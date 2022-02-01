{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Внеплановые каникулы для школьников в Ленобласти.
Внеплановые каникулы для школьников в Ленобласти.
Внеплановые каникулы для школьников в Ленобласти.
Внеплановые каникулы для школьников в Ленобласти.
Внеплановые каникулы для школьников в Ленобласти.
Пандемия COVID-19

Внеплановые каникулы для школьников в Ленобласти. Главное о коронавирусе за 1 февраля

© Донат Сорокин/ТАСС
Коротко об основных новостях в Москве, России и мире

Россия

  • Всего зафиксировано 11 986 913 случаев заражения, из них новых — 125 836. За сутки умерли 663 человека, за весь период — 332 012. Госпитализированы 17 487 человек, что на 92,4% выше показателя предыдущего дня. 
  • Кремль обратит внимание на данные о росте цен на ПЦР-тесты.
  • Минтруд рекомендовал работодателям перевести на удаленку максимум сотрудников.
  • В Ленобласти школьников отпустят на внеплановые каникулы с 7 по 20 февраля.
  • ВОЗ готова оперативно рассмотреть вопросы признания любых российских вакцин.
  • Защита от "омикрона" у людей, которые вакцинировались более шести месяцев назад, снижается почти в 12 раз, сообщила замдиректора по научной работе НИИ гриппа им. А.А. Смородинцева Дарья Даниленко.

Москва

  • Всего зафиксировано 2 378 884 случая заражения, из них новых — 21 533. Госпитализированы 1 615 человек — 7,5% от числа выявленных случаев заболевания. 
  • Некоторые вузы Московского региона введут дистанционный или смешанный формат в феврале.

Мир

  • Всего зафиксировано более 379,2 млн случаев заражения, умерли 5 676 248 человек (данные Университета Джонса Хопкинса).
  • Привитые "Спутником V" россияне смогут с 1 февраля посетить Таиланд без карантина.
  • Британские ученые назвали высокую температуру, непрерывный кашель, потерю либо изменение обоняния и вкусовых рецепторов основными симптомами нового подвида штамма "омикрон".
  • ВОЗ считает, что острая фаза пандемии может завершиться уже в текущем году. Волна заражений омикрон-штаммом будет мощной, но короткой, заявил директор Европейского регионального бюро организации Ханс Клюге. Его полное интервью ТАСС читайте здесь
Теги
Пандемия COVID-19
Посол КНР в России поздравил ТАСС с открытием ленты на китайском языке
Чжан Ханьхуэй заявил, что ТАСС как одно из крупнейших мировых информационных агентств пользуется широкой известностью в Китае
Посол КНР в России поздравил ТАСС с открытием ленты на китайском языке
Читать полностью