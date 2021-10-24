Экспресс-тесты при госпитализации, постковид у детей. Главное о коронавирусе за 24 октября

Россия
- Всего зафиксировано 8 241 643 случая заражения, из них новых — 35 660. За сутки умерли 1 072 человека. За весь период — 230 600.
- В России за неделю выявили почти 250 тыс. случаев заражения коронавирусом. Недельный прирост стал новым максимумом с начала пандемии.
- Россиянам без QR-кодов при госпитализации будут делать экспресс-тесты на коронавирус.
- Грудное вскармливание исключили из перечня противопоказаний для вакцинации "Спутником V".
- Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко: отмены спортивных соревнований во время нерабочих дней не будет.
- Федеральные учреждения культуры, кроме театров и музеев, будут закрыты в нерабочие дни.
- Эксперт: около 13% детей в России сталкиваются с постковидным синдромом.
- Самарская область стала четвертым регионом РФ с более 1 тыс. больных ковидом за сутки. Ранее такой прирост фиксировался только в Москве, Подмосковье и Санкт-Петербурге.
Москва
- Всего зафиксировано 1 766 929 случаев заражения, из них новых — 5 279.
Мир