Внеплановые каникулы для школьников в Ленобласти. Главное о коронавирусе за 1 февраля

Коротко об основных новостях в Москве, России и мире
Россия
- Всего зафиксировано 11 986 913 случаев заражения, из них новых — 125 836. За сутки умерли 663 человека, за весь период — 332 012. Госпитализированы 17 487 человек, что на 92,4% выше показателя предыдущего дня.
- Кремль обратит внимание на данные о росте цен на ПЦР-тесты.
- Минтруд рекомендовал работодателям перевести на удаленку максимум сотрудников.
- В Ленобласти школьников отпустят на внеплановые каникулы с 7 по 20 февраля.
- ВОЗ готова оперативно рассмотреть вопросы признания любых российских вакцин.
- Защита от "омикрона" у людей, которые вакцинировались более шести месяцев назад, снижается почти в 12 раз, сообщила замдиректора по научной работе НИИ гриппа им. А.А. Смородинцева Дарья Даниленко.
Москва
- Всего зафиксировано 2 378 884 случая заражения, из них новых — 21 533. Госпитализированы 1 615 человек — 7,5% от числа выявленных случаев заболевания.
- Некоторые вузы Московского региона введут дистанционный или смешанный формат в феврале.
Мир
- Всего зафиксировано более 379,2 млн случаев заражения, умерли 5 676 248 человек (данные Университета Джонса Хопкинса).
- Привитые "Спутником V" россияне смогут с 1 февраля посетить Таиланд без карантина.
- Британские ученые назвали высокую температуру, непрерывный кашель, потерю либо изменение обоняния и вкусовых рецепторов основными симптомами нового подвида штамма "омикрон".
- ВОЗ считает, что острая фаза пандемии может завершиться уже в текущем году. Волна заражений омикрон-штаммом будет мощной, но короткой, заявил директор Европейского регионального бюро организации Ханс Клюге. Его полное интервью ТАСС читайте здесь.