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Рейс в Душанбе и оценка темпов вакцинации.
Рейс в Душанбе и оценка темпов вакцинации.
Рейс в Душанбе и оценка темпов вакцинации.
Рейс в Душанбе и оценка темпов вакцинации.
Рейс в Душанбе и оценка темпов вакцинации.
Пандемия COVID-19

Рейс в Душанбе и оценка темпов вакцинации. Главное о коронавирусе за 27 марта

© Артем Геодакян/ТАСС
Коротко об основных новостях в Москве, России и мире

Россия

  • Всего зафиксировано 4 510 744 случая заражения, из них новых — 8 885. За сутки умерли 387 человек, за весь период — 97 404.
  • Доля привитых от коронавируса россиян все еще мала, необходимо как можно скорее провакцинировать 60-70 млн человек, сообщил бывший главный санитарный врач РФ, академик РАН, первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко.
  • В Псковской области продлили карантин из-за коронавируса до 15 апреля.
  • Первый регулярный рейс между Душанбе и Москвой выполнят 2 апреля. На взаимной основе будут выполняться по одному рейсу в неделю — один от России и один — от Таджикистана.
  • Практически все члены отряда космонавтов имеют антитела к новой коронавирусной инфекции, сообщил в субботу ТАСС начальник Центра подготовки космонавтов им. Ю. А. Гагарина (ЦПК) Павел Власов.
  • Президент Mouzenidis Group, являющейся одной из крупнейших компаний в сфере российско-греческого туризма, 59-летний Борис Музенидис умер в Москве от последствий, вызванных коронавирусом.

Москва

  • Всего зафиксировано 1 020 673 случая заражения, из них новых — 1 551 (данные Оперштаба Москвы).

Мир

  • Всего зафиксировано более 126, 2 млн случаев заражения (данные Университета Джонса Хопкинса).
  • Премьер Баварии Маркус Зёдер призвал Евросоюз как можно быстрее одобрить российскую вакцину от коронавируса "Спутник V".
  • Администрация США ожидает публикации доклада Всемирной организации здравоохранения о новом коронавирусе, но испытывает обеспокоенность в связи с тем, что власти Китая якобы участвовали в его подготовке.
  • В "красную зону" карантина перешло большинство регионов Украины. Максимальный уровень эпидемической опасности присвоен Киеву и 12 областям.
  • Гайана закупит партию российской вакцины против коронавируса "Спутник V". Поставка намечена на следующую неделю.
  • Представитель правительства Кипра заразился коронавирусом после вакцинации AstraZeneca. Кириакос Кушос сообщил, что не испытывает "никаких симптомов" болезни.
Теги
Пандемия COVID-19
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