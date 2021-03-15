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Пандемия COVID-19
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Какие еще страны отказываются от вакцины AstraZeneca. Главное о коронавирусе за 15 марта

© AP Photo/Evgeniy Maloletka
Коротко об основных новостях в Москве, России и мире

Россия

  • Всего зафиксировано 4 400 045 случаев заражения, из них новых — 9437. За сутки умерли 404 человека, за весь период — 92 494.
  • Коэффициент распространения коронавируса в стране превысил 1 впервые с января.
  • Россия лидирует в Европе по числу жителей, прошедших полный курс вакцинации. Обе дозы "Спутника V" уже получили 3,5 млн россиян.

Москва

  • Всего зафиксировано 1 001 747 случаев заражения, из них новых — 1353. Госпитализированы 626 человек.

Мир

  • Всего зафиксировано более 119,8 млн случаев заражения, умерли 2 653 644 человека (данные Университета Джонса Хопкинса). 
  • Евросоюз намерен начать переговоры по вопросу закупки "Спутника V", сообщило агентство Reuters. При этом Европейское агентство лекарственных средств может одобрить российскую вакцину не раньше мая.  
  • ГерманияНидерланды, ИспанияФранция и Италия приостанавливают использование вакцины AstraZeneca. Комитет ВОЗ рассмотрит 16 марта вопрос о безопасности этого препарата. 
  • Израиль обсуждает с Россией вопрос признания сертификатов вакцинации.
  • Кабмин Израиля разрешил запуск авиасообщения в ограниченном режиме с 16 марта.
Теги
Пандемия COVID-19
Пандемия COVID-19
Испания приостанавливает вакцинацию препаратом AstraZeneca
Вакцину не будут использовать как минимум 15 дней
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