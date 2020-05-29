Парикмахерские в Подмосковье и торговые центры в столице. Главное о коронавирусе за 29 мая

Россия
- Всего зафиксировано 387 623 случая заражения, из них новых — 8572. За сутки умерли 232 человека (максимум с начала вспышки), за весь период — 4374.
- Подмосковье готовится открыть парикмахерские с 3 июня.
- Минпросвещения рекомендовало регионам провести 27 июня школьные выпускные в онлайн-формате.
- Российские творческие вузы смогут провести вступительные экзамены очно при соблюдении рекомендаций Роспотребнадзора.
- Минтруд предлагает особый порядок увольнения сотрудников в период пандемии, сообщает РБК. Предложено запретить увольнять сотрудников при приостановке работы из-за карантина.
- Премьер-министр РФ Михаил Мишустин включил СМИ в перечень пострадавших отраслей.
- Пенсионный стаж российских медиков, которые работают с заразившимися коронавирусом, в 2020 году будет формироваться из расчета день за три.
- "Яндекс" разрешил своим сотрудникам до сентября работать из дома.
Москва
- Всего зафиксировано 175 829 случаев заражения, из них новых — 2332.
- Торговые центры в городе откроются 1 июня.
- Смягчение мер в столице продолжится с середины июня, если ситуация будет улучшаться, заявила заммэра Москвы Анастасия Ракова.
- Рестораны и кафе могут открыть на следующем этапе смягчения ограничительных мер в столице.
- Мечети Москвы планируют открывать с 1 июня с учетом рекомендаций Роспотребнадзора.
Мир
- Всего зафиксировано более 5,8 млн случаев заражения, умерли более 350 тыс. человек.
- Пакистан намерен частично возобновить международное авиасообщение с 30 мая. Запрет на прилет пассажиров в страну с территории других государств останется в силе.
- В Новой Зеландии остался один пациент с коронавирусом.