Эпидемия "черной плесени" в Индии, прививка для принца. Главное о коронавирусе за 20 мая

Коротко об основных новостях в Москве, России и мире
Россия
- Всего зафиксировано 4 974 908 случаев заражения, из них новых — 9 232. За сутки умерли 396 человек, за весь период — 117 361.
- Правительство предложило включить вакцинацию от COVID-19 в национальный календарь прививок.
- Зарегистрирован 21 случай беременности участниц клинических исследований "Спутника V", серьезных побочных реакций выявлено не было.
- "Спутник Лайт" может поступить в гражданский оборот через три недели.
- Пожилым пациентам, перенесшим COVID-19, рекомендовано вакцинироваться от пневмококковой инфекции, сообщил заведующий кафедрой пульмонологии Сеченовского университета, главный внештатный пульмонолог Минздрава России Сергей Авдеев.
Москва
- Всего зафиксировано 1 148 508 случаев заражения, из них новых — 3 312. Госпитализированы 1 106 человек.
- Взрывного роста выявляемых случаев заражения в столице нет, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.
Мир
- Всего зафиксировано более 165 млн случаев заражения, умерли 3 420 173 человека (данные Университета Джонса Хопкинса).
- Привитым одобренными Европейским агентством лекарственных средств и ВОЗ вакцинами разрешили въезд в Евросоюз.
- Правительство Индии призвало власти штатов страны объявить грибковое заболевание мукормикоз ("черная плесень") эпидемией. Это уже сделали два штата. Мукормикоз в стране наблюдается у многих пациентов с COVID-19. Кроме того, на фоне роста заболеваемости "черной плесенью" в Индии обнаружена другая грибковая болезнь, которую называют "белая плесень".
- Все жители Франции старше 18 лет смогут пройти вакцинацию с 31 мая.
- В Нью-Йорке прекратили действие ограничения по количеству людей в общественных местах.
- Привился принц Уильям.
- Смертность из-за коронавируса в ряде стран, в числе которых Индия, Аргентина и Колумбия, достигла максимума с начала пандемии.