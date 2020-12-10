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Пандемия COVID-19
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Вакцинация в регионах, мониторинг вечеринок в Питере. Главное о коронавирусе за 10 декабря

© Кирилл Кухмарь/ТАСС
Коротко об основных новостях в Москве, России и мире

Россия

  • Всего зафиксировано 2 569 126 случаев заражения, из них новых — 27 927. За сутки умерли 562 человека, за весь период — 45 280.
  • Вакцинация от коронавируса начнется во всех регионах России до конца недели и не будет останавливаться во время новогодних праздников. Более 150 тыс. россиян уже привились вакциной "Спутник V" в рамках гражданского оборота.
  • Оценку эффективности вакцины "Спутник V" после введения второй дозы повысили до 96,2%.
  • Примерно 82% школ в России на сегодняшний день работают очно, остальные — в смешанном формате.
  • Вакцина от коронавируса "Урал" вышла на доклинический этап исследований.
  • 7,8 тыс. доз вакцины "Эпиваккорона" поступят в гражданский оборот на этой неделе.
  • Коэффициенты распространения коронавируса в России (0,96) и Москве (0,81) опустились до минимума с лета. 
  • Власти Санкт-Петербурга отслеживают проведение массовых подпольных вечеринок и корпоративов через социальные сети.

Москва

  • Всего зафиксировано 671 948 случаев заражения, из них новых — 6 730 (данные оперштаба Москвы).
  • В Москве появилась возможность записи на прививку против коронавируса с помощью городских мобильных приложений "Госуслуги Москвы", "Моя Москва" и "ЕМИАС.Инфо" и в инфоматах.

Мир

  • Всего зафиксировано более 69 млн случаев заражения (данные Университета Джонса Хопкинса).
  • Власти Белоруссии закрывают государственные наземные границы на выезд из-за пандемии.
  • В Японии за минувшие сутки обнаружили 2 898 зараженных. Это новый максимум с начала эпидемии в стране.
Теги
Пандемия COVID-19
Пандемия COVID-19
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Всего в город поступили 2 042 дозы вакцины "Спутник V"
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