Росстат рассказал об умерших из-за COVID-19 в декабре. Главное о коронавирусе за 8 февраля

Коротко об основных новостях в Москве, России и мире
Россия
- Всего зафиксировано 3 983 197 случаев заражения, из них новых — 15 916 (минимум с 21 октября). За сутки умерли 407 человек (минимум с 30 ноября), за весь период — 77 068 (данные Оперштаба).
- Число летальных исходов, основной причиной которых стал коронавирус, в декабре 2020 года составило 31 550. При этом в 25 980 случаях инфекция была подтверждена, а в 5 570 она предполагается. В 2 065 случаях вирус не был основной причиной смерти, но оказал существенное влияние, а в 10 820 — подтвержденный ковид не повлиял на летальный исход (данные Росстата; при этом, по данным Оперштаба, в декабре из-за коронавируса умер 17 091 человек).
- Смертность в стране в 2020 году по сравнению с 2019-м выросла на 17,9%, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова, ссылаясь на предварительные данные Росстата. По ее информации, коронавирус стал причиной почти трети избыточных смертей.
- Минздрав составил новые рекомендации по профилактике и лечению COVID-19. В них в том числе указано, что переболевшие имеют повышенный риск развития туберкулеза в будущем, а онкопациентам с COVID-19 рекомендуется прервать противоопухолевое лечение.
- Россия возобновила авиасообщение с Грецией и Сингапуром.
- В Подмосковье разрешили посещать ночные клубы.
- Россияне смогут уже в этом году отказаться от масок в общественных местах, если сейчас продолжат соблюдать меры профилактики, заявила заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.
Москва
- Всего зафиксировано 945 452 случая заражения, из них новых — 1 728. Госпитализированы 622 человека (данные Оперштаба).
- Число летальных исходов, основной причиной которых стал коронавирус, в декабре 2020 года составило 5 251 (данные Росстата).
- Летальность от COVID-19 в столице составила в декабре от 2,6% до 2,9% (данные Депздрава).
Мир
- Всего зафиксировано более 106,1 млн случаев заражения, умерли 2 317 162 человека (данные Университета Джонса Хопкинса).
- Израиль стал первой страной мира, где привились более половины жителей.
- Власти Сеула будут тестировать домашних кошек и собак на COVID-19.