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Эпидемия "черной плесени" в Индии, прививка для принца.
Эпидемия "черной плесени" в Индии, прививка для принца.
Эпидемия "черной плесени" в Индии, прививка для принца.
Эпидемия "черной плесени" в Индии, прививка для принца.
Эпидемия "черной плесени" в Индии, прививка для принца.
Пандемия COVID-19
Обновлено 

Эпидемия "черной плесени" в Индии, прививка для принца. Главное о коронавирусе за 20 мая

© AP Photo/Mahesh Kumar A.
Коротко об основных новостях в Москве, России и мире

Россия

  • Всего зафиксировано 4 974 908 случаев заражения, из них новых — 9 232. За сутки умерли 396 человек, за весь период — 117 361.
  • Правительство предложило включить вакцинацию от COVID-19 в национальный календарь прививок.
  • Зарегистрирован 21 случай беременности участниц клинических исследований "Спутника V", серьезных побочных реакций выявлено не было
  • "Спутник Лайт" может поступить в гражданский оборот через три недели.
  • Пожилым пациентам, перенесшим COVID-19, рекомендовано вакцинироваться от пневмококковой инфекции, сообщил заведующий кафедрой пульмонологии Сеченовского университета, главный внештатный пульмонолог Минздрава России Сергей Авдеев.

Москва

  • Всего зафиксировано 1 148 508 случаев заражения, из них новых — 3 312. Госпитализированы 1 106 человек.
  • Взрывного роста выявляемых случаев заражения в столице нет, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

Мир

  • Всего зафиксировано более 165 млн случаев заражения, умерли 3 420 173 человека (данные Университета Джонса Хопкинса). 
  • Привитым одобренными Европейским агентством лекарственных средств и ВОЗ вакцинами разрешили въезд в Евросоюз.
  • Правительство Индии призвало власти штатов страны объявить грибковое заболевание мукормикоз ("черная плесень") эпидемией. Это уже сделали два штата. Мукормикоз в стране наблюдается у многих пациентов с COVID-19. Кроме того, на фоне роста заболеваемости "черной плесенью" в Индии обнаружена другая грибковая болезнь, которую называют "белая плесень".
  • Все жители Франции старше 18 лет смогут пройти вакцинацию с 31 мая.
  • В Нью-Йорке прекратили действие ограничения по количеству людей в общественных местах.
  • Привился принц Уильям.
  • Смертность из-за коронавируса в ряде стран, в числе которых Индия, Аргентина и Колумбия, достигла максимума с начала пандемии.
Теги
Пандемия COVID-19
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