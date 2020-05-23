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Пандемия коронавируса нового типа

Послабления в Нью-Йорке, траур в Испании. Главное о коронавирусе за 23 мая

© Владимир Гердо/ТАСС
Коротко об основных новостях в Москве, России и мире

Россия

  • Заразившихся — 335 882 человека, новых случаев — 9 434. За сутки умерли 139 человек, за весь период — 3 383.
  • Коэффициент распространения коронавируса в России вырос почти до единицы.
  • Внутри муниципалитетов Кубани, в Ростовской области, Краснодарском крае начали ослаблять ограничения, введенные из-за коронавируса, а в Калмыкии режим самоизоляции, наоборот, продлили. 
  • Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург считает, что полностью выздоровевший от новой коронавирусной инфекции пациент повторно не заболеет.
  • Кабмин выделил 11,5 млрд рублей на выплаты заразившимся коронавирусом медработникам.

Москва

  • Всего зафиксировано 161 397 случаев заражения, из них новых — 3190.
  • Москвичи, которые были вынуждены отложить плановую госпитализацию из-за пандемии, смогут получить стационарную помощь без переоформления документов и сдачи новых анализов. 
  • Концерт Бьорк в Москве перенесли на следующее лето.

Мир

  • Всего зафиксировано более 5 млн случаев заражения. Умерли больше 328 тыс. человек (подсчеты ТАСС).
  • Китайские власти за прошедшие сутки впервые с января не выявили в материковой части страны ни одного случая заражения коронавирусом. Летальных исходов тоже не зафиксировано.
  • В Грузии отпраздновали отмену режима ЧП и самого длинного и жесткого комендантского часа в истории страны, длившегося 53 дня.
  • Правительство Испании объявит в стране 10-дневный национальный траур по жертвам пандемии.
  • Власти штата Нью-Йорк разрешили жителям собираться группами до 10 человек.
  • Специалисты из Сингапура считают, что пациенты с COVID-19 через 11 дней после появления симптомов перестают быть заразными.
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