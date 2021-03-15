Какие еще страны отказываются от вакцины AstraZeneca. Главное о коронавирусе за 15 марта

Россия
- Всего зафиксировано 4 400 045 случаев заражения, из них новых — 9437. За сутки умерли 404 человека, за весь период — 92 494.
- Коэффициент распространения коронавируса в стране превысил 1 впервые с января.
- Россия лидирует в Европе по числу жителей, прошедших полный курс вакцинации. Обе дозы "Спутника V" уже получили 3,5 млн россиян.
Москва
- Всего зафиксировано 1 001 747 случаев заражения, из них новых — 1353. Госпитализированы 626 человек.
Мир
- Всего зафиксировано более 119,8 млн случаев заражения, умерли 2 653 644 человека (данные Университета Джонса Хопкинса).
- Евросоюз намерен начать переговоры по вопросу закупки "Спутника V", сообщило агентство Reuters. При этом Европейское агентство лекарственных средств может одобрить российскую вакцину не раньше мая.
- Германия, Нидерланды, Испания, Франция и Италия приостанавливают использование вакцины AstraZeneca. Комитет ВОЗ рассмотрит 16 марта вопрос о безопасности этого препарата.
- Израиль обсуждает с Россией вопрос признания сертификатов вакцинации.
- Кабмин Израиля разрешил запуск авиасообщения в ограниченном режиме с 16 марта.