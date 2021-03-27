Рейс в Душанбе и оценка темпов вакцинации. Главное о коронавирусе за 27 марта

Россия
- Всего зафиксировано 4 510 744 случая заражения, из них новых — 8 885. За сутки умерли 387 человек, за весь период — 97 404.
- Доля привитых от коронавируса россиян все еще мала, необходимо как можно скорее провакцинировать 60-70 млн человек, сообщил бывший главный санитарный врач РФ, академик РАН, первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко.
- В Псковской области продлили карантин из-за коронавируса до 15 апреля.
- Первый регулярный рейс между Душанбе и Москвой выполнят 2 апреля. На взаимной основе будут выполняться по одному рейсу в неделю — один от России и один — от Таджикистана.
- Практически все члены отряда космонавтов имеют антитела к новой коронавирусной инфекции, сообщил в субботу ТАСС начальник Центра подготовки космонавтов им. Ю. А. Гагарина (ЦПК) Павел Власов.
- Президент Mouzenidis Group, являющейся одной из крупнейших компаний в сфере российско-греческого туризма, 59-летний Борис Музенидис умер в Москве от последствий, вызванных коронавирусом.
Москва
- Всего зафиксировано 1 020 673 случая заражения, из них новых — 1 551 (данные Оперштаба Москвы).
Мир
- Всего зафиксировано более 126, 2 млн случаев заражения (данные Университета Джонса Хопкинса).
- Премьер Баварии Маркус Зёдер призвал Евросоюз как можно быстрее одобрить российскую вакцину от коронавируса "Спутник V".
- Администрация США ожидает публикации доклада Всемирной организации здравоохранения о новом коронавирусе, но испытывает обеспокоенность в связи с тем, что власти Китая якобы участвовали в его подготовке.
- В "красную зону" карантина перешло большинство регионов Украины. Максимальный уровень эпидемической опасности присвоен Киеву и 12 областям.
- Гайана закупит партию российской вакцины против коронавируса "Спутник V". Поставка намечена на следующую неделю.
- Представитель правительства Кипра заразился коронавирусом после вакцинации AstraZeneca. Кириакос Кушос сообщил, что не испытывает "никаких симптомов" болезни.