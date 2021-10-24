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Экспресс-тесты при госпитализации, постковид у детей.
Экспресс-тесты при госпитализации, постковид у детей.
Экспресс-тесты при госпитализации, постковид у детей.
Экспресс-тесты при госпитализации, постковид у детей.
Экспресс-тесты при госпитализации, постковид у детей.
Пандемия COVID-19

Экспресс-тесты при госпитализации, постковид у детей. Главное о коронавирусе за 24 октября

© Сергей Савостьянов/ТАСС
Коротко об основных новостях в Москве, России и мире

Россия

  • Всего зафиксировано 8 241 643 случая заражения, из них новых — 35 660. За сутки умерли 1 072 человека. За весь период — 230 600.
  • В России за неделю выявили почти 250 тыс. случаев заражения коронавирусом. Недельный прирост стал новым максимумом с начала пандемии.
  • Россиянам без QR-кодов при госпитализации будут делать экспресс-тесты на коронавирус.
  • Грудное вскармливание исключили из перечня противопоказаний для вакцинации "Спутником V".
  • Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко: отмены спортивных соревнований во время нерабочих дней не будет.
  • Федеральные учреждения культуры, кроме театров и музеев, будут закрыты в нерабочие дни.
  • Эксперт: около 13% детей в России сталкиваются с постковидным синдромом.
  • Самарская область стала четвертым регионом РФ с более 1 тыс. больных ковидом за сутки. Ранее такой прирост фиксировался только в Москве, Подмосковье и Санкт-Петербурге.

Москва

  • Всего зафиксировано 1 766 929 случаев заражения, из них новых — 5 279.

Мир

  • Всего зафиксировано более 243,4 млн случаев заражения (данные университета Джона Хопкинса).
  • Более 60 тыс. туристов из России посетили Варадеро за полгода.
  • Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвал население страны сделать третью прививку от коронавируса.
Теги
Пандемия COVID-19
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