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Продление сертификатов переболевших.
Пандемия COVID-19
Обновлено 

Продление сертификатов переболевших. Главное о коронавирусе за 26 ноября

© Петр Ковалев/ТАСС
Коротко об основных новостях в Москве, России и мире

Россия

  • Всего зафиксировано 9 502 879 случаев заражения, из них новых — 34 690. За сутки умерли 1 235 человек, за весь период — 270 292.  
  • Сертификаты переболевших ковидом за последний год продлят автоматически.
  • Центр им. Гамалеи проверит эффективность "Спутника V" против нового штамма, обнаруженного в Ботсване (южноафриканский штамм), когда получит его образец. Что известно об этом штамме, читайте здесь.
  • С 28 ноября РФ ограничит въезд иностранцев из Гонконга и нескольких стран юга Африки.
  • За неделю ситуация ухудшилась в 13 регионах страны (Волгоградской, Оренбургской, Сахалинской областях, Чечне, Чувашии, Северной Осетии, Ингушетии, Дагестане, Башкортостане, Кабардино-Балкарии, Приморском, Ставропольском и Краснодарском краях), в двух зафиксировано ее улучшение (республики Алтай и Калмыкия), сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
  • Совместное применение вакцин от ковида и гриппа увеличивает их эффективность, заявил директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург.
  • В Татарстане обсуждается вопрос внедрения QR-кодов для студентов в вузах.

Москва

  • Всего зафиксировано 1 933 979 случаев заражения, из них новых — 3 929. Госпитализированы 916 человек.  
  • Коллективный иммунитет в Москве достиг 71%.

Мир

  • Всего зафиксировано более 260,2 млн случаев заражения, умерли 5 186 088 человек (данные Университета Джонса Хопкинса).
  • В Бельгии выявили южноафриканский штамм коронавируса.
  • В Италии вводят грин-пасс для общественного транспорта.
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