Продление сертификатов переболевших. Главное о коронавирусе за 26 ноября

Коротко об основных новостях в Москве, России и мире
Россия
- Всего зафиксировано 9 502 879 случаев заражения, из них новых — 34 690. За сутки умерли 1 235 человек, за весь период — 270 292.
- Сертификаты переболевших ковидом за последний год продлят автоматически.
- Центр им. Гамалеи проверит эффективность "Спутника V" против нового штамма, обнаруженного в Ботсване (южноафриканский штамм), когда получит его образец. Что известно об этом штамме, читайте здесь.
- С 28 ноября РФ ограничит въезд иностранцев из Гонконга и нескольких стран юга Африки.
- За неделю ситуация ухудшилась в 13 регионах страны (Волгоградской, Оренбургской, Сахалинской областях, Чечне, Чувашии, Северной Осетии, Ингушетии, Дагестане, Башкортостане, Кабардино-Балкарии, Приморском, Ставропольском и Краснодарском краях), в двух зафиксировано ее улучшение (республики Алтай и Калмыкия), сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
- Совместное применение вакцин от ковида и гриппа увеличивает их эффективность, заявил директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург.
- В Татарстане обсуждается вопрос внедрения QR-кодов для студентов в вузах.
Москва
- Всего зафиксировано 1 933 979 случаев заражения, из них новых — 3 929. Госпитализированы 916 человек.
- Коллективный иммунитет в Москве достиг 71%.
Мир
- Всего зафиксировано более 260,2 млн случаев заражения, умерли 5 186 088 человек (данные Университета Джонса Хопкинса).
- В Бельгии выявили южноафриканский штамм коронавируса.
- В Италии вводят грин-пасс для общественного транспорта.