения коронавируса в России (0,96) и Москве (0,81) опустились до минимума с лета.
- Власти Санкт-Петербурга отслеживают проведение массовых подпольных вечеринок и корпоративов через социальные сети.
Москва
- Всего зафиксировано 671 948 случаев заражения, из них новых — 6 730 (данные оперштаба Москвы).
- В Москве появилась возможность записи на прививку против коронавируса с помощью городских мобильных приложений "Госуслуги Москвы", "Моя Москва" и "ЕМИАС.Инфо" и в инфоматах.
Мир
- Всего зафиксировано более 69 млн случаев заражения (данные Университета Джонса Хопкинса).
- Власти Белоруссии закрывают государственные наземные границы на выезд из-за пандемии.
- В Японии за минувшие сутки обнаружили 2 898 зараженных. Это новый максимум с начала эпидемии в стране.