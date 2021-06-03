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Новые штаммы в России.
Новые штаммы в России.
Новые штаммы в России.
Новые штаммы в России.
Новые штаммы в России.
Пандемия COVID-19

Новые штаммы в России. Главное о коронавирусе за 3 июня

© Сергей Бобылев/ТАСС
Коротко об основных новостях в Москве, России и мире

Россия

  • Всего зафиксировано 5 099 182 случая заражения, из них новых — 8 933. За сутки умерли 393 человека, за весь период — 122 660.
  • Турция упростила правила въезда для российских туристов, позволив приезжать в страну с сертификатом о прививке вместо ПЦР-теста.
  • Команда ВОЗ сейчас находится в России для изучения данных о "Спутнике V" в рамках его сертификации, по итогам визита будет подготовлен отчет.
  • В стране выявлено более тысячи случаев заражения новыми штаммами, 70% из них приходятся на британский и 24% — на индийский.
  • Заболеваемость в целом по стране снижается, третьей волны в России нет, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко. Он также допустил послабление ограничений, когда привьются 60% населения страны. 
  • На фестиваль "Нашествие" зрителей пустят только с отрицательным ПЦР-тестом. Он пройдет в Серпухове с 30 июля по 1 августа.
  • В июне в Московской области можно будет привиться на площадках региональных фестивалей и конкурсов, в том числе на празднике "Купеческий вкус" в Серпухове и "Арт-пикнике АСП" в Больших Вяземах. 
  • В ФМБА заявили, что вакцина агентства будет эффективна при любой мутации коронавируса.

Москва

  • Всего зафиксировано 1 189 357 случаев заражения, из них новых — 2 876. Госпитализированы 1 197 человек.
  • Власти столицы не прорабатывают идею создания зон для вакцинировавшихся в ресторанах.

Мир

  • Всего зафиксировано более 171,7 млн случаев заражения, умерли 3 693 509 человек (данные Университета Джонса Хопкинса). 
  • Лидерами по избыточной смертности среди развитых стран оказались США, Италия, Великобритания и Испания.
Теги
Пандемия COVID-19
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