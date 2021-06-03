Новые штаммы в России. Главное о коронавирусе за 3 июня

Пандемия COVID-19

В Белоруссии зарегистрировали вакцину "Спутник Лайт"

В Минздраве республики предполагают, что применение этой вакцины позволит расширить объем вакцинации и ответить на высокий запрос в обществе на иммунную защиту от COVID-19

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