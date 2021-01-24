В Питере заразившихся за неделю больше, чем в Москве. Главное о коронавирусе за 24 января

Пандемия COVID-19

В Роспотребнадзоре заявили, что ситуация с коронавирусом в школах после каникул стабильная

Заместитель главы ведомства Ирина Брагина отметила, что лабораторно выявляются лишь единичные случаи гриппа

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