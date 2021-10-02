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Вакцинация от ковида после гриппа и ОРВ.
Вакцинация от ковида после гриппа и ОРВ.
Вакцинация от ковида после гриппа и ОРВ.
Вакцинация от ковида после гриппа и ОРВ.
Вакцинация от ковида после гриппа и ОРВ.
Пандемия COVID-19

Вакцинация от ковида после гриппа и ОРВ. Главное о коронавирусе за 2 октября

© Александр Демьянчук/ТАСС
Коротко об основных новостях в Москве, России и мире

Россия

  • Всего зафиксировано 7 560 767 случаев заражения, из них новых — 25 219. За сутки умерли 886 человек, за весь период — 209 028.
  • Грипп или ОРВИ не являются причиной для отказа от вакцинации против коронавирусной инфекции, привиться против ковида можно спустя две-три недели после перенесенного острого заболевания, сообщил заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.
  • Все барьеры, препятствовавшие регистрации российской вакцины от коронавируса "Спутник V" во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), устранены, заявил в субботу на брифинге в Женеве, отвечая на вопрос ТАСС, глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.
  • Садовничий сообщил, что занятия в МГУ проходят в смешанном формате. Ректор вуза напомнил, что университет может перейти на удаленку в том случае, если главный санитарный врач даст соответствующее предписание.
  • Россия и США обсудили вопрос о взаимном признании сертификатов вакцинации от коронавируса.

Москва

  • Всего зафиксировано 1 641 945 случаев заражения, из них новых — 4 032 (данные Оперштаба Москвы).

Мир

  • Всего зафиксировано более 234,3 млн случаев заражения (данные Университета Джонса Хопкинса).
  • Председатель 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Абдулла Шахид намерен объединить мировое сообщество, чтобы достичь вакцинации от коронавируса всего населения к концу 2022 года.
  • Директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи заявил, что третья доза вакцины от коронавируса в десятки раз повышает защитные барьеры организма перед почти всеми вариантами инфекции.
  • Применение российских вакцин от коронавирусной инфекции в Туркмении позволяет республике успешно бороться с пандемией, заявил президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов в эксклюзивном интервью первому заместителю генерального директора ТАСС Михаилу Гусману.
  • Власти Киева рассматривают введение запрета для лиц, которые не прошли курс вакцинации от коронавируса, на проезд в городском транспорте и посещение общественных мест.
  • Число жителей США, умерших от последствий коронавирусной инфекции, превысило 700 тыс. человек.
  • Во Франции в условиях пандемии возникла сильная нехватка донорской крови. Французское общество сбора крови поставило себе целью за три недели пополнить запасы в стране на 30 тыс. пакетов эритроцитов.
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