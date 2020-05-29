Парикмахерские в Подмосковье и торговые центры в столице. Главное о коронавирусе за 29 мая

Пандемия коронавируса нового типа

Предприятия ЦФО начали установку спецоборудования для защиты сотрудников от коронавируса

Организациям рекомендовано несколько раз в день измерять температуру у сотрудников, обеспечивать их антисептиками для обработки рук, соблюдать масочный режим и социальную дистанцию 1,5-2 м

Читать полностью