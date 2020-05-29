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Пандемия коронавируса нового типа

Парикмахерские в Подмосковье и торговые центры в столице. Главное о коронавирусе за 29 мая

© Гавриил Григоров/ТАСС
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  • Всего зафиксировано более 5,8 млн случаев заражения, умерли более 350 тыс. человек.
  • Пакистан намерен частично возобновить международное авиасообщение с 30 мая. Запрет на прилет пассажиров в страну с территории других государств останется в силе.
  • В Новой Зеландии остался один пациент с коронавирусом.
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Пандемия коронавируса нового типа
Пандемия коронавируса нового типа
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