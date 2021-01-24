В Питере заразившихся за неделю больше, чем в Москве. Главное о коронавирусе за 24 января

Россия
- Всего зафиксировано 3 719 400 случаев заражения, из них новых — 21 127. За сутки умер 491 человек, за весь период — 69 462.
- В Санкт-Петербурге число заразившихся за неделю увеличилось на 22 116 — таким образом, впервые за пандемию он опередил Москву по этому показателю по итогам семи дней.
- Введение единого международного сертификата о вакцинации против коронавируса для поездок в другие страны маловероятно, поскольку параметры такого документа сложно согласовать, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
- Врач-педиатр и телеведущий Евгений Комаровский рекомендовал чаще проветривать помещения или установить эффективные вентиляционные системы и приобрести специальные устройства, позволяющие измерять концентрацию CO2 в комнате, чтобы снизить риск заражения в помещении.
Москва
- Всего зафиксировано 913 126 случаев заражения, из них новых — 3 069 (данные Оперштаба Москвы).
- Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в столице за неделю возросло на 21 478. Это минимум с начала октября.
Мир
- Всего зафиксировано более 98,8 млн случаев заражения (данные Университета Джонса Хопкинса).
- Правительство Пакистана разрешило экстренное использование в стране российской вакцины "Спутник V".
- В США начали расследование в связи со смертью человека вскоре после вакцинации от COVID-19.
- Германия первой из стран ЕС закупила препарат на основе так называемых моноклональных антител, введение которых на ранней стадии может помочь избежать тяжелого течения болезни. Применять его начнут на следующей неделе.
- Оргкомитет Олимпийских игр в Токио может создать Центр по борьбе с инфекционными заболеваниями, чтобы централизованно принимать необходимые меры, включая быстрое первичное реагирование на инфекцию, в том числе у спортсменов.
- Третья в ЕС вакцина от коронавируса может выйти на рынок на следующей неделе.
- Власти Новой Зеландии расследуют вероятный случай распространения коронавируса в стране, зафиксированный впервые с 21 ноября.
- Власти Франции готовятся к объявлению нового, третьего по счету карантина.
- В Тбилиси прощел митинг у Дома правительства с требованием снять коронавирусные ограничения.
- Владельцы десятков ресторанов и кафе в Чехии возобновили работу своих заведений, несмотря на строгий запрет властей, в качестве протеста против ограничений в стране.